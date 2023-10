„Da kracht und scheppert der ganze Ochsen, wenn die an dem Ding schaffen“, sagt, „Ochsen-Ursel“ Ursula Sperling über die Baustelle direkt vor ihrem Lokal. Die Erschütterung durch die Bauarbeiten ‐ das Schlimmste dürfte aber vorbei sein, denn die dicken Betonteile der neuen Primverdolung sind inzwischen verlegt ‐ sind aber nicht das Hauptproblem, dass sie und die anderen Geschäfte und Gastronomiebetriebe am „abgehängten“ Ende der Hauptstraße zwischen der Abzweigung der Dreifaltigkeitsbergstraße und der Baustelle Ochsenkreisel haben. Die simple Faustregel: Umso mehr ein Betrieb auf Laufkundschaft angewiesen ist, umso mehr spürt er die Auswirkung der Baustelle.

Auf Gäste angewiesen

Zwar hat der Ochsen nur mittwochs und freitags auf, aber umso mehr ist Sperling dann auf Gäste ‐ vor allem Jahrgänge ‐ angewiesen. „Ich habe jetzt nur noch drei Parkplätze vor dem Haus“, sagt sie.

Die sind über die obere Hauptstraße von Richtung Hindenburg- und Balgheimer Straße her zu erreichen, wenn man ein kleines Stück am Bauzaun entlang über den Gehweg fährt. Die Parkplätze im Hof an der unteren Hauptstraße (B 14) sind dagegen nicht anzufahren, da hier jetzt eine Baustelleneinfahrt für die Baufahrzeuge vorbeiläuft.

Ihre Gäste müssen ihre Autos daher auf dem Lidl-Parkplatz abstellen und zum Ochsen laufen. Und weil es häufig ältere und manchmal gehbehinderte Leute sind, spürt sie schon, dass die Frequenz in ihrem Gasthaus nachgelassen hat.

Lidl-Parkplatz wird häufiger genutzt

Dazu kommt noch, dass in der Hindenburgstraße und den anderen Straßen, durch die jetzt die Umleitung verläuft, absolutes Halteverbot herrscht, um den Verkehrsfluss auf der Umleitungsstrecke zu gewährleisten. Das bedeutet aber, dass die Anwohner ihre Fahrzeuge ebenfalls zum Teil auf dem Lidl-Parkplatz abstellen.

„Jetzt haben wir ganz da hinten parken müssen“, hört Sperling häufiger von ihren älteren Kunden. Ursula Sperling hofft, dass das Wetter wenigstens noch ein wenig hält, damit ihre Kunden dann nicht auch noch durch den Regen zu ihrem Gasthaus laufen müssen.

Doch darf die „Ochsen-Ursel“ auf ihre treue Stammkundschaft hoffen, die auch in dieser schwierigen Zeit dem traditionellen Treffpunkt die Treue hält.

Diese Faustregel gilt

Überhaupt gilt für die anliegenden Geschäfte zwischen Dreifaltigkeitsbergstraße und dem Ochsenkreisel die Faustregel: Umso mehr jemand auf Laufkundschaft angewiesen ist, umso stärker spürt er/sie die Auswirkung der Baustelle.

Wenn ich keine Stammkundschaft hätte, wär’s schon aus. Ali Yelkin

Denn der Unterschied zwischen diesem Teil der Hauptstraße und der Umleitungsstrecke ist offensichtlich und wird von Friseur Badran Cheikhi so zusammengefasst: „Die Straße ist tot.“ Entsprechend stark merkt er das in seinem Geschäft und der fehlenden Kundschaft.

Banner weist auf freie Zufahrt

Zwar gilt die Regelung „Zufahrt bis Baustelle frei“ und auch bei der Einmündung der Bahnhofstraße weist inzwischen ein großes Banner, das die Stadt ein paar Tage nach Beginn der Bauarbeiten aufgestellt hat, darauf hin. Doch der Durchgangsverkehr fehlt halt.

„Ich bin am meisten getroffen“, sagt Ali Yelkin, der das nach seinen Angaben älteste Kebaphaus in Spaichingen betreibt ‐ in der Nähe vom Ochsen und damit ebenfalls fast direkt an der Baustelle. „Wenn ich keine Stammkundschaft hätte, wär’s schon aus“, glaubt er. Baustellen vor dem Haus habe er jetzt schon drei Mal erlebt. Am schlimmsten sei es vor sechs Jahren gewesen, als die Baustelle direkt vor seinem Haus war.

Während die Baustelle für das „Fässle“ mit seinem beliebten Büffet deutliche Einbußen bedeutet ‐ von geschätzt 30 bis 40 Prozent weniger Kundschaft ist hier die Rede –, ist es für Dhillon’s Pizza direkt nebenan weniger gravierend, da hier hauptsächlich auf Bestellung ausgeliefert wird.

Schwierige wirtschaftliche Lage

Lorenzo Sassu vom Fachhandel Buonsapore bringt noch einen weiteren Aspekt ein: „Man hat’s schon durch die wirtschaftliche Lage gespürt, dass es ruhiger geworden ist. Und jetzt kommt die Baustelle noch als ,Sahnehäubchen’ dazu.“ Früher hatte er neben der Stammkundschaft auch immer wieder so manches „neue Gesicht“ gesehen ‐ die bleiben jetzt aus.

Wer dagegen nicht auf Laufkundschaft angewiesen ist, spürt kaum etwas: „Im Prinzip stört uns die Baustelle nicht“, sagt etwa Susanne Berg von Mildenberger Türe ‐ Tore ‐ Fenster, die zwar auch ein Ladengeschäft an der Hauptstraße in der Nähe der Baustelle haben, aber „die Kunden, die zu uns kommen wollen, machen einen Termin aus“.

Keine Laufkundschaft als Vorteil

Gleiches gilt für das Werkzeuggeschäft von Carsten Wilhelmsen, Howiba. Auch hier gibt es keine Laufkundschaft, die mal eben ein Präzisionswerkzeug oder ein Maschinenteil einkauft, sondern die Teile werden telefonisch oder über den Webshop bestellt.

Er fühlt zwar mit den anderen Anliegern mit, denen jetzt die Kundschaft wegbleibt, genießt aber auch die Ruhe. Er beobachtet aber auch, dass Autofahrer, die in die Baustellen-Sackgasse fahren, häufig die Tempo-30-Beschränkung nicht mehr einhalten.