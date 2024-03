Spaichinger Osteraktion startet am 17. März

Vom Frühlingsmarkt am Sonntag, 17. März, bis Karsamstag, 30. März, haben Kinder und Erwachsene in Spaichingen die Möglichkeit, an einer Ostereiersuche teilzunehmen. Veranstaltet wird die Aktion vom Gewerbe- und Handelsvereins Spaichingen. Laut Pressemitteilung haben sich die teilnehmenden Geschäfte in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht.

Statt der bislang üblichen Holzeiersuche werden Ostereier mit Buchstaben in den Einzelhandelsgeschäften versteckt. Die Herausforderung besteht darin, diese Buchstaben zu finden und auf der Teilnahmekarte zum Lösungswort zusammenzusetzen. Wer das richtige Lösungswort findet, nimmt an einer Verlosung teil und hat die Chance, etwas zu gewinnen. Karten mit der korrekten Lösung müssen bis spätestens 5. April in einem der teilnehmenden Geschäfte abgegeben werden, um an der Verlosung teilzunehmen.

Der Hauptpreis ist ein Spaichinger Geschenkkorb im Wert mehr als 300 Euro und wird von jedem der teilnehmenden Geschäfte bestück sein. Als zweiten Preis gibt es eine Familienjahreskarte für das Spaichinger Freibad im Wert von 130 Euro zu gewinnen. Der dritte Preis ist ein Spaichinger Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro.

„Die Ostereiersuche ist eine großartige Gelegenheit für die ganze Familie, Spaichingen zu erkunden und gleichzeitig tolle Preise zu gewinnen“, sagt Lena Grimm vom Gewerbe- und Handelsverein.