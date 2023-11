„Diese Forum soll kein politisches, sondern ein wirtschaftliches Angebot sein“, begrüßte der Wahlkreisabgeordnete Guido Wolf (MdL/CDU) die rund 30 Anwesenden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik, die er zu einem Energieforum in die Räume der Dreizler GmbH nach Spaichingen eingeladen hatte. Dreizler stellt Gebläsebrennern für die industrielle Wärme- und Dampferzeugung her. Wolf betonte, dass es bei dieser Veranstaltung um technische Möglichkeiten der Energiegewinnung in der Zukunft, nicht um politische Lösungen gehe.

Auf der Tagesordnung standen drei Referenten zu den Themenfeldern (grüner) Wasserstoff, Atomkraft und Moderne Kessel- und Brennersysteme.

Nationales Wasserstoff-Netz soll entstehen

Zum Thema Wasserstoff referierte Christoph Diehn von Terranets BW, der wie Wolf ebenfalls der CDU angehört. Er erklärte, dass man aktuell am Aufbau des „Nationalen Wasserstoff-Kernnetzes“ arbeite, dessen Planung im nächsten Jahr abgeschlossen und bis 2032 fertiggestellt sein soll.

Dabei sollen rund 60 Prozent des vorhandenen Gasnetzes (9700 Kilometer) genutzt werden. Die Fertigstellung werde etwa 20 Milliarden kosten. Bis dort jedoch sogenannter „Grüner Wasserstoff“ fließe , werde noch eine Weile vergehen, so Diehn. (Als Grüner Wasserstoff wird das Element dann bezeichnet, wenn es ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, etwa aus Solarengerie.)

Lobbyist in Sachen Kernenergie

Über die IV. Generation der Kernkraftwerke sprach Wilfried Hahn. Der Lobbyist in Sachen Kernenergie sitzt im Aufsichtsrat der Copenhagen Atomics und leitete viele Jahre ein Familienunternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Heute ‐ inzwischen 73 Jahre alt ‐ versucht der Wirtschaftsingenieur, Menschen von den Vorteilen moderner Kraftwerke zu überzeugen.

Im Gegensatz zum 50 Jahre alten Kraftwerk in Neckarwestheim, das in diesem Jahr abgeschaltet und mit hoch strahlendem Plutonium-Uran Mischoxiden betrieben wurde, können diese Kraftwerke der IV. Generation auch mit Thorium arbeiten, das eine Halbwertzeit von 300 Jahren statt 10.000 von Plutonium hat.

Skepsis gegenüber der Energiewende

Hahn hält die Energiewende für gescheitert: „Wir haben eine Planwirtschaft ohne Plan,“ referierte er weiter: „Die Energiewende ist nicht zu finanzieren.“

Daher müsse man „neugierig und innovativ“ sein und dabei einen Strompreis von weniger als fünf Cent pro Kilowattstunde anvisieren. In seinem Buch „Kernenergie jetzt!?“ geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass die Debatte um künftige Energien nicht von Emotionen, sondern von Vernunft geleitet sein sollten. „Als es vor 120 Jahren vermehrt zu Unfällen mit Dampfkesseln kam, wurde der TÜV eingeführt, aber nicht die Verwendung gestoppt.“

Kessel mit unterschiedlichen Brennstoffen

Nachdem sich die ‐ meist männlichen ‐ Besucher des Forums einig waren, dass erneuerbare Energien „zu teuer“, „zu volatil“ und „wenig effizient“ seien, demonstrierte Daniel Dreizler auf einem Firmenrundgang die aktuelle Brennertechnologie. Besonders gefragt seien seit der Erdgaskrise Kessel, die mit unterschiedlichen Brennstoffen befüllt werfen können, etwa Erdgas, Biogas, Erdöl oder Wasserstoff.

Man habe beispielsweise für die Schweizer Firma Ricola eine Anlage gebaut, die mit Biogas-Mischverbrennung arbeitet. Das Biogas entstehe bei der Produktion der Kräuterbonbons und wurde früher einfach abgefackelt. Heute dient es der Energiegewinnung.

Wolf setzt auf neue Technologien

„Energien müssen bezahlbar und jederzeit verfügbar sein“, fasste Guido Wolf den Nachmittag zusammen. Es wäre fatal sich neuen Technologien aus politischen Gründen zu verschließen, man solle lieber „weiterdenken und nicht auf Verbote setzen“.

Auf die Frage, wie sich ein möglicher Wiedereinstieg in die Kernenergie auf die aktuelle Standortwahl für eine Atommüll-Endlager in Baden-Württemberg auswirken könnte, wich er aus: „Es ist alles transparent angelegt. Der Bürger kann sich jederzeit informieren.“