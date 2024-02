Für vier Euro ist ab dem heutigen Montag wieder die Hechel erhältlich, das Zentralorgan der Deichelmaus und Chronik der Narrenstadt an der Prim. „Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist frei erfunden.“ Oder auch nicht ...

Hechelmeister Bernhard Lehr war wieder wahrhaft fleißig, quillt doch praktisch jede Seite der Publikation über von größeren und kleineren Anekdoten und Geschichten rund um bekannte Persönlichkeiten der Stadt und kuriose Begebenheiten im Stadtgeschehen der letzten Monate.

Alles über M&M

Natürlich erfahren die geneigten Lesenden auch alles über „M&M“ - das heurige Prinzenpaar Prinz Marc der I. von der brennenden Bütt und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Maike die I. vom feurigen Hohenkarpfen, alias Marc und Maike Pötzsch.

Auch die närrische Proklamation, die Prinz Marc am Samstag auf der Redoute zu verkünden geruhte, kann man in der Hechel nochmal in aller Ruhe nachlesen.

Glatteis im Hotelzimmer

Viele Stunden vergnüglichen Lesevergnügens sind garantiert, erfährt man doch - unter anderem - über gefährliche Glatteiserfahrungen im Hotelzimmer, wie vermutlich leicht benebelte Lehrer für einen Großeinsatz der Feuerwehr sorgten oder über eine geheime Botschaft im Schließfach.

Eine Katze geht auf Reisen, und ein Telefon macht sich selbstständig. Die Ortspolizei parkt schon mal auf dem Behindertenparkplatz und ein falscher Werner Reisbeck tummelt sich auf Instagram.

Zähne liegen auf dem Friedhof

Auch sonst finden sich Kuriositäten aus den Sozialen Medien, wie die im Spaichinger Friedhof liegengelassenen Zähne.

Dazu kommen unglaubliche Bilder wie das vom Mininatur-Wunderland in Aldingen oder vom Freiluftrestaurant „Auf´m Ochsenkreisel“, das am 1. Mai eröffnete.

Putschabsichten dementiert

Auch als investigativer Journalist hat sich Hechelmeister Benhard Lehr betätigt und geht unter dem Aktenzeichen 05-2023/DW der Frage nach: „Hatte Daniela W. Absichten aufs Präsidentenamt?“ - Das klare Dementi von Daniela W. findet sich wenige Seiten später.

Der Narrenfahrplan für die kommenden Tollen Tage darf natürlich nicht fehlen. Dazu dokumentiert die Hechel aktuelle Entwicklungen bei der Deichelmaus und die derzeitige Zusammensetzung der Narrenräte.

Fasnächtlichte Anzeigen

Auch die zahlreichen Anzeigen, die das Produkt finanzieren, geben sich Mühe, mal mehr mal weniger lustig das fasnächtliche Thema im Zentralorgan der Deichelmaus zu wahren.