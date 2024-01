Spaichinger Feuerwehr zuletzt immer wieder gefordert

In der zurückliegenden Woche ost die Feuerwehr Spaichingen auch nach dem Einsatz Anfang der Woche mehrfach gefordert gewesen.

Wie die Feuerwehr mitteilt, erfolgt am Donnerstag gegen 17 Uhr die Alarmierung des Löschzugs zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand. Die Einsatzkräfte des ausgerückten Löschzugs gaben nach einer kurzen Erkundung Entwarnung: Am Fahrzeug war es infolge eines technischen Defektes zu einer Dampfentwicklung gekommen.

Zwei Stunden später erfolgte eine weitere Alarmierung: Nach einem kleineren Unfall wurde die Feuerwehr im Rahmen eines E-Calls mit dem Stichwort „H09Y - Verkehrsunfall mit Menschenleben in Gefahr“ in ein Spaichinger Industriegebiet gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu der Kollision eines Fahrzeugs mit einem Stein gekommen war. In Folge des Unfalls war keine Verbindung zum Fahrer möglich. Der Fahrer wurde jedoch beim Unfall nicht verletzt, die Einsatzkräfte verließen die Einsatzstelle ohne Tätigkeit wieder.

Am Samstag kam es zur vorerst letzten Alarmierung der Woche: Der Rettungsdienst hatte die Einsatzkräfte der Spaichinger Feuerwehr zur Unterstützung angefordert. In einem Wohnhaus war es zu einem medizinischen Notfall gekommen. Der Patient musste schonend und zügig aus einem Obergeschoss auf Straßenniveau gebracht werden. Dies ermöglichten die sechs angerückten Spaichinger Feuerwehrleute mithilfe der Drehleiter rasch, sodass ein Transport des Patienten in eine Klinik zügig erfolgte.