Stadt kauft vier Pflanzkübel für fast 60.000 Euro

Wenn die Sonne herunterbrennt, hüpfen Kinder in den Wasserstrahlen des Brunnens und erwachsene suchen Schutz unterm fliegenden Dach. Das, was der Spaichinger Marktplatz vor der Sanierung vor einigen Jahren natürlicherweise geboten hatte, nämlich kühlendes Grün, musste vermeintlich modernen sachlich-neutralen Steinen und Steinfarben weichen.

Jetzt muss das Grün auf den Marktplatz zurückgeholt werden, wenn er als Aufenthaltsbereich dienen soll.

Und das geht mit Pflanzkübeln, die gleichzeitig auch Sitzgelegenheiten sind. Der Technische Ausschuss hat sich von Bauamtsmitarbeiter Timo Hirt die Sache erklären lassen.

Wärmebild zeigt, wo sich die Innenstadt aufheizt

Das Wärmebild aus der Luft zeigt schon bei einer Außentemperatur von 20 Grad: Unbegrünte Flachdächer und auch diese schwarze Fläche auf dem Marktplatz inmitten des helleren Pflasters ist auch stärker aufgeheizt, als andere. Die Folge: Im Sommer staut sich die Hitze in der Innenstadt, niemand will sich auf dem Marktplatz jenseits des Fliegenden Daches aufhalten.

Das war vor der Sanierung anders. Da gab es neben der Wiesenfläche, die auch Sträucher zu bieten - aber unerwünscht den Marktplatz von der Hauptstraße isoliert hatte und nicht sichtbar war, auch einige große ausladende Laubbäume, die den Platz spürbar kühlten.

Jetzt bestellt die Stadt vier Pflanzkübel von einer holländischen Firma in der Größe von zwei auf zwei Metern, die einige Besonderheiten aufweisen. Sie haben nämlich angebaute Sitzbänke. Zwei der Kübel an drei Seiten, zwei an zwei Seiten, damit man sie im Bedarfsfall auch zusammenschieben kann und dann eine umlaufende Bank hat, erläutert Hirt.

Kübel haben Wasserspeicher

Die zweite Besonderheit: Die Kübel haben ein Wasserreservoir, damit der Betriebshof nicht dauernd gießen muss. Und die Dritte: Die gepflanzten Bäume werden innerhalb des Kübels befestigt und nicht durch eine sonst übliche Außenkonstruktion.

Die Kübel werden in der Mitte des Marktplatzes positioniert. Die üblichen Märkte würden dadurch nicht tangiert. Und wenn einmal nötig, könnten die grünen Inseln auch woanders hingestellt werden. Wer auf der Gartenschau in Balingen war, konnte sie schon testen.

Es sollen Stauden und Gräser in der ersten Etage gepflanzt werden, um seitlichen Schatten zu bieten, da die Baumkronen wegen des kleinen Wurzelradius auch keine ausladende Krone haben werden. Die Bänke seien aus einer schnellwachsenden Kiefernart, würden 40 bis 50 Jahre überdauern und fransten nicht aus, so Hirt.

Es gibt wohl auch einen Zuschuss

Weil diese Anschaffung, die 58.700 Euro kosten wird, im Rahmen des Umbaus der Stadt in Richtung Klimaresilienz geschieht, dürfte sie bezuschusst werden.

Die Räte waren fast alle einig und stimmten bis auf einen zu. Armin Grab sagte, dass Stadtgrün die Temperatur um bis zu elf Grad senken könne. Zdenko Merkt bedauerte, dass das, was man zuvor ja schon hatte, nun so wieder hergestellt werden muss.