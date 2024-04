Lesen ist die Grundlage für die weitere Bildungskarriere. Doch eine Untersuchung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) hat festgestellt, dass 19,1 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg nicht den Mindeststandard erreichen.

Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat deshalb mit diesem Schuljahr für alle Grundschulen des Landes ein verbindliches Lesetraining eingeführt. Doch zum Beispiel in der Spaichinger Grundschule Schillerschule gehört Leseförderung schon lange zum Alltag.

Spaichingen ist keine Insel der Seligen

Auch bei den Schülern der Schillerschule hat die Lesefähigkeit nachgelassen, „da unterscheiden wir uns nicht von anderen Schulen“, stellt Schiller-Lehrerin Carla Krauß im Gespräch mit unserer Zeitung fest. Sie ist mit der Umsetzung des vom Kultusministerium geforderten Lesekonzepts an der Schule beauftragt.

Wir haben die Kinder nur sechs von 24 Stunden - da kann die Schule nicht alles leisten. Carla Krauß

Sie ist seit 25 Jahren im Schuldienst tätig. Und auch sie stellt eine bedenkliche Entwicklung fest: Viele lesen mangels Übung nicht mehr so schnell oder verstehen nicht wirklich, was sie da gelesen haben, wie Nachfragen und Tests zeigen.

Surfen statt Lesen

Für diese Entwicklung macht Krauß - zumindest bei den etwas älteren Schülern - vor allem ein Werkzeug verantwortlich, „das wir alle in den Händen halten - das Handy“.

Hier werden auf dem Bildschirm allenfalls Kurznachrichten gelesen. Als sie selbst als Kind in die Ferien gefahren ist, so Krauß, blieb ihr gar nicht anderes übrig als „ein Buch nach dem anderen zu lesen“, um sich die Zeit zu vertreiben. Heute aber schauen die Kinder auf den Bildschirm und surfen von Video zu Video.

Besonders nachteilig ist es, wenn im Elternhaus nicht gelesen wird. In Klasse 2 machen die Kinder eine Buchpräsentation vor der Klasse. Dabei merke man dann häufig, so Krauß, dass es im Haushalt überhaupt gar keine Bücher gibt. Eine der ersten und wichtigsten Aufgaben der Schule bei der Leseförderung ist für sie daher: „Wir schaffen Begegnungen mit Büchern.“

Besuch in der Buchhandlung

Das fängt mit so scheinbaren Selbstverständlichkeiten an, wie die Frage, wie ein Buch aufgebaut ist - Was ist ein „Buchrücken“? Wo steht der Autor? Wo das Inhaltsverzeichnis? Und alljährlich am Welttag des Buches am 23. April besuchen die Klassen die Buchhandlung von Lena Grimm.

Die Erstklässler, die das Lesen erst lernen müssen, arbeiten mit sogenannten „Leserutschen“, auf der Buchstaben zusammen„rutschen“ und so Silben bilden.

Schule entwickelt eigenes Konzept

Seit diesem Schuljahr sind die baden-württembergischen Grundschulen verpflichtet, ein Leseförderkonzept vorzulegen. Sie können wählen, ob sie ein eigenes Lesekonzept entwickelt oder das vorgeschlagene Konzept von BiSS-Transfer übernehmen, einer gemeinsamen Initiative von Bund und Ländern für Sprachbildung, Lese- und Schreibförderung in Schulen und Kitas. Die Schillerschule hat sich für ein eigenes Konzept entschieden - unter anderem weil die in BiSS festgelegten „Lesefenster“ im Stundenplan sich in der Praxis nur schwer umsetzen lassen.

Ein Element, dass sie aber aus BiSS-Transfer übernommen hat, sind die sogenannten „Laut-Lese-Tandems“: Lesestarke Schülerinnen und Schüler bilden jeweils Zweierteams mit leseschwächeren, um diese bei der Verbesserung ihrer Leseflüssigkeit zu unterstützen.

Unterricht im Zweier-Team

In der Klasse 1 und 2 gibt es Team-Teaching mit zwei Lehrkräften, bei denen die eine immer wieder Kinder aus dem Unterricht herausnimmt, um sie einzeln zu unterstützen. Um diese Doppelbesetzung zu ermöglichen, helfen auch die beiden pädagogischen Assistenten an der Schillerschule.

Der Computer ist nicht nur „Feind“ des Lesens, sondern unterstützt die Pädagogen der Schillerschule auch beim Lesetraining, nämlich durch das Programm Quop für die computergestützte Lernverlaufsdiagnostik, das den Schulen kostenlos vom Kultusministerium bereit gestellt wird. Mit diesem Programm kann die Lesegenauigkeit und Lesegeschwindigkeit gemessen und analysiert werden.

Quop hilft und macht Spaß. Carla Krauß

So kann man dann sehen, wo sich das Kind im Lernverlauf gerade befindet, und kann es gezielt mit bestimmten Übungen unterstützen. „Quop hilft und macht Spaß“, hat Carla Krauß festgestellt. Vor allem, weil man damit die tatsächlichen Lernfortschritte jedes einzelnen Kindes buchstäblich „ablesen“ kann.

Trotz aller pädagogischen Handreichungen bei der Leseförderung, eines stellt das Kultusministerium nicht zur Verfügung: Mehr Zeit und Personal „Alles, was wir in dem Bereich mehr machen“, so Carla Krauß, „fällt in einem anderen Bereich weg.“

Allerdings ist sich Carla Krauß auch bewusst: „Wir haben die Kinder nur sechs von 24 Stunden - da kann die Schule nicht alles leisten.“