— Was ist Spaichingen wert? Monetär lässt sich das — nach gewissen gesetzlich vorgeschriebenen Regeln und Grundsätzen — ziemlich genau berechnen. Denn jetzt liegt die Eröffnungsbilanz der Stadt vor, die das Vermögen der Gemeinde errechnet und auflistet.

Goethe schwärmt

„Es ist eine der schönsten Erfindungen des menschlichen Geistes, und ein jeder gute Haushalter sollte sie in seiner Wirtschaft einführen.“ Wofür Johann Wolfgang von Goethe hier so schwärmt, das ist die doppelte Buchhaltung der Kaufleute.

Die Gemeinde Spaichingen hat diese zum Haushaltsjahr 2019 eingeführt. Mit dem Neuen kommunalen Haushalts– und Rechnungswesen soll erstmals die finanzielle Situation der Stadt vollständig dargestellt werden.

Ende des alten Systems

Bis dahin hatte die Stadtkasse nach den speziellen Regeln der „Kameralistik“, also des traditionellen Systems der Planung und Rechnungslegung öffentlicher Haushalte, gearbeitet. In diesem System wurden lediglich die finanziellen Einnahmen und Ausgaben einander gegenübergestellt. Was nicht berücksichtigt wurde, waren die Abschreibungen und der Ressourcenverbrauch.

In der seit 2019 auch in Spaichingen angewendeten Doppik wird dagegen nicht nur der reine Geldverbrauch, sondern auch der Ressourcenverbrauch abgebildet. So soll mehr Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit entstehen:

Generationengerechtigkeit angestrebt

Indem in Form von Abschreibungen auch die Folgekosten mit einberechnet werden, soll sichergestellt werden, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht, wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Die ganze Berechnung beruht auf der Basis einer Eröffnungsbilanz, in der das Vermögen der Stadt dem Eigenkapital sowie den Schulden im weiteren Sinne gegenübergestellt wird. Die Aktivseite zeigt, welches Vermögen der Stadt zur Verfügung steht.

Die Passivseite zeigt auf, wie dieses Vermögen finanziert wurde — mit Eigenkapital oder mit Krediten. Stichtag für diese Eröffnungsbilanz ist der 1. Januar 2019.

Das ist das Vermögen der Stadt

Dabei zeigt sich, dass die Stadt Spaichingen zu diesem Stichtag über ein Vermögen von 123.749.478 Euro verfügte. Der weitaus größte Teil dieses Vermögens besteht aus Sachvermögen: 102.035.067 Euro.

Davon entfallen rund 30.247.000 Euro auf bebaute Grundstücke — insgesamt rund 50 gemeindliche Grundstücke (Kindergarten, Schulen, bebaute Sport– und Freizeitanlagen, Verwaltungs– und stadteigenen Wohngebäude) –, 13.248.000 Euro auf unbebaute Grundstücke (Äcker, Grünflächen, Wälder etc.).

Das ist die Infrastruktur wert

Gut die Hälfte des städtischen Vermögens entfällt auf das Infrastrukturvermögen im Wert von 50.149.000 Euro. Dazu zählen etwa Straßen, Wege, Plätze, Tunnel und Brücken, Friedhöfe, Sportanlagen und stadteigene Parkplätze oder auch Ver– und Entsorgungseinrichtungen wie die Kläranlage einschließlich des jeweiligen Grund und Bodens.

Maschinen und Kunstgegenstände

Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen der Stadt (vor allem von Feuerwehr und Bauhof) sind rund 1.101.000 Euro wert; die der Stadt gehörigen Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler dagegen nur 388.000 Euro.

Dazu kommen noch die — zum Stichtag 1. Januar 2019 — im Bau befindlichen Anlagen oder Anzahlungen für Baumaßnahmen im Wert von rund 6,02 Millionen Euro. Hierbei handelte es sich insbesondere um geleistete Anzahlungen im Zusammenhang mit der Primverdolung Kreuzplatz — Hauptstraße, dem Regenüberlaufbecken am Längelenweg sowie dem Neubau des Lehrschwimmbeckens.

Das Finanzvermögen der Stadt beläuft sich zum Stichtag auf rund 21,67 Millionen Euro — einschließlich etwa Beteiligungen und dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Wasserversorgung Spaichingen. Die liquiden Mittel belaufen sich auf 15,45 Millionen Euro.

72 Prozent Eigenkapital

Finanziert ist dieses Vermögen zu 72,61 Prozent durch Eigenkapital — insgesamt 89.851.716 Euro.

Unter den „Sonderposten“ — insgesamt rund 27,15 Millionen Euro — werden auf der Passivseite der Bilanz etwa Zuweisungen verbucht, die die Stadt für Investitionsvorhaben (Hoch– und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Die Verbindlichkeiten der Stadt belaufen sich am Stichtag 1. Januar 2019 auf 5.110.040 Euro — davon 3,1 Millionen Euro aufgenommener Kredite bei der Landesbank Baden–Württemberg, der Kreissparkasse Tuttlingen sowie der KfW Bankengruppe.