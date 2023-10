Der aktuelle Krieg in Nahost ‐ ausgelöst durch das Abschlachten von 1400 und die Geiselmahme von 200 israelischen Menschen am 7. Oktober ‐ beschäftigt auch die hiesigen Menschen. Während aber in manchen deutschen Städten der Tod von unschuldigen Israelis vor allem von muslimischen Migranten geradezu gefeiert wurde, herrscht in der Spaichinger Ditib-Gemeinde vor allem Entsetzen.

Der Vorsitzende des türkisch-islamischen Vereins Zekeriya Sahin verurteilt explizit den Beschuss des Krankenhauses in Gaza. Ob das unterstellt, es sei ein kriegsverbrecherischer Angriff Israels gewesen, oder ob eine fehlgeleitete Rakete des islamischen Dschihad, es gibt ja noch keine objektive Untersuchung der vernichtenden Explosion ‐ ebenfalls in Betracht gezogen wird, auf diese per Mail gestellte Rückfrage gab es bisher keine Antwort.

Keine explizite Erwähnung des Massakers an Israelis

Das Massaker an israelischen Zivilisten verurteilt Sahin hingegen nicht explizit.

Insgesamt drücken die am Freitag gehaltene Predigt ‐ sofern sie nicht aktualisiert wird ‐ und die Stellungnahme des Türkisch Islamischen Vereins ganz allgemein vor allem große Sorge um den Frieden aus.

Wir stehen unschuldigen Menschen bei, unabhängig von ihrer Religion, Herkunft und Nationalität- Zekeriya Sahin

Hier die Stellungnahme des türkisch-islamischen Vereins Spaichingen: „Als Muslime verurteilen wir alle Angriffe und Terrorakte gegen Zivilisten, unschuldige Menschen, Frauen und Kinder, wo auch immer auf der Welt sie stattfinden und unabhängig davon, von wem sie begangen werden.

Beten für ein Ende des Blutvergießens

Wir verurteilen auch die Vertreibung von Menschen aus ihren Häusern, die Blockade, die Zerstörung grundlegender menschlicher Ressourcen und der Besetzung ihres Landes. Wir beten für ein Ende des Blutvergießens und der Tränen auf der ganzen Welt und für den Frieden und die Zufriedenheit aller Menschen.

Insbesondere verurteilen wir den gestrigen Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza, bei dem über 500 Menschen starben: Ärzte, Pflegepersonal, Patienten, Mitarbeiter, Zuflucht suchende Zivilisten.

Wir schließen uns der Forderung der WHO an: „Sofortiger aktiver Schutz der Zivilbevölkerung und Sicherstellung der Gesundheitsversorgung, Evakuierungsbefehle rückgängig machen und das humanitäre Völkerrecht einzuhalten, was bedeutet, dass die Gesundheitsversorgung aktiv geschützt werden muss und niemals ins Visier genommen werden darf.“

Als Muslime auf der Seite des Friedens

Dadurch ist unsere Haltung gegenüber allen Arten von Gewalt, Angriffen und Krieg, als Muslime stets klar. Wir sind auf der Seite des Friedens und der Zufriedenheit aller Menschen. Wir stehen unschuldigen Menschen bei, unabhängig von ihrer Religion, Herkunft und Nationalität“, so die der Vorsitzende der Spaichinger Moscheegemeinde.

In der Spaichinger Moschee wird die Freitagspredigt der DITIB immer auch auf Deutsch auf der Leinwand gezeigt. diesen Freitag geht es um den Frieden. Einführend mit einem Vers der Sure 2 und einem Prophetenausspruch, wonach Muslime Menschen des Friedens mit Zunge und Hand sein sollen, geht die Predigt auf die Verantwortung des Menschen ein.

Dieser, der eigentlich das im Gleichgewicht Geschaffene dieser Welt aufbauen und gestalten soll, störe es immer wieder. Eine der größten Verletzungen der harmonischen Ordnung seien Terror und Krieg. „Als Ummah (Gemeinschaft der Gläubigen) sagen wir Nein zu allen Arten von heißen und kalten Kriegen!“

Ablehnung von Besatzung, Furcht und Unterdrückung

Besatzung, Furcht und Unterdrückung würden abgelehnt, alle Arten von Embargos zu Grundnahrungsmitteln und anderen Basisgütern ebenso. Das Ziel des Islams sei dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Frieden herrschten.

Ziel des Islams sei Toleranz gegenüber anderen Ethnien und Überzeugungen, eine Zivilisation der Menschenrechte aufzubauen und für ein Leben in Frieden und Sicherheit zu kämpfen. Ein Muslim sei jemand, „vor dessen Hand und Zunge die Menschen sicher sind“ ‐ ein Zitat des Propheten. Das ist in Kürze die Freitagspredigt am 20. Oktober.