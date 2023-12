Es war einer der interessantesten Läden in der Spaichinger Hauptstraße, das „Saturdays“ von Leopolt & Kuckuck: Nur an Samstagen geöffnet, konnte man hier in einer Art kleinem Café einen Kaffee oder ein Bierchen trinken, sich mit anderen Besuchern austauschen und dabei Textilien, Accessoires, modern designte Kuckucksuhren und weitere Produkte regionaler Anbieter wie zum Beispiel Señor Schnabel Gin kaufen.

„Event-Shopping“ heißt das in der modernen Marketing-Sprache. Seit November ist der Laden aber wieder geschlossen. Denn das Start-up setzt nun auf eine neue Verkaufsstrategie.

Hauptgrund für die Ladenschließung

„Offen gesagt hat uns auch die wirtschaftliche Lage dazu gebracht, den Laden zu schließen“, sagt Thomas Möst, der zusammen mit Oliver Klemm und Simon Storz das Start-up-Unternehmen gegründet hat und betreibt. „Wir müssen uns auf Vertriebskanäle konzentrieren, die deutlich mehr Umsätze bringen.“

„In diesen wirtschaftlich nicht ganz einfachen Zeiten“, so Möst, mussten das Unternehmen und sein Dreier-Team erst die richtige Balance zwischen Online- und Offline-Angeboten finden. Dabei kristallisieren sich zunehmend die selbst designeten Kuckucksuhren als Umsatzbringer heraus. Doch die werden jetzt wieder vor allem über das Internet verkauft.

Laden mit besonderem Konzept

Dabei hatte der „Concept-Store“, also das Ladengeschäft mit ungewöhnlichem Sortiment und Konzept, vielversprechend angefangen: Am 10. September 2022 war das „Saturdays“ in der Spaichinger Hauptstraße 142, am ehemaligen Standort des Bistros „Nana“ eröffnet worden.

„Wir haben erstmal zwei, drei Monate gebraucht, bis wir bekannt wurden“, so Thomas Möst. „Doch dann hatten wir eine kleine Hochphase.“ In dieser Zeit konnten sie viele Neukunden aus Spaichingen und Umgebung gewinnen, berichtet Möst. Dazu kamen Durchreisende, die über das Internet auf das Unternehmen und den Laden aufmerksam geworden waren.

Betonung auf Fairness und Nachhaltigkeit

Das Konzept, nur an Samstagen zum Event-Shopping zu öffnen, erwies sich dabei zu Beginn durchaus als tragbar, denn „Versuchsballone“, auch mal am Donnerstagabend oder Freitag zu öffnen, brachten nicht den erhofften Erfolg. Zunächst seien vor allem Textilien verkauft worden, wobei das Unternehmen in seiner Werbung Fairness in den Lieferketten und Nachhaltigkeit betont.

Doch bald zeigte sich, dass Kunden vor allem für die Kuckucksuhren auch von weiter her, teilweise bis aus Österreich und von „weit hinter Stuttgart“ nach Spaichingen kamen.

Die Hochphase des Ladens habe aber nur zwei oder drei Monate angedauert, so Möst, und sei dann bald wieder abgeebbt. Inzwischen macht das Unternehmen seine meisten Umsätze wieder über das Internet.

Fixkosten waren zu hoch

„Rund 90 Prozent der Umsätze entstehen über Online“, so Möst, „zehn Prozent über Mundpropaganda“. Eine wirtschaftliche Analyse nach etwa einem dreiviertel Jahr hatte gezeigt, dass der Laden so nicht rentabel ist, und die Marketing- und Fixkosten zurückgefahren werden mussten.

Thomas Möst hatte die Accessoire-Marke Leopolt gegründet und sich nach mehreren gemeinsamen Events und Zusammenarbeiten mit der Bekleidungsmarke „Kuckuck Clothing“ von Oliver Klemm zusammengetan. Zu dem weiteren Geschäftsfeld der modern designten Kuckucksuhren war das Start-up durch Zufall gekommen.

Zufall führt zu neuem Geschäftsfeld

Bei einem Kleinanzeigen-Portal im Internet waren sie vor zwei Jahren auf der Suche nach einer gebrauchten Verkaufstheke auf einen kleinen Kuckucksuhren-Hersteller in Simonswald gestoßen. Diesem boten sie eine Zusammenarbeit an, und so können sie nun exklusiv selbst gestaltete Uhren mit einem ganz unverwechselbaren modernen Farb- und Formdesign anbieten.

Sie haben mit ihren hochwertigen und peppigen Uhren auch mehrere Messen besucht und mittlerweile sind ihre Designs auch im „Haus der 1000 Uhren“ in Triberg und in mehreren kleinen Läden im Schwarzwald erhältlich. Ganz vereinzelt kämen zwar auch Bestellungen aus Italien oder Spanien. Doch im Wesentlichen kommen ihre Kunden aus den DACH-Ländern (Deutschland, Österreich und die Schweiz).

Merchandise für regionale Firmen

Doch auch das Geschäftsfeld Textilien will Leopolt & Kuckuck nicht komplett aufgeben, will sich aber mehr auf ausgefallene Designs und kleinere Stückzahlen konzentrieren. Für regionale Firmen entwerfen sie individualisierte Merchandise-Artikel wie Hoodys (Kapuzenpullover) oder T-Shirts.

Auch für das „Bergfest“ des jungen Spaichinger Eventmanagers Tim Bockmüller im September auf dem Risiberg hatte Leopolt & Kuckuck die Merchandise-Artikel entworfen.

Was sie aber festgestellt haben, so Thoma Möst: Die Kaufkraft im Bereich der Bio-Textilien sei deutlich zurück gegangen.

Preis wichtiger als Bio

„Bio-Baumwolle ist den meisten Kunden nicht mehr so wichtig“, so Möst, „es geht primär über den Preis“. Eventuell will man hier neue Lieferanten suchen, die die Ware preisgünstiger anbieten können.

Derzeit laufen Marketing, Lager und Versand noch von dem Standort in der Spaichinger Hauptstraße aus. Wie viel Platz dafür künftig gebraucht wird, und damit auch der nächste Firmensitz, hängt auch von der strategischen Planung des Unternehmens ab, die im Moment aber noch läuft. Die Kuckucksuhren zum Beispiel brauchen als Durchlauf-Artikel relativ wenig Lagerplatz.