Stadt schafft den Haushaltsausgleich auch 2024 nicht

Der Haushalt für das Jahr ist verabschiedet. Die Fraktionen haben sich angesichts der mahnenden Worte des Kämmerers Christian Leute schon in der Dezembersitzung gemäßigt und nur Neues für 24500 Euro zusätzlich beschlossen.

Trotzdem zeigt der aktuelle Haushalt zweierlei: Das neue Haushaltsrecht entlarvt, dass in den vergangenen Jahrzehnten kommunale Finanzpolitik fast ohne die Kalkulation der Investitions-Abschreibungen gemacht wurde - und daher die Konsequenzen auf kommende Generationen verlagert wurden.

Und: Weil die Verwaltung selbst - also das „Managen der Stadt und ihrer Angebote“ mit inzwischen 12,5 Millionen Euro - zu Buche schlagen und die Einnahmen die Ausgaben insgesamt nicht decken, muss zur Deckung der mittelfristig geplanten Ausgaben zwischen 2024 und 2027 auf die Rücklagen von 15,7 Millionen Euro zurück gegriffen werden - wo es denn geht.

Denn der Ergebnishaushalt (Da sind die Abschreibungen von 3,44 Millionen Euro drin) hat ein Defizit von 3,55 Millionen Euro. Das war schon 2023 so (4,35 Millionen Euro minus) und setzt sich voraussichtlich 2025 mit minus 3,66, 2026 mit minus 2,76 und 2027 mit 3,61 minus Millionen Euro fort.

Investiert werden in 2024 12,173 Millionen, überwiegend in den Glasfaserausbau, das bezahlbare Wohnungen Projekt und den Anteil der Stadt, den Bahnhof barrierefrei zu machen. Davon fließen aber 3,56 Millionen wieder zurück. Bei einem Finanzbedarf von 8,608 Millionen Euro - das ist also, was nicht erwirtschaftet wird und beinhaltet auch die Tilgungen von Krediten - werden die liquiden Mittel der Stadt auf 1,879 Millionen schrumpfen.

Das bedeieutet, dass in diesem Jahr noch keine Kredite aufgenommen werden müssen. Weil die Stadt eine Mindestliquidität von 667.000 Euro zurückbehalten muss, ist damit aber 2025 Schluss.

Dann bleibt nur, die Rücklagen anzugehen oder wieder Kredite aufzunehmen, weil diese Rücklagen auch aus Einrichtungen bestehen, die nicht „flüssig“ gemacht werden können.

Generell heißt, wenn die Stadt es auch in den kommenden Jahren nicht schaffen wird, auch die Abschreibungen aus der laufenden Tätigkeit zu erwirtschaften: die Stadt lebt über ihre Verhältnisse und muss entweder die Einahmen erhöhen oder die Ausgaben zusammenstreichen, um nicht wie viele andere Kommunen in eine Abwärtsspirale zu kommen.