So wird ein Betrieb attraktiv für Nachfolger

Einen Nachfolger für den eigenen Betrieb zu finden, ist gar nicht so einfach. Je attraktiver das Unternehmen ist, desto höher sind die Chancen. Doch was macht ein attraktives Unternehmen aus? Experten der Handwerkskammer erklären bei der Veranstaltung „So machen Sie Ihren Betrieb übernahmefähig“ am Dienstag, 19. März, von 18 bis 21 Uhr in der Bildungsakademie Rottweil in der Steinhauserstraße 18 was wichtig ist.

Betriebsinhaber können viel für die Übergabefähigkeit und Attraktivität ihres Unternehmens unternehmen. Ziel ist, dass der Betrieb unabhängig vom Inhaber überleben kann. Auf welche strategischen Punkte es noch ankommt, erklärt Klaus Häcker, freier Unternehmensberater und Geschäftsführer der Solus GmbH, Herrenberg, den Teilnehmern.

Er geht laut Pressemeldung der Handwerkskammer Konstanz auf eine ganzheitliche Unternehmensführung ein sowie auf den gewissenhaften Umgang etwa mit den betriebswirtschaftlichen Zahlen, wie Umsatz, Rentabilität und Liquidität. Außerdem sollten neben Investitions- und Finanzierungspolitik Aspekte wie Kundenstruktur, Preispolitik, Marketing und auch Personal nicht außer Acht gelassen werden, heißt es weiter.

Anschließend gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Eingeladen sind alle Mitgliedsbetriebe aus dem Bezirk der Handwerkskammer Konstanz.