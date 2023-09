Der Spaichinger Gemeinderat hat gegen die Stimmen von Zdenko Merkt, Alexander Efinger und Heinrich Staudenmayer den Bauantrag des Landkreises abgelehnt, im Bettengebäude des ehemaligen Krankenhauses befristet oder unbefristet Geflüchtete unterzubringen. Denn Spaichingen erfüllt die Quote der Gemeinden im Landkreis nicht.

Noch am Montagnachmittag hatte Landrat Stefan Bär in einer Mail als Kompromiss die befristete Umnutzung angeboten ‐ auf zwei Jahre ‐ bis eine Gemeinschaftsunterkunft durch einen Investor errichtet worden sein wird.

Viele Zuhörer waren da

Der gesamte Zuhörerraum war gefüllt, es mussten noch Stühle herbeigetragen werden. Die meisten waren ältere Anwohner des Krankenhausgeländes und Mitglieder des Fördervereins Gesundheitszentrum Spaichingen.

Dieser hatte sich, nachdem das Krankenhaus als solches nicht gerettet werden konnte, der Förderung von Gesundheitsangeboten am Standort verschrieben.

Antrag des Kreises ist vom Februar

Der Bericht dieser Zeitung über die E-Mail des Landrats an Bürgermeister Hugger, der noch erkrankt ist, und Bürgermeister-Stellvertreter Werner Reisbeck bedarf einer kleinen Korrektur.

Der Antrag auf Nutzungsänderung war nicht im Rahmen der derzeit laufenden Bebauungsplanänderung gestellt worden, sondern gesondert, und zwar mit Datum vom Februar dieses Jahres.

Es gibt dazu aber trotzdem einen Zusammenhang: Wenn der Bebauungsplan rechtsgültig ist, wird das Sondergebiet Gesundheit festgeschrieben sein und eine Flüchtlingsunterkunft nicht mehr möglich.

Wenn der Bauantrag aber nach jetzt geltendem Recht positiv beschieden werden sollte (das geht auch gegen den Beschluss des Gemeinderats), wird das dann auch im Bebauungsplan „Sondergebiet Gesundheit“ festgeschrieben, ohne Befristung, wie Stadtbaumeister Benedikt Schmid erläuterte.

Nach zwei Jahren wäre Spaichingen fein raus

Bedeutet im gesamten Zusammenhang: Eine Investorenlösung im Anschluss würde finanziell vom Kreis getragen, da Gemeinschaftsunterkunft.

Damit würden die Geflüchteten spätestens nach zwei Jahren in eine Anschlussunterkunft ziehen müssen ‐ und das womöglich nicht in Spaichingen. „Eine win-win-win“-Lösung auch für die Stadt, so Schmid.

Umstrittener Antrag

Als unbeteiligter Zuhörer hatte man das Gefühl, dass die Entscheidung der Fraktionen schon vor dem Angebot des Landrats auf formelle Befristung gefallen war. Und anschließend mit dem Argument, man könne dieser Zusicherung nicht trauen, auch nicht gewichtet wurde.

Baurechtsamtsleiter Christian Frank erläuterte die weiteren Anträge auf Nutzung für die verschiedenen Arztpraxen, Labore, medizinischen Zentren. Das löste keine Diskussionen aus und wurde „durchgewunken“. Umstritten war nur der Antrag, die ehemaligen Stationen 3 und 4 mit 136 Betten für Geflüchtete vorzusehen.

Rückmeldungen ohne Quelle

Beispiellos für Spaichingen war dann die Überleitung in die Diskussion durch Bürgermeister-Stellvertreter Werner Reisbeck. Das Thema wurde mit „Rückmeldungen“ auf einer Präsentationsfolie eingeführt.

Darauf war zu lesen: „fehlender Brandschutz“, „Vertrauen in den Landrat verloren“, „Angst, dass die Planungen für Pflegehotel und Gesundheitsversorgung nicht weitergehen“, „Angedachte Personenzahl zu hoch“, „„eine Befristung bringt nichts“... einmal drin immer drin“.

Reisbeck meinte, man habe vor der Diskussion nicht gewusst, dass dort bereits Geflüchtete für einige Wochen untergebracht worden waren. Und:

Die Container bei der ehemaligen Stadtgärtnerei seien mit derzeit 16 Menschen (in Anschlussunterbringung) belegt. Das laufe geräuschlos und ohne Probleme. Dort könne man mehr Menschen unterbringen. Was dann aber, so ergänzte Benedikt Schmid, den sozialen Frieden wieder gefährden könnte.

Zdenko Merkt und Alexander Efinger plädierten dafür, den Kompromiss der Befristung einzugehen. Walter Thesz hingegen behauptete: die Befristung sei „nicht zu Ende am 31. 12.“.

Leo Grimm findet Container-Belegung luxuriös

Leo Grimm sagte, die derzeitige Belegung der Container sei „luxuriös“, kritisierte, dass sich der Landkreis aus dem Sauter Gebäude „für viel Geld herausgelöst“ habe, das man jetzt brauchen könne, und sagte, Spaichingen habe gegenüber allen anderen Städten und Gemeinden des Kreises, die ihrer Verpflichtung zur Aufnahme gerechter würden „die schwierigste Situation“.

Warnung vor Isolation

Heinrich Staudenmayer warnte davor, dass sich die Stadt durch eine ablehnende Entscheidung im nördlichen Landkreis isolieren würde und dann auch Konsequenzen bezüglich des Gesundheitszentrums zu erwarten habe. Er schlug sogar vor das Geräumte, völlig marode Haus in der Hauptstraße 174 nochmal zu belegen.

Angela Wanke malte ein Szenario, dass zum 31. 12. die Befristung nicht gehalten werde. „In zwei Jahren kommen nochmal 100 Leute, bis dann nochmal 200, 300 Leute“.

Tuttlingen habe noch Platz

Richard Wagner begründet seine Ablehnung damit, dass sich im Gesundheitszentrum seit Jahren nichts tue. Stefan Villing verwies darauf, dass die bisherige Nutzung als Geflüchtetenunterkunft (und folglich auch für alle anderen nicht klinischen Angebote) rechtswidrig gewesen sei.

Der Vergleich mit Tuttlingen und Trossingen, die bereits Gemeinschaftsunterkünfte hätten, sei nicht schlagend. „Es steht nirgends im Gesetz, dass jede Stadt eine Gemeinschaftsunterkunft haben muss“. Tuttlingen etwa habe noch Platz.

Er stellte die Frage, ob man gegen das Vorhaben des Kreises im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Veränderungssperre erlassen könne.

Bebauungsplan tritt am 10. Oktober in Kraft

Das könne man prüfen, sagte Frank. Fakt sei, dass der Antrag vor Rechtskraft des Bebauungsplans am 10. Oktober beschieden werden müsse.

Wenn dann die Befristung eingetragen sei, dann sei ab 31.12.2025 Schluss mit dieser Nutzung als Flüchtlingsunterkunft. Außer es gebe einen überlagernden Notstand oder ähnliches.

Walter Thesz sagte: „Welche Erfahrungen haben Sie mit Herrn Bär? Ich hab ganz andere.“ Und plädierte dafür, es notfalls auf eine Klage ankommen zu lassen.

Drei Varianten standen letztlich zur Abstimmung: Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Nutzungsänderung nicht zu, stimmt zu oder stimmt unter der Voraussetzung auf Befristung der Nutzung als Geflüchtetenunterkunft und bis maximal 100 Personen zu, wenn die Planung für die ärztliche Versorgung unvermindert weiter geht. Die Räte lehnten den Antrag bei den drei oben genannten Gegenstimmen ab.