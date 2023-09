Die Vorstellung ist für die Nachbarn in der Straße fürchterlich: Ein Mann hat in Spaichingen sicher zehn Tage lang in seiner Wohnung gelegen ‐ tot. Und niemand hat es gemerkt. Erst als den Mitbewohnern in den anderen Wohnungen in dem Spaichinger Mehrfamilienhaus der Geruch unerträglich wurde und sie sich bei der Hausverwaltung beschwerten, dann wurde, weil kein Angehöriger bekannt war, die Polizei und die Feuerwehr zur Türöffnung gerufen. Die fanden ein fürchterliches Bild vor.

Der Mann, Anfang 60, lag tot in seinem Bett ‐ fast nicht mehr als Mensch zu erkennen, so hatte sich der Körper schon zersetzt.

Überall Fliegen. Die Straße bekam den nächtlichen Vorfall natürlich mit. Bis klar war, dass es sich um einen natürlichen Tod handelte, den einsamen, traurigen Tod eines wohl kranken Menschen, und alles geregelt war, gingen Polizisten und Einsatzkräfte aus und ein. Ein Arzt wurde gerufen. Das ist in jedem Todesfall Pflicht.

Polizei nur so lange involviert, bis natürliche Todesursache feststeht

Die Polizei sei so lange involviert, so Polizeisprecher Marcel Ferraro auf unsere Anfrage, bis klar sei, ob es ein natürlicher oder unnatürlicher Tod gewesen sei. Und sei dann „raus“, wenn ein natürlicher Tod feststehe. Im anderen Fall könne ein Leichnam auch beschlagnahmt werden, etwa für eine Obduktion. Bis ein Arzt den natürlichen Tod feststelle, gehe die Polizei vom Gegenteil aus.

Das kommt auch im ländliche Raum gar nicht so selten vor. Marcel Ferraro

Das sei aber im Falle des Spaichingers nicht so gewesen. Der herbeigerufene Arzt habe eine natürliche Todesursache festgestellt. Also kein Verbrechen, Unfall oder Suizid.

Auf welcher Basis die natürliche Todesursache festgestellt wurde, konnte Ferraro nicht sagen. Manchmal sei der Hausarzt dabei, der die Krankengeschichte kenne, manchmal ergebe sich die Feststellung aus der vorgefundenen Situation.

Ein bestürzender Sterbeort

Im Mehrfamilienhaus stehen die Fenster offen. Gleich am nächsten Tag kommt der Tatortreiniger, obwohl es eigentlich kein Tatort ist, nur ein trauriger Sterbeort. Das Bett und alles, was mit dem sich auflösenden Körper in Berührung kam, die Insekten, die sich immer einfinden ‐ alles muss weg, damit der Geruch verschwindet und der verwaiste Haushalt ausgeräumt werden kann. Die Todesspuren zu beseitigen dauert mehrere Stunden.

So schockiert wie über die Tatsache, dass der Tod eines Nachbarn so lange nicht bemerkt worden ist, und das Bedauern, dass ein Mensch so gehen muss ‐ so fassungslos sind die Nachbarn auch darüber, dass diese Dinge eben nicht nur in den anonymen Wohnsilos der Großstädte, sondern in der freundliche Mehrfamilienumgebung einer Kleinstadt wie Spaichingen geschieht. Manchmal verkriechen sich die Menschen auch in ihren Wohnungen, haben wenig Sozialkontakte.

Nicht nur in der Großstadt

„Das kommt auch im ländliche Raum gar nicht so selten vor“, sagt Marcel Ferraro. Es gebe zum Beispiel viele ältere Menschen, die alleine lebten, gerade auch auf dem Land. Die Nachbarn merkten aber oft schon recht früh etwas, wenn die Tageszeitungen sich im Briefkasten stapelten, oder auch die Post, oder weil der alleinstehende Mensch plötzlich nicht mehr gesehen wird oder das Licht durchbrenne oder gar nicht mehr.

Und natürlich Gerüche. Bei der Recherche findet sich ein weiterer Rat, gerade auch für Mehrfamilienhäuser: Wenn die üblichen Geräusche, wie die Klospülung plötzlich ausfallen, der Fernseher Tag und Nacht Krach macht oder ähnliches, kann das ein Hinweis, dass der Nachbar, die Nachbarin in einer hilflosen Lage ist.

Aufmerksam sein und notfalls die Polizei holen

Wer solche Beobachtungen macht, der Mensch nicht auf Klopfen oder Klingeln reagiert, und es keine Angehörigen gibt, die nachschauen können, dann ist die Polizei unter Telefon 110 die richtige Ansprechpartnerin.