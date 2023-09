Kaum Mitglieder

Spaichinger Fridays–for–Future–Ortsgruppe kämpft ums Überleben

Spaichingen / Lesedauer: 3 min

Ein Bild aus besseren Tagen: Im Juli 2019 sorgte Fridays for Future auch in Spaichingen mit ihrer ersten großen Schülerdemonstration für Aufmerksamkeit. (Foto: Frank Czilwa )

Beim globalen Klimastreik hat sich die kleine Spaichinger Gruppe der Demo in Tuttlingen angeschlossen. Doch eine Zehntklässlerin will nicht, das FFF in Spaichingen stirbt.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 17:00 Von: Frank Czilwa