„Wenn Kolping seine Fasnet macht, dann wird gesungen und gelacht.“ Diesem selbstgesetzten Anspruch sind die Nachfahren vom seligen Adolph Kolping auch dieses Jahr gerecht geworden im Rahmen eines geistreichen und spritzigen Programms für das altersmäßig ausgewogene Publikum, das seine helle Freude hatte am dargebotenen Einfallsreichtum mit reichlich Lokalkolorit.

Überraschungs-Ei

Michael Wientges („alles streikt oder ist krank“) konnte in seiner Begrüßung weder den Bürgermeister noch den Pfarrer willkommen heißen (beide mit Grippe im Bett), doch dafür den Deichelmaus-Präsidenten Steffen May und das Prinzenpaar.

Und als „Überraschungs-Ei“ die brandneue, fünfköpfige Kolping-Band (Steffen Wissmann und seine Tochter Loreen, Peter Hug, Thomas Flaig und Jürgen Koringer), die für Schwung und gute Laune in der liebevoll dekorierten „Kolping-Primtalhütte“ (alias Stadthalle) sorgte.

Das knitze Duo Andreas „Horst“ Hauser und Benedikt Schmid nahm zu Beginn die Kommunalwahl 2024 in Angriff. Die „FCKW“, die erste Partei der freien Kolpingsbrüder, blickte selbstkritisch auf ihren Erstversuch 2019 zurück („kein Kolpings-Gesicht im Stadtrat, es kann nur noch besser werden“) und lieferte prompt die Erklärung: „Beim Kolping ist einfach zu viel los.“

Problemlösen mit KI

Doch wer auf Zack ist, wie die technik-offenen Kolpingsbrüder ist, der bedient sich eines „KI-Automaten für jedwede Art des Problemlösens“. Dieser schrankhohe, fauchende Ungetüm auf der Bühne („was es kann, bläst Euch weg“) hatte vorne einen Schlitz , der Frageblätter schluckte und postwendend Antworten dazu ausspuckte.

In der Vielfalt der Themen bekam der Solo-Stadtrat Zdenko Merkt sein Fett ab („die Mutter Teresa“), ebenso wie die „Ochsen-Ursel“ („entweder ist dort zu oder proppenvoll“). In einem Anfall von Frischluft-Wahn habe jene den Stammtisch kurzerhand auf den Ochsen-Kreisel verlegt, angebunden mit einem Zebra-Streifen für die Bedienung und ergänzt um ein To-go-Angebot („ man steht nicht in der Schlange, sondern fährt Ehrenrunden“).

Kraftraubende Tanzformationen

Danach schlug die Stunde des Prinzenpaars, in der „Prinz MKP“ (Mark Kevin Pötzsch) nicht mit Lob für die Kolpingsbrüder sparte, „aktiv ohne Ende, mit einem vorbildlichen Zusammenhalt“. Dem folgte die 17-köpfige, wie aus dem Ei gepellte Junioren-Garde der Deichelmauszunft, die trotz ihrer kraftraubenden Tanzformationen bis zum Schluss ein lächelndes Gesicht bewahrte und das Publikum zu Beifallsstürmen hinriss.

Auf diesem Level knüpfte der fünfköpfige „Deichel-Chor“ an, in Fachkreisen auch als „Kümmerling-Chor“ ein Begriff (Markus Zimmerer, Michael Wientges, Frank Steidle, Stefan Koringer und Steffen Wissmann). Auf hohem gesanglichen Niveau ging es querbeet durch die Problemfelder der Stadt und dem Rest der Republik.

Was der Stadt fehlt

„Was fehlt in der Stadt? - Ein Hotel mit Hopfensaft!“ Dieses Vorhaben stand bekanntlich von Anfang an unter keinem guten Stern („Bäume gingen, es kam das Pflaster“) und so wurde Howard Carpendales Ohrwurm „Samstagnacht“ zu einem Abgesang „auf das Hotel Q, beschlossen von einem Rat ohne IQ“.

Doch auf Bundesebene sieht es nicht besser aus („Hampel-Regierung“ mit dem Pipi-Langstrumpf-Prinzip „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“). Und das trotz Demokratie-bedrohlicher Entwicklungen („braun ist so richtig kacke“).

Verkehrs-Chaos über sieben Brücken

Gedanklich wieder zurück in Spaichingen, wurde das zeitweilige Verkehrs-Chaos mit Peter Maffays „Über sieben Brücken“ besungen. Fazit, in Gegenwart des Stadtbaumeisters: „Wer denkt sich so eine Scheiße aus?“

Einen exklusiven Einblick in das brummende Büro der Narrenzunft boten Tim Bockmüller und Noah Wientges. Und auch hier hilft die KI weiter in Person einer magischen „Alexa“, die leichenblass und per monotoner Computerstimme für alles eine Lösung hat, vom leidigen Problem überfüllter Narrenbusse bis hin zur berechtigten Frage der angemessenen Fließgeschwindigkeit der Prim in Zeiten von Tempo 30 in der Stadt.

Jung-Kolping-Challenge

Danach schlug die Stunde vom Jung-Kolping, der sich in einer Art Selbstreflexion („27 Jahre im Amt - und jetzt kommt ein anderer“?), gewandet in coole Klamotten und mit Jugend-Sprech („Hey, Bro, was geht ab“), Mut machen wollte für einen Wettkampf (neudeutsch: „Challenge“) mit den „Jungtürken“, die schon mit den Hufen scharren.

Eine Abordnung dieser auf die Bühne geholten „Emporkömmlinge“ hatte gegen die „Etablierten“ keinen leichten Stand.

Bützchen in der Kreuz-Metzig

Wussten jene doch besser, wie man die Prim-Verdolung kontrolliert (mit einer dem Kofferraum entsteigenden, leibhaftigen Deichelmaus), lagen im Fahrverhalten klar vorn (was eine Filmsequenz mit Schlangenlinien-und Harakiri-Fahrern eindrucksvoll belegte) und auch richtig bei einer eingeblendeten Polonaise des Kölner Dreigestirns durch die Kreuz-Metzig, verbunden mit der Frage, wer gerade die dortige Frau Maier „bützt“, sprich küsst (Nein, nicht die Jungfrau, sondern der Prinz).

So uneinholbar 3:0 vorn, konnte man die Jungen noch im Rahmen einer Bierholrunde durch den Saal jagen und der verdutzten „next generation“ den Ehrentreffer gönnen. Die in der Generationenfolge, so der Beschluss, fortan unter „Purzel-Kolping“ firmiert.

Die achtköpfige Männer-Tanzgruppe setzte dem Ganzen zum Schluss die Krone auf. Mit fetziger Alpenmusik wurden die Urinstinkte der vier Mannen geweckt, die im Paartanz ihre drallen Gegenstücke im Sturm eroberten, frenetisch angefeuert von einem nimmermüden Publikum.