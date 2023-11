Der Jugendclub Spaichingen will auf der Freifläche des Jugendclubs ein Beachvolleyballfeld, verbunden mit einer Sand-Bar, realisieren. Dieses Projekt unterstützt die Bürgerstiftung Spaichingen mit einem Betrag von 1000 Euro. Für ihr Engagement, eigenverantwortlich vor drei Jahren einen Jugendclub aufgezogen zu haben und stellvertretend für alle engagierten Spaichinger Jugendlichen zeichnete die Bürgerstiftung die Verantwortlichen als „Spaichinger Gesichter“ aus. Über diese weitere Runde der Auszeichnungen berichtet die Bürgerstiftung.

Tim Bockmüller, Fabian Braun, Maximilian Dreher, Alexander Geiger, Aaron Hagen, Lisa Haug und Justin Wibiral haben vor drei Jahren den Jugendclub Spaichingen gegründet. Trotz Bedenken hatten Gemeinderat und Bürgermeister den jungen Leuten das Projekt zugetraut ‐ und das Vertrauen gerechtfertigt gesehen.

Genau darum ging es im zweiten Teil der Ehrungsveranstaltung. Der Vize-Vorsitzende der Bürgerstiftung, Giuseppe Palilla, besprach in einer Talkrunde mit den geehrten Gründungsmitgliedern das Bürgerschaftliche Engagement aus der Perspektive der jungen Menschen. Nicht selten stünden Vorurteile im Raum, dass junge Menschen kein Interesse hätten, sich ehrenamtlich oder bürgerschaftlich zu engagieren.

Viele Vereine hätten Sorgen, dass ihre Zukunft in Frage gestellt sei, da sich aus deren Perspektive kein Nachwuchs für Ehrenamtliche oder bürgerschaftliche Verantwortung finde. Dem widersprachen die Gründungsmitglieder des Jugendclubs. Wie an den Beispielen Jugendclub, Mountainbike-Strecken oder auch der Jugendarbeit unter anderem der Feuerwehr oder des Turnvereins zu sehen sei, engagieren sich junge Menschen sehr wohl und hätten großes Interesse daran, am kommunalen Leben der Stadt Spaichingen teilzuhaben. Doch dazu brauche es Vertrauen und vor allem Gestaltungsspielraum und Beteiligungsmöglichkeiten. Fehler zu machen, gehöre dabei genauso dazu wie die positiven Erfahrungen.

Auch das Zusammenspiel mehrerer Generationen in den Vereinen sei aus Sicht der neuen „Spaichinger Gesichter“ auf alle Fälle möglich und wünschenswert. Es brauche dafür aber die notwendige Offenheit für die unterschiedlichen Bedürfnisse der jeweiligen Generationen und die Delegation der Verantwortung für Themen, Projekte und Organisationsbereiche mit dem Wissen, dass dabei auch die Umsetzung generationsbedingt anders aussehen wird. Das sei im Sinne einer Weiterentwicklung eines Vereins aber auch positiv zu bewerten.

Zum Abschluss überreichten Nadine Hauger-Guttenson von der Patenfirma Konrad Merkt und der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Michael Wientges, den jungen „Spaichinger Gesichtern“ den Ehrenamts-Brief der Bürgerstiftung verbunden mit einem Einkaufs-Gutschein des Gewerbe- und Handelsverein Spaichingen.