Unfall auf der B 14 

Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr sind auf der Bundesstraße 14 zwischen Aldingen und Spaichingen drei Autos in einen Unfall verwickelt gewesen. Das teilt die Polizei mit

Beim Versuch, kurz vor Ortseingang Spaichingen nach links abzubiegen, musste ein 43-Jähriger in seinem Audi verkehrsbedingt warten. Während eine 25-Jährige in einem VW Polo hinter ihm zum Stehen kam, gelang dies einem 19-jährigen Nissanfahrer nicht. Es fuhr auf den VW auf und schob diesen noch auf den davor haltenden Audi mit Anhänger.

Eine 45-Jährige Insassin des VW musste zur medizinischen Behandlung in eine Klinik verbracht werden, zudem entstand Gesamtsachschaden an allen drei Autos in Höhe von circa 20.000 Euro.