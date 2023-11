Die dicken Dinger sind jetzt unter der Erde. Bis zu zwölf Tonnen wiegen die großen Betondolen, durch die die Prim künftig unter dem Ochsenkreisel hindurch fließt. Über die Winterpause wird dann die Umleitung auf der B 14 wieder aufgehoben. Ob die Bauarbeiten am dritten Baubabschnitt der Primverdolung im kommenden Frühjahr weiter gehen müssen oder noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können, hängt auch vom Wetter ab.

Erde kann nochmal vibrieren

Am Freitag wurden die Abdichtungen zwischen den Betonelementen eingebaut, so dass der Graben nächste Woche wieder zugeschüttet werden kann. Wenn dann die Baugrube verfüllt und verdichtet wird, kann es in der unmittelbaren Umgebung noch einmal zu spürbaren Vibrationen kommen.

Ziel ist es auf jeden Fall in der Winterpause die B 14 wieder so weit befahrbar zu machen, dass die Umleitung so lange wieder aufgehoben werden kann Gerold Honer vom Tiefbauamt

Der weitere Zeitplan: Nächste Woche werden die vorbereitenden Straßenbaumaßnahmen begonnen. Das heißt, es wird erst eine Schotterplanie gebaut und die Verkehrsinseln gesetzt. Wenn das geschehen ist, soll voraussichtlich Ende November dann damit begonnen werden, die bituminöse Schicht aufzubringen.

Zeitplan hängt vom Wetter ab

„Voraussichtlich“ ist immer alles, weil der Fortgang der Bauarbeiten vom tatsächlichen Verlauf der Witterung abhängt. Um zum Beispiel den bituminösen Belag aufbringen zu können, sollte es trocken sein und nicht kälter als fünf Grad Celsius.

„Ziel ist es auf jeden Fall“, so Gerold Honer vom Tiefbauamt der Stadt im Gespräch mit dieser Zeitung, „in der Winterpause die B 14 wieder so weit befahrbar zu machen, dass die Umleitung so lange wieder aufgehoben werden kann“, ‐ bis dann im Frühjahr 2024 der endgültige Belag eingebaut werden kann.

Im Frühjahr gehts wohl weiter

Dass der abschließende Belag noch in diesem Jahr aufgebracht werden kann und damit die Baustelle komplett fertig wird, ist eher unwahrscheinlich. Zumal ein Kreisverkehr wegen der darauf wirkenden Kräfte einen besonders hochwertigen Belag braucht. Es ist also damit zu rechnen, dass im Frühjahr 2024 noch einmal für ein paar Wochen gebaut und umgeleitet wird.

Während der Bauarbeiten hat sich herausgestellt, dass Stromkabel, die unter der B 14 hindurch verlaufen, von der Stadt und der Netze BW aufwändig tiefer gelegt werden mussten, damit die neuen Dolen darüber verlegt werden konnten. Das hat die Bauarbeiten aber nur geringfügig verzögert.

Das kostet die Baustelle

Auch die Baukosten können wohl, so Honer, ‐ auch hier gilt: nach jetzigem Stand ‐ eingehalten werden. Das Ausschreibungsergebnis für die Bauarbeiten (ohne Nebenkosten wie etwa Ingenieursleistungen) hat einen Betrag von knapp 1,8 Millionen Euro ergeben, von denen aber, da es sich um eine Bundesstraße handelt, der Bund 95,1 Prozent übernimmt, während bei der Stadt 4,9 Prozent der Baukosten, also rund 88.000 Euro, verbleiben.

Der Kreisverkehr wird in der vorherigen Größe wieder gebaut. Stadtgärtner Stefan Gaus erarbeitet gerade verschiedene Entwürfe für eine ‐ so Honer ‐ „naturnahe und ansehnliche“ Gestaltung aus. Das Stadtwappen wird auf jeden Fall auch wieder drauf sein. Es wird auch wieder einen Hügel in der Mitte des Kreisverkehrs geben. „Das ist so vorgeschrieben, damit die Sichtbeziehungen unterbrochen werden“, erläutert Honer, „damit man vorsichtig in den Kreisverkehr rein fährt“.

Während durch die bisherige Primdole acht Kubikmeter Wasser pro Sekunde fließen konnten, haben die neuen Betondolen eine Kapazität von 20 Kubikmeter pro Sekunde. „Das würde sicher nicht für ein Jahrhunderthochwasser reichen“, so Gerold Honer, „aber es ist auf jeden Fall deutlich besser als bisher“.