Auf den gar nicht so kleinen Kreis der Spaichinger Kunstinteressierten ist einfach Verlass. Und so konnte Karl-Ludwig Oehrle, der Vorsitzende des Fördervereins Stadtkünstler Spaichingen, bei der Übergabe des Kunstwerks 2023 über 60 Kunstfreunde willkommen heißen. Sie hatten sich bei strahlendem Sonnenschein in einer wunderbar heiteren und gelösten Atmosphäre unter der Stadtloggia versammelt, um bei der diesjährigen Preisübergabe mit dabei zu sein.

Auf der bewährten 50:50 Finanzierungsbasis bekommt die Stadt zum halben Preis eine ganze Arbeit. Karl-Ludwig Oehrle

Oehrle bedankte sich bei der Stadt für die Fortsetzung der im Jahr 2000 begründeten Stadtkünstler–Aktion, die zum Zwanzigjährigen mit dem spektakulären „Von Berg zu Berg“-Projekt einen großen Wurf gelandet hatte und nun wieder im „Alltag“ agiert.

Halber Preis und ganze Arbeit

„Auf der bewährten 50:50 Finanzierungsbasis bekommt die Stadt zum halben Preis eine ganze Arbeit“, so Oehrle schmunzelnd, der sich im Vorgriff auf die Standort-Entscheidung am Montag im Stadtrat für die Ecke Hindenburg-/Andreas Hofer–Straße aussprach, also den Platz, wo einst das hiesige Eichamt stand.

Bürgermeister-Stellvertreter Werner Reisbeck, unterwegs von einem Termin zum anderen, bedankte sich namens der Stadt für dieses Kunstwerk, „das nicht der Stadt, sondern seinen Bürgern gehört“.

Jürgen Knubben lobt

In seiner Laudatio sprach Kurator Jürgen Knubben dem Künstler Pi Ledergerber, der mittlerweile in Hohenfels lebt und arbeitet, seine Hochachtung aus („Sie stellen sich der Öffentlichkeit und das auf dem offenen Marktplatz“), denn viele Künstler arbeiteten lieber im Verborgenen und ließen sich nur ungern über die Schulter schauen.

„Und die Spaichinger“, so Knubben weiter, „sind ausgesprochen offen für Gegenwartskunst, die nicht jedem gefallen kann und muss“. In der temporären Künstlerwerkstatt unter freiem Himmel gab es wiederholt intensive Gespräche zwischen Passanten und dem Künstler, „ein gegenseitiges Kennenlernen bis hin zu Verpflegungsrationen für den Bildhauer aus der Schweiz“.

Übergroßer Bücherstapel

Das Kunstwerk selber, „Spaichinger Schichtung“ getauft, mutet aus der Ferne wie ein übergroßer Bücherstapel an. Die ineinander gekeilten Schichten sind exakt geflext und anschließend von Hand weiterbearbeitet worden. Dadurch kommt Bewegung in das Kunstwerk. Endend an der Oberkante, kann es im Auge des Betrachters bis ins Unendliche imaginiert werden.

Dank an die Sponsoren

Ludwig Oehrle bedankte sich bei den großzügigen Sponsoren und all jenen, die selbst mit Hand angelegt haben: Armin Schumacher, dem Lieferanten des Fundaments; dem Logistik–Duo Edmund Weißer und Hubert Dreher–Hager, das den 400 Kilogramm schweren und 2,50 Meter hohen „Rohling“ aus süddeutschem Kalkstein von Fridingen in das Freiluft–Atelier auf dem Marktplatz beförderte; Kurator Jürgen Knubben, der einmal mehr seine Beziehungen in der Kunst–Szene spielen ließ und mit Pi Ledergerber einen weiteren Volltreffer landete. Und dem Akkordeon–Duo Ihor und Denys Pankiv aus Lemberg, das virtuos und temporeich alle Register seines musikalischen Könnens zog.