In dem Jahr federführend jubilieren zu dürfen, in dem das Spaichinger Fünfziger–Fest 3x50 wird, ist für den ausrichtenden Jahrgang 1973 am Samstagabend eine besondere Ehre gewesen. Zusammen mit den mitfeiernden 1963–,1953–,1943– und 1933–ern waren es rund 180 Jubilare, die samt ihrem Anhang die Stadthalle füllten.

Auf dem Weg der Besserung

Nach der Eröffnung durch die Stadtkapelle unter der Leitung von Thomas Uttenweiler begrüßte der umtriebige Jahrgangsvorsitzende Steffen May das erwartungsfrohe Publikum. Und die Ehrengäste, zu denen auch die gut vertretene Geistlichkeit und der Jahrgang 1970 zählten, den Corona im 2020 bekanntlich um sein Fest gebracht hat. Bürgermeister–Stellvertreter Werner Reisbeck spielte in seinem Rede–Part zunächst das Grußwort von Bürgermeister Markus Hugger vom Band ein, dessen kräftige Stimme und gute Laune („Lassen Sie es krachen“) darauf schließen ließ, dass sich der Schultes nach seinem Motorradunfall auf dem Weg der Besserung befindet.

Der 50er-Jahrgang brachte sogar eine eigene Band zustande. (Foto: Manfred Brugger )

Reisbeck bedankte sich seitens der Stadt für das schöne Jahrgangsprojekt der Panoramablick–Hütte (im Volksmund bereits die „Liebeslaube“) und schloss aus dem Riesen–Logo mit der Bandkassette an der Stirnseite (und der Tischdeko mit dem Bandsalat) auf Platz 1 für den Jahrgang 1973 in der Hitparade.

Eine Kindheit in den 70ern und 80ern

Steffen May blendete in sein Geburtsjahr zurück: Mit der Ölkrise, den Anfängen der Frauenbewegung und der Kinderstube mit Kassetten, Schallplatten, Cordhosen und Spielenachmittagen mit C 64–Computern, den frühen Vorläufern der heutigen Digitalisierungswelle. In einer hochtechnisierten Gegenwart bildeten die Familien den Wurzelgrund dessen, „was wir Heimat nennen und das wir lebenslang im Herzen tragen“, wohin es uns auch immer verschlagen möge, sagte er.

Die TV–Jungmädels unter der Leitung von Simone Stoffel und Alice Haller fegten atemberaubend schnell über die Bühne und legten Erinnerungen an einstige Schulsportstunden wach, im Geist von Turnvater Jahn. Dem folgte der Gesangsauftritt des 22–köpfigen gemischten Chors des Jahrgangs 1953, unter der Leitung von Albin Kustermann.

„Einmal wirst Du 70 sein!“

An Liedgut rund um das Thema Älterwerden mangelte es wahrlich nicht. Chris Roberts‘ geschmettertes „Du kannst nicht immer 17 sein…“ führte dem Publikum vor Augen, dass man — „…einmal da wirst Du 70 sein“ — knackig und lebenslustig bleiben kann. Peter Maffeys „Irgendwo tief in mir, bin ich ein Kind geblieben…“ ging wohl allen im Saal unter die Haut, bevor „Tage wie diese“ und eine „Geile Zeit“ besungen wurden, mündend im tröstlich–trotzigen „Wir sind alle noch am Leben…“

Drei Paare der Lateinamerika–Tanzformation des SVS legten danach rassige Tänze auf das Parkett — die eigene, noch etwas ungelenke erste Tanzstunde wachrufend?

Dieser Chor macht sich selbst Mut

Dann verarbeitete der Jahrgang 1963 gesanglich seine Erinnerungen. Anhand von Reinhard Meys „Über den Wolken…“ machte sich dieser gemischte Jahrgangschor selbst Mut, dichtete den Refrain passend um in „Jenseits der 60, wird das Leben ganz wunderbar sein…“ und katapultierte zum Schluss eine ganze Fliegerstaffel (aus Styropor–Flugzeugen) in die hastig zugreifenden ersten Sitzreihen.

Danach kam Nockerberg–Stimmung auf mit Bruder Steffen (May) und Bruder Markus (Zimmerer). In braune Kutten gewandet, blickten die beiden humorvoll und durstig auf die Stunde Null des 50er–Fests zurück („Spaichingens liebstes Kind“) — um von dort einen weiten Bogen zu spannen in die Gegenwart der Jubilare, die sich im Vorfeld des Heimatfests mit elementaren Kleider–Fragen konfrontiert sehen sowie dem unvermeidlichen Geschenke–Marathon („Kreislaufwirtschaft“?!).

Hitparade 1933 bis 1973

Mit einer Hitparade entlang der Jahre 1933—1973 schloss sich der Festkreis der Jubel–Jahrgänge, perfekt choreografiert von Trixi Brettner und jeweils angekündigt vom Nummern–Girl Johannes Rees. Rudi Schurike führte näselnd in die 1940er , die krachlederne Schürzen–Liesel der 1950er elektrisierte das Publikum, die 60er angelten sich mit dem Lasso einen Cowboy als Mann, und die 70er brachten alles auf einen Nenner mit Tony Marshalls unvergessenem „Und in der Heimat ist es doch am Schönsten“.