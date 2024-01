Das Buch „Rauhnächte - 12 Tage nur für dich“ der aus Spaichingen stammenden Denkinger Autorin Tanja Köhler steht auf dem fünften Platz der Spiegel-Bestsellerliste in der Kategorie „Ratgeber aus dem Bereich Leben & Gesundheit“.

Hätten Sie damit gerechnet, unter den Spiegel-Bestsellern zu landen?

Sowohl der Verlag als auch ich hatten schon ein Gefühl, dass das Buch aufgrund seines nicht-esoterischen Ansatzes guten Anklang finden würde. Dass es dann aber sprichwörtlich „durch die Decke“ ging, das hat uns dann doch alle sehr überrascht.

Die Platzierung auf der Spiegel-Bestsellerliste kam dann allerdings still und heimlich. Aufgrund der Nicht-Lieferbarkeit ab dem 10. Dezember hatten wir uns keine Chancen mehr eingeräumt. Unsere Aufmerksamkeit war allerdings nur auf die Bestseller-Kategorie „Sachbücher“ gerichtet.

Dass es dann in der Kategorie „Ratgeber Leben“ geklappt hat, habe ich erst zwei Tage später auf einer frühmorgendlichen Gassirunde per WhatsApp von einer Bekannten erfahren, die mir von Herzen zum Bestseller gratulierte

Was meinen Sie: Warum ist das Thema „Rauhnächte“ in den letzten Jahren so populär geworden?

Meines Erachtens ist es eine Kombination, die für die Popularität sorgt: Medienpräsenz plus Lösungsversprechen. Einerseits kommt man am Thema Rauhnächte spätestens ab Anfang Dezember nicht mehr vorbei, da gefühlt alle Medien darüber berichten. Tendenz steigend.

Viele kennen diese uralten Rituale überhaupt nicht oder nur aus Erzählungen der Großeltern - und dann auch nur im Zusammenhang mit dem abergläubischen Brauch, dass man zwischen den Tagen keine Wäsche waschen geschweige denn aufhängen soll. Und Neugier war schon immer ein ziemlich starker Magnet.

Tja und dann scheinen die Rauhnächte nicht nur eine Antwort, sondern sogar eine Lösung dafür zu bieten, wie es gelingen kann, den Alltag mit seinen unzähligen Herausforderungen und Aufgaben zumindest mal für eine gewisse Zeit zu entschleunigen, um mal wieder tief durchzuatmen.

Sie gehen das Thema weniger esoterisch, sondern eher psychologisch an. Es geht ihnen um „mehr Selbstfürsorge und Achtsamkeit“. Gibt es angesichts multipler Krisen in der Welt ein wachsendes Bedürfnis, sich auf sich selbst zu besinnen, vielleicht sogar auf sich selbst zurückzuziehen? Und ist das nicht eventuell auch gefährlich? Demokratie braucht ja, dass die Leute sich einbringen und sich eben nicht nur um sich selbst kümmern.

Ich glaube, dass die Antwort nicht alleine in der Anzahl der Krisen zu finden ist. Krisen gab es schon immer. Meiner Meinung nach wächst in einer Welt, die tagtäglich vor widersprüchlichen Informationen überquillt, die sich gefühlt immer schneller dreht und auch komplizierter wird, das Bedürfnis der Menschen nach Orientierung:

Wie will ich mein Leben gestalten? Was ist für mich wichtig? Wie kann ich mit dem, was auf der Welt geschieht, gut umgehen und es in Teilen in mein Leben integrieren? Für mich ist daher das Ritual der Rauhnächte (und auch sonstige Selbstfürsorge-Einheiten) eine psychische Gesundheit erhaltende Reaktion auf das, was da tagein und tagaus auf uns einströmt.

Ob das dann gefährlich ist? Ich bin überzeugt davon, dass das eine das andere nicht ausschließt -in der siebten Rauhnacht heißt es nämlich: „Sorge auch gut für dich, denn nur wenn es auch dir gut geht, kannst du dafür Sorge tragen, dass es auch anderen gut geht“.

Aus einer gesunden Selbstfürsorge entspringt also die Energie für das Engagement in der Welt. Und dann ist es halt wie immer und überall die Dosis, die das Gift macht. Oder anders gesagt: Ab wann mündet Selbstfürsorge in ein egoistisches Verhalten? Sicherlich nicht aufgrund jeweils einer Stunde an zwölf aufeinanderfolgenden Tagen.