Am Freitag, 8. September, wird die Städtepartnerschaft zwischen Spaichingen und dem rumänischen Darowa in Spaichingen unterzeichnet. Aus diesem Anlass hat Redaktionsmitglied Frank Czilwa mit dem Vorsitzenden der Heimatsortgemeinschaft Darowa, Johann Winze, über den Stand der Beziehungen gesprochen.

Wie wird in der Heimatsortsgemeinde heute die Beziehung zu Darowa gepflegt?

Jedes Mitglied der Heimatsortgemeinschaft, das die Möglichkeit dazu hat, ist mindestens einmal im Jahr in Darowa, zum Beispiel zu Allerheiligen. Auf dem Friedhof dort hat man die Ahnen, oder ältere Leute auch noch die Eltern. Wir haben auch sehr gute Beziehungen mit der dortigen Gemeinde. Der Friedhof wird gepflegt und das Gras wird gemäht. Dafür wird von vielen Landsleuten für die Friedhofspflege gespendet. Das ist eine wunderbare Sache. Es gibt auch noch viele, die Bekannte unten haben. Es gibt keine Deutschen mehr unten — vielleicht eine Familie noch. Aber zu Zeiten der Auswanderung war die Nachbarschaft ja gegeben. Man kennt ja noch einige unten. Man redet immer vom geeinigten Europa. Da sind wir, finde ich, wichtige Brückenbauer

Sie sind 1984 im Alter von 26 Jahren nach Deutschland gekommen. Wie erinnern Sie sich an ihre Jugend in Darowa?

Ich habe eine sehr schöne Jugend dort gehabt, und nicht nur ich. Es gab immer zu Weihnachten und zu Ostern Theaterstücke. Dann ist man auch in andere Gemeinden gefahren, wo auch Deutschstämmige waren, und hat Auftritte gehabt. Wir waren unter uns. Bis 1963 gab es nur zwei Rumänen in Darowa — der Polizist und der Schafhirte. Der Rest war alles Deutsch. Und ich muss sagen: Wir durften die deutsche Sprache pflegen; auch von der Grundschule bis einschließlich zum Gymnasium konnten wir Unterricht in Deutsch machen.

Und warum haben Sie sich dann entschlossen, auszuwandern?

Das politische System wurde immer drückender. Die Securitate [die 1990 aufgelöste Geheimpolizei; die Red.] und der Ceaușescu [der neostalinistische Diktator der späten 1980er] haben immer neue Wege gesucht, das Volk fertigzumachen. Und die Oma war schon ausgewandert, der Opa war schon ausgewandert, die Schwester. Ich möchte sagen, wir hatten es etwas leichter, Abschied zu sagen von unserem Darowa. Die Älteren haben oft noch gezögert, aber ich war überzeugt, zu gehen. Ich bin gerne ausgewandert.

Wie kommt es, dass so viele Leute aus Darowa heute in Spaichingen, Aldingen und Umgebung konzentriert sind?

Die ersten waren zwei Familien in Aldingen, die noch im Zweiten Weltkrieg gekommen und dageblieben sind. Und später, als weitere ausgewandert sind, hat man gesagt: Warum soll ich irgendwo hingehen, wo ich niemanden kenne?

Du darfst nicht warten, bis die Leute auf dich zukommen, sondern musst auf die Leute zugehen. Johann Winze

Der eine oder andere war schon da, und wenn dann noch einer gekommen ist, hat man ihm geholfen, weil die Erfahrung da war: Da ging’s um die Behörde, da ging’s um den Arbeitsplatz. Und auf dem Heuberg und im Kreis Tuttlingen gab es Arbeitsplätze. Im Mai sind wir hier angekommen — und am 9. Juli habe ich schon angefangen zu arbeiten.

Wie wurden Sie in Deutschland aufgenommen? Galten Sie da als Deutsche oder Rumänen?

Wie soll ich sagen? Am Anfang hat es schon wehgetan, wenn jemand sagte „Rumäne“. Das wollte man nicht hören, denn wir waren stolze Deutsche, muss ich ehrlich sagen. Und sind es auch heute noch. Aber das war am Anfang. Man muss auch Verständnis haben für die Einheimischen: Da kommen auf einmal so viele.

Aber Gott sei Dank haben sich die Banater Schwaben nicht hängen lassen, sondern haben angepackt. Sie sind auch alle in den Vereinen drin; sie sind auch in den Betrieben nicht schlecht angesehen; man hat nicht versucht, den deutschen Staat auszunutzen, sondern das Sozialsystem unterstützt. Du darfst nicht warten, bis die Leute auf dich zukommen, sondern musst auf die Leute zugehen. Ich bin schon der Meinung, dass wir gut angekommen sind und gut integriert.

Wenn so viele aus Deutschland wieder die alte Heimat besuchen — gibt es da auch Misstrauen bei den Einheimischen?

2016 haben wir ein Kirchweihfest in Darowa gefeiert, da haben uns die Leute wirklich das Gefühl gegeben: Willkommen in eurer alten Heimat! Es gab keine bösen Gesichter. Jeder hat sich gefreut: Hey, sieht man sich wieder! Wir durften dort auch unseren Kirchweihbaum aufstellen. Damals war auch die Blaskapelle dabei und wir haben wie früher Kirchweih gefeiert.

Die Bevölkerung hat uns das Gefühl gegeben: Ihr seid herzlich willkommen. Johann Winze

Auch mit Prozession auf den Friedhof. Mir sind wirklich die Tränen gekommen, muss ich ehrlich sagen. Natürlich hat man schon seine Zweifel gehabt. „Jetzt kommen die einfach daher: Jetzt sind wir wieder Herr im Haus.“ Nein! So hat sich auch keiner aufgeführt. Und die Bevölkerung hat uns das Gefühl gegeben: Ihr seid herzlich willkommen. Und das hat gut getan.

Wie ist es denn mit denen, die bereits in Deutschland geboren und aufgewachsen sind: Wie ist deren Beziehung zu Darowa?

Gut, muss man sagen. Man redet in der Familie, man erzählt. Irgendwann kommt die Frage: Opa, was hast du in deiner Kindheit gemacht? Und dann gibt es auch sehr viele, die mit ihren Kindern herunterfahren nach Rumänien. Wir haben auch die Jugendtanzgruppe, die sehr aktiv ist — Gott sei Dank, dass auch bei den Kindern Interesse da ist.

Was ist denn als Nächstes in Bezug auf Darowa geplant?

Das alte Feuerwehrauto wird ja ausgemustert. Es ist die Rede davon, das soll — wenn es möglich ist und es genehmigt wird, das ist noch in der Schwebe — die Gemeinde Darowa kriegen. Und es soll ja auch einen Gegenbesuch aller Spaichinger Gemeinderäte in Darowa geben.