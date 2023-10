Das „Munilager“ ist längst zum beliebten Spaziergang- und Jogginggebiet geworden. Informationen zu erfragen, woher der Name kommt, enden aber oft nur an nicht besonders exakten Informationen, „die Franzosen“ hätten dort Munition gelagert. Jetzt kommt Licht ‐ zumindest in die Anfänge ‐ der noch teilweise original erhaltenen, seltsamen kastenförmigen Gebäude mitten im Wald Richtung Schura: Die zwölf Gebäude, von denen noch zehn stehen, wurden um 1938/39 im Rahmen der „Luftverteidigungszone West“ der Nationalsozialisten gebaut. Sie sind seit dem 5. September 2023 eingetragene Kulturdenkmale.

Munilager wurde bereits von den Nazis erbaut

Der geschichtsinteressierte Spaichinger Zdenko Merkt, Mitglied der Heimatbrief-Redaktion und Stadtrat, hat seine Recherchen seit 2012 zum „Franzosenlager“ den Buchautoren Friedrich, Florian und Felix Wein sowie dem ehrenamtlichen Beauftragten des Landesdenkmalamts, Dipl.-Ing Patrice Wijnands, zur Verfügung gestellt. Zuvor hatte er von niemandem gehört, dass das Lager bereits von den Nazis erbaut worden war.

Erstere haben in einem Buch von 2010 zur Luftverteidigungszone West und in Tagungsunterlagen zum „Westwalltag 2016“ das Munilager als eines der sieben in Baden-Württemberg befindlichen Lager erwähnt, allerdings ohne die Relikte im einzelnen aufzuführen.

Umfangreiches Gebiet

Das war dann dank Merkts Spürsinn ‐ immerhin ist das Gebiet „Tanne“ auch seine beliebte Gassigehstrecke ‐ ziemlich umfangreich bei einer Begehung der drei interessierten Parteien ‐ auch Bendix Merkt war dabei ‐ möglich.

Die dort mit Geodaten ermittelte Fläche des Lagers von 2312 Quadratmetern deckt sich fast genau mit den von Förster Reger dort erhobenen Flurstücksfläche.

Die Nationalsozialisten planten Krieg im Osten. Deshalb sollte die Flugabwehr möglichst verhindern, dass von Frankreich aus der deutschen Armee „in den Rücken gefallen“ hätte werden können.

Depots waren strategisch angelegt

Darum wurden etwa 15 bis 30 Kilometer hinter den Flugabwehrstellungen, etwa bei Nagold, Sulz, Rottweil und Zimmern, wo auch die Pulverfabrik gesichert werden sollte, solche Munitionsdepots errichtet (sogenannte „Munitionsniederlagen“ als Nachschubnetz).

Die Anlage aller dieser Lager zeigt, dass sie strategisch in entsprechenden Abständen voneinander und zu den Flugabwehrstellungen angelegt worden waren.

In Spaichingen war die entsprechende Flakmunition gelagert in sehr massiven und für diesen Zweck ausgetüftelten Häusern, wie Zdenko Merkt vor Ort erläutert:

Fundamente bis 2,5 Meter in den Boden

Die Fundamente reichten bis 2,5 Meter in den Boden, waren aus Beton wie auch die Decken. Aber die Wände waren gemauert, wohl, wie Merkt vermutet, um im Fall einer versehentlichen Explosion nicht den Druck noch zu erhöhen.

Die Gebäude ‐ bis auf das der Wachmannschaftsgebäude am Eingang des Lagers zur heutigen Straße zur Dörre und ein marodes, abgetragenes ‐ sind alle noch vorhanden. Die Anlage selbst wurde, so wie sie war, von den französischen Besatzungstruppen übernommen.

Junge Männer verloren Gliedmaßen

Zur Unschädlichmachung der vorgefundenen Munition wurden halbwüchsige junge Männer aus Spaichingen verpflichtet. Dabei, aber auch bei waghalsigen Dumme-Jungen-Spielen mit Zündern verloren manche davon Gliedmaßen.

Zeitzeugen zum Depot befragt

Bis zu zwölf französische Soldaten umfasste die Wachmannschaft des Geländes. Merkt hatte schon in Trossingen bei Stammtischen und später in Gesprächen zahlreiche Trossinger und Spaichinger Zeitzeugen zu diesem Depot befragt.

Einer der französischen Soldaten soll, so wurde es berichtet, beim Schwimmen im Grottenloch ‐ dem Freibad-Vorgängerteich ‐ ertrunken sein. Der frühere Stadtbaumeister Walter Stockburger hatte berichtet, dass das Gebäude Nr. 10 aus statischen Gründen abgerissen worden sei.

Das Gelände blieb aber bis in die 90er-Jahre zumindest teilweise umzäunt. Wer sich über die teils schnurgeraden und gut befestigt angelegten Waldwege gewundert hat, hat hier die Lösung: Munition wurde während der Nazizeit, aber auch während der Nutzung durch die französische Armee von schweren Lkw befahren.

Am Eingang gab es hölzerne Tore

Am Eingang und vermutlich auch noch an weiteren Stellen gab es Tore aus Holz, die 2,5 Meter hohen Zäune waren getragen von Betonpfosten, deren Fundamente und teilweise die Pfostenloch im Wald zu finden sind. Eine Ausfahrt wurde auf die Straße nach Schura hin angelegt.

Im Wald standen die Gebäude übrigens immer ‐ sie sollten ja versteckt sein. Ein Foto von 1968 zeigt, wie das damals ausgesehen hat. An einer Stelle geht Merkt ein Stück vom Weg weg, und plötzlich steht man vor einem fast ganz erhaltenen Tor.

An einer anderen Stelle ist nur wenige Meter neben dem Weg im Gebüsch so etwas wie eine Brücke über den Weppach ‐ an der Seite dem Lager abgewandt mit einer Eisenverstrebung blockiert. Offenbar war das Munitionsdepot einst sehr gut gegen Eindringlinge und während der Nazizeit womöglich Saboteure geschützt.

Blitzableiter sollten Explosionen verhindern

Ganz wichtig wegen der Explosionsgefahr: An allen Metallteilen auch der Fenster ‐ drei seitlich, zwei vorn, sechs hinten ‐ wurden Blitzableiter angebracht, um einen Funkenschlag zu verhindern.

Die Gebäude selbst sind nach dem Abzug der Franzosen zwischen 1975 und 1979 als Lagergebäude und Vereinsheime genutzt worden, manche mit neuen, größeren Toren versehen. Aber manche habe nach wie vor den typischen Ockerton im Anstrich, die Holzfensterläden mit Gitter und Stahltüren.

Die umzäunten Waldflächen wurde nach dem Abzug der Franzosen auch als Versuchsflächen für den Waldbau benutzt, erzählt Merkt. Forstdirektor Paul Jäggle habe dort zeigen können, wie sich ein Wald ohne den Einfluss von Wildverbiss entwickeln kann.

Munilager steht jetzt unter Denkmalschutz

Jetzt also sind die so vollständig erhaltenen Relikte aus der Zeit des letzten Krieges für die Nachwelt unter Denkmalschutz gestellt.

Was das allerdings für die mögliche Umgehungsstraßentrasse bedeuten könnte, die durch, beziehungsweise nahe am Gebiet vorbei geführt wird ‐ das würde wohl erst Thema werden im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens. Bis dahin können Menschen die Zeugnisse einer dunklen Geschichte beim täglichen Spaziergang betrachten.