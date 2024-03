Spaichinger Nudelmacher ehrt langjährige Mitarbeiter

Ende Februar hat der Teigwarenhersteller Spaichinger Nudelmacher fünf langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. André Freidler aus der Geschäftsführung bedankten sich für die Loyalität und die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.

Freidler erinnerte an vergangene Zeiten und bedankte sich bei den langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit so vielen Jahren zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Gleichzeitig freut sich das Unternehmen auf eine gemeinsame spannende Zukunft.

Fedor Rommel startete als Verpackungsmitarbeiter und entwickelte sich über die 20 Jahre Betriebszugehörigkeit zum Verpackungsleiter. Andreas Haas unterstützt seit 20 Jahren die Produktion und stellt als Anlagenfahrer täglich verschiedenste Nudelsorten her. Frank Böttcher aus der Instandhaltung wurde für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Martin Eha, der sich dieses Jahr in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, wurde ebenfalls für zehn Jahre tatkräftige Mitarbeit in der Elektrik geehrt. Elena Berg unterstützt die Produktion seit zehn Jahren und wurde dafür geehrt.

Die Jubilare erhielten für ihre loyale und langjährige Mitarbeit die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer und einen Geschenkkorb mit feinen Spezialitäten aus dem Spaichinger Nudelmarkt.