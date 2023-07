Stadtbücherei während der Ferien geöffnet

In der Samstagsausgabe sind versehentlich falsche Ferienöffnungszeiten für die Stadtbücherei Spaichingen veröffentlicht worden. Die Stadtbücherei Spaichingen hat auch über die Sommerferien während der üblichen Öffnungszeiten auf, nämlich am Montag sowie Mittwoch bis Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr. Lediglich am Dienstag bleibt die Bücherei während der Ferien ganztägig geschlossen.