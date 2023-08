Der Genesungsprozess von Bürgermeister Markus Hugger, der nach einem schweren Motorradunfall im Juni auf dem Weg der Besserung war, hat aufgrund unerwarteter Komplikationen einen längeren Krankenhausaufenthalt erforderlich gemacht. Dies teilt die Stadtverwaltung Spaichingen in einer Pressemitteilung mit.

Unfall im Urlaub in Bosnien

Markus Hugger wurde nach seinem Unfall in Bosnien zwischenzeitlich nach Deutschland verlegt und hat in verschiedenen Kliniken intensiv medizinische Betreuung erhalten. Obwohl sein Zustand den Umständen entsprechend gut sei, so die Mitteilung der Stadt, werde der Bürgermeister aufgrund unvorhergesehener Entwicklungen weiterhin in ärztlicher Obhut bleiben müssen.

Ab Mitte Oktober werde Bürgermeister Hugger seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus im Homeoffice weiterführen, um die Kontinuität in der Verwaltung sicherzustellen. Trotz seines Krankenhausaufenthalts werde er in engem Austausch mit dem ersten Bürgermeisterstellvertreter der Stadt Spaichingen, Werner Reisbeck, stehen und die politischen Tagesgeschäfte begleiten.

Hugger bedankt sich für Unterstützung

In einer in der Pressemitteilung zitierten Stellungnahme äußerte sich Bürgermeister Hugger zu seinem aktuellen Zustand und der Unterstützung, die er erfährt: „Ich möchte mich bei meinen Mitarbeitern für ihre hervorragenden Leistungen in meiner Abwesenheit bedanken. Ebenso danke ich meinen Stellvertretern für ihre engagierte Arbeit, insbesondere Herrn Werner Reisbeck für die Wahrnehmung der Amtsgeschäfte. Wir haben einen starken Zusammenhalt in unserer Verwaltung und ich bin zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen meistern werden.“

Die Pressemitteilung endet mit guten Wünschen: „Die Stadtverwaltung Spaichingen und die Bevölkerung senden Bürgermeister Markus Hugger herzliche Genesungswünsche und hoffen darauf, ihn bald wieder in voller Gesundheit zurück zu sehen.“