„Gutherzig“, dem Hergebrachten treu ergeben“, „in geistiger Hinsicht aufgeweckt“, „schlau“, „witzig bis zum Spott“, „können höflich sein“ und seien „dem Schnapstrinken ergeben“, die Spaichinger, befanden die Obrigkeiten im 19. Jahrhundert bei verschiedenen Berichten.

Das zitierte in seinem Vortrag Kreisarchivar Hans-Joachim Schuster. All die zitierten Eigenschaften haben die Spaichingen offensichtlich in den Anfang des Jahres 2024 gerettet. Aber statt des Schnapses flossen Sekt, Orangensaft, Bier und Wasser beim Neujahrsempfang am Sonntag in der Stadthalle.

Wer hätte gedacht, dass ich die Kreisräte fraktionsübergreifend einmal so vermissen würde? Markus Hugger

Fast hatte man den Eindruck, dass die Spaichinger einfach nur froh waren, beieinander zu sein. Und ihren Bürgermeister wiederzuhaben, der ein schlimmes Jahr hinter sich lässt, mit seinem Unfall, bei dem er ein Bein verloren hat. Markus Hugger geht ganz offen damit um, lässt bei aller Tapferkeit doch durchblicken, wie herausfordernd und einschneidend dieser Schicksalsschlag für ihn war.

Mal mit Humor: „Bitte entschuldigen Sie, dass es nicht ganz so geschmeidig geht und ich nicht so schnell davonspringen kann“, mal mit spürbarer Rührung, als er seiner Frau Daniela dankt dafür, dass sie ihn immer wieder aufgerichtet habe. Gerade an dieser Stelle gab es langen, mitfühlend-herzlichen Applaus für Hugger und seine Frau.

Schwung für Ohren und Seelen

„Es war kein gutes. Haken wir dieses schwierige Jahr ab. Wir gehen jetzt gestärkt ins neue Jahr. Ich glaube an uns alle, wir können alles, wenn wir es gemeinsam positiv gestalten“, so Hugger. Und wie zur Bestätigung gab es - auch schon zuvor - einen Bigband-Sturm von der Bühne in den Saal mit der Stadtkapelle unter Leitung von Thomas Uttenweiler, der Seelen und Ohren erfrischend durchpustete.

Die Banater Schwaben sorgten mit einem opulenten Buffet dafür, dass die Küche zu Hause kalt bleiben konnte. Es kam so gut an, dass die Stehtische knapp wurden. Stark waren auch die Gäste von außerhalb vertreten: Landtagsabgeordneter Guido Wolf (CDU), der auch nach dem offiziellen Teil den einen oder anderen Sorgen zuhörte, die an ihn herangetragen wurde, Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss (CDU), Sozialdezernent Bernd Mager, Kreistagsabgeordnete verschiedener Parteien („Wer hätte gedacht, dass ich die Kreisräte fraktionsübergreifend einmal so vermissen würde“, scherzte Hugger) und einige Bürgermeisterkollegen aus der VG.

Repräsentanten aus Institutionen und Gesellschaft

Aber auch aus Spaichingen waren Repäsentanten verschiedenster Institutionen wie der Kirchen, der muslimischen Gemeinde, des DRK, der Feuerwehr, aus Kultur und Wirtschaft und der Vereine, der Gemeinderat und auch Ehrenbürger Franz Schuhmacher waren da. Nur ein paar mehr junge Leute hätte die Veranstaltung gut vertragen können. Die saßen zum Glück zuhauf aber auf der Bühne und sorgten für brillanten Sound.

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass eine Stadt – zumal gerade wie alle anderen erst aus dem Krisenmodus der Coronapandemie aufgetaucht – die Abwesenheit des Bürgermeisters wegen des schweren Motorradunfalls so gut meistert. Das betonte Markus Hugger immer wieder und richtete seinen Dank an sein Rathausteam, an seinen Stellvertreter Werner Reisbeck, den Gemeinderat, Stadtbaumeister Benedikt Schmid, der treibende Kraft hinter vielen Projekten ist und alle anderen, etwa dem Kreis, die geholfen hatten, das Schiff auf Kurs zu halten.

In 2024 soll Bahnhof endlich barrierefrei werden

Und wichtige Projekte wie die Primdole, das Hotel Q, Betriebsexpansionen und vieles mehr zu realisieren. Im neuen Jahr soll nun endlich die berüchtigte Hühnerleiter am Bahnhof mit Aufzügen versehen werden, Glasfaserausbau, aber auch die Fortentwicklung des Gesundheitszentrums, die Bewältigung der Integration von Zugewanderten, die Herausforderungen bei Bildung und Betreuung, im Wohnungsbau beziehungsweise Sanierung - all das sprach Hugger an.

Wichtig sei es, dass Bund und Land die Gemeinden im Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit nicht erst dann hörten, wann der Druck groß ist, sonder schon früher. Was alles den sozialen Frieden sichern helfe.

Spaichingen handle noch immer aus einer Position der Stärke heraus, meine Hugger. Trotzdem werden 2024 ein spannendes Jahr. Er rief alle auf, bei der Kommunalwahl Verantwortung zu übernehmen, er spüre, dass die Parteien und Fraktionen Schwierigkeiten hätten, adäquate Bewerber zu finden.

Erinnerungen an die Kreisreform

Unzufriedenheit, Zukunftssorgen? Ein Historiker kann alle Verwerfungen und Auseinandersetzungen ins rechte Licht rücken. Und das tat auf amüsante Weise Kreisarchivar Schuster. Er erinnerte daran, dass es schon vor der Kreisreform vor 51 Jahren, als ehemals badische Gemeinden zum Kreis Tuttlingen kamen und sich der Kreis nah langem Hin und Her so vergrößert formiert hatte, wie er jetzt ist, es ganz andere geografische Zuschnitte gab.

Vor allem zu jenen Zeiten, als Spaichingen und die Gemeinden an und auf der Alb noch vorderösterreichisch und damit katholisch waren, Tuttlingen, Hausen, Rietheim, Aldingen aber altwürttembergisch und damit evangelisch. Mit all den Mentalitätsunterschieden, die dann im Kreis Tuttlingen ab 1938 zusammen kamen.

Geräuschlose Zusammenarbeit

Man fand sich zusammen. 30 Jahre später ging das Spiel dann weiter und es gab durchaus Widerstände: „Bevor du Wurst gesagt hast, hat sie ein Württemberger schon gefressen“, zitierte Schuster einen Donaueschinger Kreisrat.

Heute arbeiten badische und württembergische Teile und sogar ein Preußischer (Bärenthal) geräuschlos zusammen. Ein gutes Beispiel fürs neue Jahr, in dem Europawahlen anstehen.