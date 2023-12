Im neuen Jahr 2024 werden die Spaichinger etwas weniger für ihr Wasser zahlen müssen, dafür aber deutlich mehr für das Abwasser. Auch Hundebesitzer müssen sich auf eine gestiegene Hundesteuer einstellen - und alle Haushalte in der Stadt auf eine Haushaltsbefragung zur Hundehaltung. So sollen bisher nicht angemeldete Hunde aufgespürt werden.

So steigt die Hundesteuer

Bisher zahlen Hundebesitzer in Spaichingen 96 Euro im Jahr für ihr Tier; für jeden weiteren gehaltenen Hund erhöht sich die Steuer auf das Doppelte.

Die neue Steuer ab 2024 wird dann 120 Euro für einen Hund betragen, für einen zweiten und jeden weiteren Hund 240 Euro. Für Zwinger mit einer Belegung bis zu fünf Hunden sind 360 Euro im Jahr zu bezahlen.

Die Hundesteuer ist eine sogenannte Lenkungssteuer, deren Zweck es primär ist, die Zahl der Hunde in der Stadt zu begrenzen. Deshalb erhebt Spaichingen für sogenannte Kampfhunde auch besonders hohe Steuern: Für einen Kampfhund werden es ab 1. Januar 600 Euro sein, für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund 1200 Euro.

Steigende Tierarztkosten

Ursprünglich hatte die Verwaltung sogar eine noch stärke Anhebung der Hundesteuer auf 144 Euro vorgeschlagen, war aber im Gemeinderat auf Widerstand gestoßen. Leo Grimm (FDP) verwies etwa auf die ansteigenden Tierarztkosten, die Hundebesitzer schon jetzt unter Druck setzten.

Das spiegele sich dann am Ende auch in der Belegung des Tierheims am Unterbach wider. Markus Wissmann (Pro Spaichingen) schlug schließlich die jetzt beschlossene, etwas moderatere Anhebung vor.

Um Steuergerechtigkeit herzustellen, beantragte Stefan Villing (CDU) zudem, durch einen externen Dienstleister eine Haushaltsbefragung durchführen zu lassen, um bisher nicht angemeldete Hunde aufzuspüren. Villing bezog sich dabei auf eine statistische Erhebung, wonach in Deutschland im Schnitt 105 Hunde je 1000 Einwohnern gehalten werden.

Eigentlich müsste es in Spaichingen mehr Hunde geben

Auf Spaichingen hochgerechnet würde das bedeuten, dass man mit etwa 1400 Hunden zu rechnen hätte. Aktuell, so hatte Villing bei der Stadtverwaltung erfragt, sind in Spaichingen aber nur 540 Hunde angemeldet.

Er vermutet daher, dass viele Halter ihre Tiere gar nicht angemeldet haben. Um Steuergerechtigkeit herzustellen, sollten auch diese zur Kasse geben werden.

In der Nachbarstadt Trossingen wird seit ein paar Wochen eine solche Haustürbefragung bereits gemacht. Bis zum 4. Dezember sind bereits 4436 Haushalte in Trossingen befragt worden.

Schwung von Neu-Anmeldungen

Aber schon als die anstehende Aktion im Vorfeld in den Medien bekannt gemacht wurde, habe dies zu einem „ersten Schwung von Neu-Anmeldungen geführt“, berichtet Trossingens Pressesprecherin Sabine Felker-Henn.

Bevor die Interviewer an der ersten Tür geklingelt haben, gab es schon 190 Anmeldungen. Sabine Felker-Henn

„Bevor die Interviewer an der ersten Tür geklingelt haben, gab es schon 190 Anmeldungen. Da waren sicher auch ein paar neue Hunde dabei, aber die Zahl lag für diesen Zeitraum sehr deutlich über dem Durchschnitt.“

Zum Vergleich: Im März 2022 gab es in Trossingen 600 gemeldete Hunde, im Oktober 2023 waren es dann 761 und weitere 48 Anmeldungen werden derzeit bearbeitet. „Wir gehen davon aus“, so Felker-Henn, „dass rund 200 Hunde aufgrund der Aktion bis jetzt nachgemeldet wurden.“

Pragmatische Lösungen

In Trossingen wird die Steuer auch rückwirkend fällig, „da geht es schlicht um Steuergerechtigkeit“, so die Stadtsprecherin. „Wer seinen Hund vor den Haustürbefragungen nachgemeldet hat, muss sich keine Sorgen machen, da finden wir Lösungen.“

Bei ganz gravierenden Fällen, wie zum Beispiel einer illegalen Zucht, sieht das anders aus. Da können dann Ordnungsgelder und auch weitere Verfahren in Betracht kommen. Das seien aber Ausnahmefälle.

