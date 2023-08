Keine Minderheit, kein sich rechtfertigen müssen für irgendwelche Skandale oder abnehmende Mitgliederzahlen, sondern unter Gleichgesinnten spüren, was Weltkirche bedeutet, und das gemeinsam zu feiern: Das war für viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Weltjugendtag in Lissabon. Darunter als eine der größten Gruppen mit 41 Teilnehmenden: 15 Jugendliche ab 15 Jahren vom Heuberg, Bekannte und Freundinnen aus dem Dekanat, Claretinerpatres und -frater aus Würzburg und Frankfurt sowie Pater Ankit vom Dreifaltigkeitsberg, leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit „Oberer Heuberg“.

Bis heute beseelt

Er ist auch heute noch beseelt von dem Erlebnis. „Die Tage waren getragen vom göttlichen Spirit des Aufeinander–acht–Gebens, Miteinander–Spaß-Habens und des Für–einander–da–Seins. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnten erfahren, dass Glauben international Zukunft hat und unsere Welt lebendig hält“, so Pater Ankit.

Die größte Gruppe auch, weil sich die Spaichinger/Heuberger einreihten in die rund 1500 Teilnehmer zusammen mit anderen Gruppen des Jugendnetzwerkes „Claret Way“. In diesem Rahmen lernten sich die Jugendlichen kennen und bildeten eine interkulturelle Einheit.

Warum der Pater mit nach Lissabon kam

Zu erfahren, „dass es eine Freude ist, zur großen Familie des lebendigen und liebenden Gottes zu gehören, — und dass es Spaß macht, gemeinsam den Glauben zu erfahren,“ — das sei einer der Gründe gewesen, warum der Pater und Pfarrer die Jugendlichen nach Lissabon begleitet hat.

Es träfen dort unterschiedliche Sprachen, Kulturen, Lebensrealitäten zusammen, so Pater Ankit. Es sei eine katholische Veranstaltung mit einer ganz universalen Gesinnung. „Weltjugendtag ist ein Ort der Begegnung, des Gesprächs, der Anbetung Gottes — mit lauter Musik, Tanz, leisem Gebet und voller Enthusiasmus, trotz Anstrengung, dieses mal bei Hitze und wenig Schlaf.“

Schon 2016 in Krakau dabei

Pater Ankit war schon 2016 beim Weltjugendtag in Krakau, Polen, „und durfte völlig überwältigt miterleben, wie der Glaube ganz viele Jugendliche aus aller Welt zusammenführt und sie miteinander unsere Religion feiern“.

Organisieren musste Pater Ankit die Reise nicht alleine. Vier Jugendliche waren seit Ende 2022 im Organisationsteam. Das Team habe eine strukturierte Konzeption, Organisation und Formelles ermöglicht. Dazu gab es Treffen auch mit den Eltern und kurze spirituelle Impulse, sodass die Gruppe sowohl praktisch, als auch spirituell gut vorbereitet gewesen sei.

Flüge früh gebucht

Weil alle gemeinsam flogen — neun Monate vorher wurde schon gebucht –, waren die Flüge entsprechend nicht die billigsten, aber die Jugendlichen hätten Zuschüsse der Kirchengemeinden erhalten. Außerdem gab es verschiedene Angebote wie einen Taizé-Gottesdienst mit anschließendem Beisamensein oder das Angebot von selbstgemachten Snacks auf Spendenbasis nach dem Fronleichnamsgottesdienst.

Auch in Portugal selbst habe die Stadt — vergleichbar mit anderen Großereignissen — einen entsprechenden Sicherheitsaufwand getrieben. Aber dank Einsatz der Polizei und vieler Ehrenamtlicher sei die Sicherheit hervorragend gewesen.

Übernachtung im Klassenzimmer

Geschlafen wurde in Hallen und Schulen, die Heuberger Gruppe in Klassenzimmern. Und das Erleben am Vigil–Abend (Nachtwache vor hohen Festen) sei sehr berührend gewesen. „Eine Million Menschen haben sich hingekniet und miteinander gebetet. Die unglaubliche Stille während der Anbetung war ergreifend.“

Aber auch die Übernachtung im Freien — auf 26.000 Hektar Isomatte an Isomatte sei sehr beeindruckend gewesen (ein Blumenmeer). Und natürlich der große Abschlussgottesdienst.

Doch auch der Welt und ihren Problemen waren die Jugendlichen dort zugewandt: „Fragen der sozialen Gerechtigkeit, des Friedens, der Umweltverantwortung und des interreligiösen Dialogs waren allgegenwärtig.“