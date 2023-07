Das neue Spaichinger Hotel, das wie sein erfolgreiches Aldinger Pendant „Das Q“ heißen wird, ist fast fertig. Ab dem 4. September sind Buchungsmöglichkeiten für eines der 45 Betten in den rund 25 Zimmern frei geschaltet. Das Besondere: Mit diesem Hotel beweisen die Bauherren, dass es möglich ist, eine alte Bausubstanz, eine sehr alte und auch ziemlich marode Bausubstanz, zu retten und in den modernsten Standard zu katapultieren.

Aber: Das Ganze war auch ein Prozess, wie die Bauherren Fabian Mönig und Marc Kalde berichten. Ein Prozess, der ständige Anpassungen verlangte, Zeit, viel Geld und Nerven kostete. Der aber auch den Standard immer weiter hochschraubte, wie Fabian Mönig sagt. Jetzt entspreche der Standard einem Vier–Sterne–Haus.

Garten noch ungestaltet

Geplant war das Hotel als Kombipaket: mit Biergarten und städtischem Bürgerpark im hinteren Bereich. Während sich täglich hunderte Leute die Nase an den großen Fenstern plattdrücken und den Frühstücksraum bewundern, kann man sich angesichts der großen Fläche des Parkplatzes zwischen Hotel und dem nächsten Gebäude sowie dem noch ungestalteten Gartenbereich sich eine Wohlfühloase noch nicht so recht vorstellen.

So sah die Spaichinger Hauptstraße vor 100 Jahren noch aus. (Foto: Privat )

Eigentlich waren die Parkplätze im hinteren linken Bereich geplant gewesen, die Einfahrt links. Aber das wäre mit den Erfordernissen der Zulieferung und der Feuerwehr oder der Rettungsdienste nicht vereinbar gewesen, schildert Stadtbaumeister Benedikt Schmid die Veränderungen seit dem ursprünglichen Entwurf.

Der Gemeinderat sei — teils nicht öffentlich — immer eingebunden gewesen und habe auch immer mit großer Mehrheit für diese Veränderungen gestimmt. Mehr Parkplätze seien außerdem auch im Rahmen der für die Projektfinanzierung geforderten Bedingungen hinzugekommen.

Parkplätze vorausgesetzt

Ein Modell im ländlichen Raum müsse eigene Parkplätze vorweisen, das werde von den Gästen — oft Geschäftskunden — vorausgesetzt.

Ursprünglich war auch vorgesehen gewesen, den Biergarten auf dem hinteren Flachdachgebäude plus unten im Garten verlaufen zu lassen. Das ging nicht aus immissionsschutzrechtlichen Gründen, so Schmid.

Sie hätten die Schallbelastung für die Anwohner berechnen lassen, und dabei sei herausgekommen, dass es von oben viel zu laut wäre, sagt Mönig. Außerdem seien die Plätze oben auch nicht behindertengerecht gewesen.

Biergarten ist nicht gestorben

Der geplante Biergarten sei aber keineswegs gestorben, so Mönig und Kalde. Aber ein Schritt nach dem anderen. Wenn die Rahmenbedingungen stimmten, würden sie auf Pachtbasis einen solchen saisonal betreiben, etwa mit einer mobilen Küche. Das Modell gibt es in anderen Städten bereits.

Möglicherweise sei auch der noch bestehende Schuppen im hinteren Bereich als Biergarten–Kiosk im Frühjahr/Sommer/Herbst vorstellbar, so Benedikt Schmid. Die Stadt sei gerade dabei, die Ausschreibung für den geplanten Park vorzubereiten.

Geplant sind Bereiche für verschiedene Altersgruppen, ein offenes Bücherregal, Sitz– und Spielgelegenheiten auf den rund 1500 Quadratmetern — alles eingerahmt in grün. Das ist ja bekanntlich durch ein Missgeschick um einige Bäume dezimiert, nichtsdestotrotz solle am Gartencharakter festgehalten werden. Geplant ist, dass der neue Bürgergarten im kommenden Jahr eröffnet wird.