Mit einer Mehrheit von zwölf Stimmen bei vier Gegenstimmen stimmte der Spaichinger Gemeinderat der Haushaltsbefragung grundsätzlich zu.

Der Rat wird im Zuge der Haushaltsplanberatungen für 2024 aber noch einmal über die dadurch entstehenden Kosten abstimmen müssen - und wohl auch darüber, ob die Steuer dann ebenfalls rückwirkend fällig wird.

Wirksamkeit prüfen

Zdenko Merkt (fraktionslos) bat allerdings darum, dass man dann bitte auch die Ergebnisse und Kosten der Haushaltsbefragung öffentlich machen solle, um zu sehen, ob es sich wirklich gelohnt hat.

Die Erfahrung in Trossingen ist jedenfalls, dass das durchaus der Fall sein könnte: Die Haustürinterviews durch einen externen Dienstleister kosten die Stadt Trossingen 12.500 Euro, doch dieses Geld sei durch die aktuellen Nachmeldungen schon im ersten Jahr wieder eingespielt, so Felker Henn.

Wasser wird günstiger, Abwasser teurer

Neu kalkuliert worden sind auch die Wasser- und Abwassergebühren in Spaichingen. Die Wassergebühr wird zum 1. Januar 2024 um 7 Cent auf dann 2,96 Euro je Kubikmeter gesenkt.

Die Grundgebühr bleibt unverändert. Wenn man von einem durchschnittlichen jährlichen Wasserverbrauch von 200 Kubikmetern für einen Vier-Personen-Haushalt ausgeht, so würde dies immerhin einer Ersparnis von 14 Euro entsprechen.

Diese Wenigerausgaben beim Wasserbezug werden jedoch durch eine im September ebenfalls vom Gemeinderat beschlossene Erhöhung der Abwassergebühren zum 1. Januar 2024 wieder mehr als „aufgefressen“.

Die Preiserhöhung beim Abwasser ergibt sich dabei vor allem aus einer Unterdeckung im Jahr 2019, die aufgrund der Umstellung des Haushaltsrechts erst jetzt verrechnet werden konnte.

Gesplittete Gebühr

Die Abwassergebühren teilen sich bekanntlich auf zwischen einerseits einer Schmutzwassergebühr für das verbrauchte Wasser und zum anderen einer Niederschlagswassergebühr für das auf dem Grundstück entstehende Oberflächenwasser, das in die Kanalisation fließt.

Die Schmutzwassergebühr ergibt sich aus der Menge des bezogenen Wassers, die Niederschlagswassergebühr dagegen aus der versiegelten Fläche auf dem Grundstück, unabhängig von der Niederschlagsmenge im jeweiligen Jahr. Insofern stellt die Niederschlagswassergebühr eine Art Grundgebühr dar.

Erhöhung um 50 Cent

Die Schmutzwassergebühr wird um 50 Cent je Kubmikmeter auf 3,52 Euro je Kubikmeter angehoben. Da sich diese, wie gesagt, an der Menge des bezogenen Frischwassers orientiert, ergeben sich hier - wenn man wieder von 200 Kubikmetern für einen Vierer-Haushalt ausgeht - Mehrkosten von 100 Euro pro Jahr.

Freibadeintritt wird nicht erhöht

Die Niederschlagswassergebühr steigt im neuen Jahr um 8 Cent auf 50 Cent je Quadratmeter versiegelter Fläche.

Gute Nachrichten dagegen für Wasserratten und Schwimmbegeisterte: Wie berichtet, hat der Gemeinderat eine von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Eintrittspreise für das Freibad um einen Euro je Einzelkarte (die Mehrfachkarten dann entsprechend) mehrheitlich abgelehnt.

Das Spaichinger Freibad wird also auch 2024 für Besucher eines der günstigsten in der Region bleiben.