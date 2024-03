Der Übergang von der Schule zu einer Ausbildung und damit ins Berufsleben ist einer der wichtigsten im Leben. Doch was gibt letztlich den Ausschlag für die Wahl einer bestimmten Ausbildung und damit auch des zukünftigen Berufs? Unser Redaktionsmitglied Frank Czilwa hat sich beim Spaichinger Ausbildungstag bei Auszubildenden oder künftigen Auszubildenden umgehört, was Ihnen bei der Berufswahl geholfen hat. Wichtig ist dabei nicht nur herauszufinden, was einem Spaß macht, sondern auch, was einem eventuell nicht liegt.

Sehr gradlinig lief der Prozess bei Elisa Muresan, 17 Jahre: „Ich hab ganz viele Praktika gemacht schon seit ich in der siebten Klasse bin - ich kann da gar nicht mehr mitzählen - und auch darauf geachtet, dass mir der Betrieb gefällt und der Ausbildungsberuf, weil ich finde, dass beides sehr wichtig ist. Und ich werde jetzt Kauffrau für Finanzen. Im September fang’ ich die Ausbildung an.“

Jacqueline Schorzmann, 21, absolviert bereits eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung Spaichingen: „Die Tendenz war auf jeden Fall zum Büro, weil ich einfach handwerklich nicht so begabt bin und Pflege war auch nicht so wirklich was für mich. Ursprünglich wollte ich eigentlich Lehramt studieren, habe da auch mal ein FSJ gemacht und gemerkt, dass es doch nichts für mich ist. Eigentlich wollte ich mich gleich fürs Lehramtsstudium bewerben, aber meine Mutter hat gesagt: Guck Dir’s erstmal an. Und man stellt sich den Beruf anders vor, als er wirklich ist. Das Jahr war auch eine super Erfahrung - aber für meinen zukünftigen Beruf war’s nichts. Also wusste ich: Büro wäre eher was für mich. Aber in welche Richtung? Für mich war es schwierig: Gehe ich jetzt in die Industrie, mache ich was in der Verwaltung? Und ich hatte mich dann relativ früh beworben, ich hatte am Ende, glaube ich, so 40 Bewerbungen verschickt. Und ich habe dann auch relativ viele Zusagen aus verschiedenen Bereichen bekommen und es waren auch mehrere als Verwaltungsfachangestellte dabei. Und weil ich nicht nur im Büro sitzen, sondern auch mit Menschen und Kunden in Kontakt bleiben will, habe ich diese Ausbildung gewählt. Wir sind alle vier bis sechs Wochen in einer anderen Abteilung, da ist auch das Bürgerbüro dabei.“

Fabian Lutz, 15, setzt da andere Prioritäten: „Also bei mir geht’s sehr viel um Geld. Weil ich einen Sportwagen fahren möchte. In der Industrie in der Gegend kann man zwar gut verdienen, aber ich möchte Fußballprofi werden. Da kann man viel Geld verdienen.“

„Das Geld spielt schon auch eine Rolle“, findet zwar auch Dominik Zemlin, der bei Koscher & Würtz Chirurgiemechaniker wird, „aber nicht so eine große, finde ich.“ Entscheidend für seine Berufswahl war anderes: „Ich habe Praktiken in mehreren Firmen gemacht und festgestellt, dass mir Chirurgiemechanik mehr Spaß macht als Zerspanung oder Elektrik. Deshalb habe ich mich auch dafür entschieden.“

Pierre Kuhn, 25: „In der Realschule hatte ich das Fach Technik. Da habe ich schon rumexperimentiert in allen möglichen Richtungen und da hat es mir halt viel Spaß gemacht, mit Elektrik zu arbeiten. Da wollte ich es einfach kombinieren aus Metall und Elektrik und habe das relativ früh auch gemacht. Ich habe auch mal von der Schule aus ein Praktikum in der Firma gemacht, in der ich jetzt bin. Da haben wir eine Sonnenuhr gemacht aus metall. Da habe ich auch schon ein bisschen in die Lehrlingswerkstatt reinschnuppern dürfen, und mich dann entschieden, dort hinzugehen.“

Ebenso wie Perre Kuhn absolviert auch Simon Hauser, 23, seine Ausbildung bei der Maschinenfabrik Spaichingen: „Ich war relativ früh interessiert an technischen Sachen und habe auch früher schon viel rum gebastelt. In der Schule habe ich dann gedacht: Ich informiere mich ein bisschen über technische Fächer, wurde da auch weiterhin bestätigt. Und im Praktikum habe ich’s eigentlich nur noch mehr für mich entdeckt und gedacht: Das ist was für mich und ich probiere es auch als Ausbildung. Die Praktika waren beide super. Die Leute haben sich echt toll um micht gekümmert und bei Interesse auch noch mehr eingeführt in das Thema. Die Verdienstmöglichkeiten haben bei meiner Berufswahl nicht wirklich eine Rolle gespielt. Die Bezahlung ist im Vergleich zu anderen Branchen wohl schon deutlich besser. Ich war auch beim FSJ im Kindergarten; das hat mir vom Aufbau eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht. Schlussendlich habe ich mich dann aber doch fürs Technische entschieden, weil es mir insgesamt mehr Freude macht, mit meinen Händen zu arbeiten.

Lilli Jahreis, 14: „Ich schau eher nach dem Gehalt, weil ich möchte später auch ein schönes Leben haben. Und ich achte darauf, dass die Mitarbeiter alle nett sind. Aber ich würde gerne in einer höheren Position sein, weil ich dann auch selber viel bestimmen kann und weil ich ein schönes Arbeitsklima haben möchte, und möchte das auch selber generieren. Ich gehe aufs Gymnasium und möchte gerne ein Duales Studium machen. Hier gibt es sehr viel Möglichkeiten. Vor allem die Kreissparkasse hat, finde ich, ein sehr gutes Gehalt. Was ich mitbekommen habe, ist, dass die Kreissparkasse auch viele Räume hat, wo man zusammen Fitness machen kann oder so. Wir müssen jetzt in der 9. Klasse ein Sozialpraktikum machen. Das mache ich bei der Stiftung Liebenau. Und dann müssen wir noch ein BoGi machen in der zehnten Klasse. Und da überlege ich mir, in die Kreissparkasse oder auch in die AOK zu gehen.

Max Hopfmann, 32, absolviert eine kaufmännische Ausbildung beim Spaichinger Messgeräte-Hersteller Manner: „Ich hatte schon mal eine Ausbildung gemacht und habe dann eine Zweitausbildung gemacht. Und diese Mal habe ich meine Berufsausbildung wirklich nach meinem Interesse gesucht. Ich habe nach dem gesucht, was für mich interessant klang und auch finanziell sich später vielleicht lohnen könnte. Und da ist der technische, elektrische Beruf eine gute Wahl gewesen. Es liegt mir einfach und hat mir Spaß gemacht. Bei meiner ersten Ausbildung war es eher so: Man muss ja irgendwas nach der Schule machen und wenn man keine großen Möglichkeiten hatte, blieb mir damals wenig anderes übrig und ich habe meine Erstausbildung gemacht. Bei der Zweitausbildung habe ich mir gedacht: Das machen wir anders; da mach ich das, wo ich wirklich Lust habe. Ich habe schon bei der ersten Ausbildung gemerkt, dass mir Zahlen liegen und dass ich in meinem Privatleben einfach viel mit Technik zu tun hatte. Und da dachte ich: Es ist keine schlechte Idee, das beides zu verbinden.“