Substanz blieb erhalten

Zu beweisen, dass man nicht, wie in der Vergangenheit, alles abreißen muss, sondern dass es sich aus ideellen Gründen und auch materiell lohnt, alte Substanz zu erhalten, das lag nicht nur den beiden Bauherren am Herzen und auch dem Gemeinderat und der Stadt, sondern auch den Handwerkern. Gute, eingeführte Handwerker seien neben einer ansprechbaren regionalen Bank mit ein Erfolgsrezept für so ein Vorhaben, sagt Mönig.

So sah es im Hotel in Spaichingen vor der Sanierung aus. (Foto: Privat )

Einer davon ist zum Beispiel Stephan Öfinger, Elektromeister aus Aldingen. Auch für ihn, der schon seit 34 Jahren Elektriker ist, war das Q ein besonderes Projekt. Zum einen, weil man Herzblut in so alte Gebäude hängt, die er schon aus der Kindheit kannte — immerhin war eines ja ein Spielwarenladen.

Zum anderen aber auch wegen der Anforderungen und der Dimension. Denn Erfahrungen bei Altbausanierungen im Einfamilienbereich gab es natürlich, aber ein so großes Projekt nicht. Man könne dabei auch nicht wie bei einem Neubau nach Plan vorgehen, sagt er, sondern müsse sich Hand in Hand mit den anderen Handwerkern und den Bauherren Stück für Stück vorarbeiten und dabei das ganze Gebäude mitsamt der Statik im Blick behalten.

Aber nicht nur die Ideen braucht man dabei, sondern vor allem auch einen guten Arbeiter, der das auch umsetzen könne. Und das habe er gehabt.

An der Belastungsgrenze

Bauherr Fabian Mönig aber lässt auch keinen Zweifel daran, dass das Projekt in Coronazeiten und mit Preissteigerungen um bis zu 100 Prozent an die Belastungsgrenzen eines Familienunternehmens geht.

Denn das bleibt auch das zweite Q. Betrieben wird alles von der Familie, den Frauen, der Schwiegermutter und Frühstücks– und Reinigungskräften, die aus der Region sind und Spaß am Job haben.

Fabian Mönig, der als Projektentwickler bei diesem Projekt gewirkt hatte und fast zu jeder Tages– und Nachtzeit auf der Baustelle anzutreffen war, ist auch ein detailverliebter Mensch. Das Grundthema ist: Spaichinger Stadtgeschichte in dem auf modernsten Standard gebrachten Haus durch Bilder, Erläuterungen, Collagen nahebringen: Das Bergrennen, die Brauereien, die Möbelherstellung.

Perfekter Schallschutz

Die Gäste sind ja auch mitten in der Stadt, aber durch die Schallschutzfenster hört man von der Hauptstraße absolut nichts. Die Bäder sind groß, in schwarz–weißem Design gehalten, die Betten vom Lieferanten einer berühmten Luxushotelkette, die Flachbildschirme sind internetfähig und daher auch für Geschäftskonferenzen geeignet und Dämmung, Belüftung und Baustandard mit PV–Anlagen und Wärmepumpen energetisch topp.

Besonders stolz ist die Familie Kalde/Mönig aber auf das Frühstück: regional, wenig Verpackung und persönlich serviert. Das Q in Aldingen hat bei Booking.com über 800 Bestbewertungen. Viele betonen die Freundlichkeit der Mitarbeitenden und das gute Frühstück.

Voll digitalisiert

Aber eines gibt es bisher noch nirgends so: Das Hotel ist voll digitalisiert. Bedeutet: Man bucht digital, bekommt eine Mail und kann mit dieser Tür und Zimmer öffnen.

Wer will, bekommt eine Schlüsselkarte, und wer mit der Digitalisierung oder sonst ein Problem hat — für den steht eine Telefonnummer bereit. Und so können Gäste 24 Stunden lang selbstständig einchecken — tags ist dann trotzdem jemand da.

Das digitale Konzept kommt gut an. Es ist in Spaichingen dasselbe wie in Aldingen.

Und da schreibt ein Gast darüber, was gut war bei seiner Buchung: „Vieles, aber herausragend war der Digitalisierungsgrad. Vom Check–In über digitale Hotel– und Zimmerschlüssel bis zum Aus–Checken ging alles am Smartphone. Optional gab es noch ein normales ,Zutrittskärtchen’. Toll!“