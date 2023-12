Die Hunde im Zwinger passen gut auf und bellen den „Eindringling“ von der Zeitung an. Ganz anders die Kätzchen im großen Außengehege: Sofort springen vier fünf dieser Herzensbrecher herbei, so als ob sie sagen wollten: Nimm uns mit! Simon (er spricht sich Englisch aus wie bei Simon and Garfunkel) sitzt hingegen alleine oben in einem der neu ausgebauten Kartenzimmern im Spaichinger Tierheim und das hat einen bestimmten Grund.

Er sieht den Besuch durch die Glaselemente der Türe und hüpft auf seinen Hinterläufen steil nach oben: Wie ein Kind, dass sich in der hinteren Reihe bemerkbar machen will: „Ich bin auch da!“

Aber Simon hat es schwer: Er trägt das FIV-Virus in sich, entdeckt bei einer Blutuntersuchung. Im Volksmund heißt die Krankheit Katzen-Aids. Aber so lange die Krankheit nicht ausbricht, kann der elegante, rotgestreifte Kater - ein unglaublicher Charmeur - ein normales Leben in einem Haus oder einer großen Wohnung führen.

Oft unbemerkt infiziert

Denn FIV, das durch einen Kampf mit einem infizierten Tier, bei der Begattung (drum sind unkastrierte Katzen und Kater besonders häufig betroffen) ebenso wie durch die Geburt durch eine infizierte Mutter übertragen werden kann, macht sich erst nach Ausbruch bemerkbar.

Wenn also, wie bei AIDS das Immunsystem durch das Virus so geschwächt wird, dass man letztlich an irgend einer „normalen“ Infektion stirbt. Das Feline Immundefizienzvirus (FIV) bedeutet also, wenn überhaupt, oft erst nach vielen Jahren den Tod. Vor allem, wenn die Katzen nicht draußen sind und wenn sie in ihrem Immunsystem unterstützt werden.

Für Menschen ungefährlich

Übertragen wird FIV nicht vom Tier auf den Menschen. Andersrum übrigens auch nicht, Aids auf die Katze, informiert die Spaichinger Tierärztin Marianne Mattes auf unsere Anfrage weiter.

Und so hofft Simon hüpfend, schnurrend, aufmerksam beobachtend auf sein Weihnachtswunder und einen Menschen oder eine Familie, die sich über seine Anhänglichkeit freut, eine Wohnungskatze oder eine zusätzliche zu einer bereits infizierten wünscht und sich auf seine Infektion einstellen will.

Überhaupt Katzen: Derzeit hat die Schwemme etwas abgenommen, derzeit sind es 20. Die Schwemme kommt in der Regel wieder im Mai, wenn die kleinen Katzen irgendwo wild geboren oder ausgesetzt werden.

„Hobbyzüchter“ bieten Rassetiere im Internet an

Dass Katzen oftmals unkastriert aus dem Haus gelassen werden, trägt dazu bei. „Hobbyzüchtungen“ - man findet in Internetportalen mit Vorliebe Rassekatzen wie die offenbar modische British Kurzhaar, die dann mit Bemerkungen wie „Die Entscheidung über Impfung und Kastration überlassen wir dem neuen Besitzer“- wie jüngst aus Aldingen zu lesen, für 500 Euro verkauft werden.

Sprich: Die Investitionen überlassen wir den Käufern und machen ein Geschäft. Natürlich ohne Stammbaum.

Seit Oktober haben sich unsere Tierarztkosten verdreifacht. Denise Weinmann

Richtlinien gibt es dazu in Deutschland keine, ebenso noch keine Verordnung, die bei Freigängerkatzen die Kastration vorschreibt. Ausgesetzte Rassekatzen werden aber meist auch im Tierheim schnell vermittelt. Die wild geborenen oder ausgesetzten normalen europäischen Hauskatzen landen oft im Heim.

Der Verein Menschen für Tiere hat seit 2022 einen neuen Vorsitzenden, Florian Féjoz, Stellvertreterin ist Ilona Dittes. Vor fast zwei Jahren schied die jahrzehntelange Vorsitzende und Tierheimleiterin Ludmilla Eferl aus dem aktiven Dienst aus. Außerdem hat das Tierheim jetzt eine neue angestellte Leiterin.

26 Mitarbeitende - die meisten ehrenamtlich

Trotzdem werden nur vier der 26 Mitarbeitenden für ihr Tun bezahlt. Ohne Ehrenamt - auch mit zusätzlichen Stunden der angestellten Mitarbeitenden - würde es nicht laufen.

Der Verein sucht also ständig Sponsoren und Mitglieder (Beitrag derzeit 25 Euro im Jahr, Schülerbeitrag acht Euro). Pensionstiere werden nur von Mitgliedern genommen und extra bezahlt.

Kosten sind explodiert

„Seit Oktober haben sich unsere Tierarztkosten verdreifacht“, sagt Schriftführerin Denise Weinmann. Das liegt auch an der Gebührenordnung, an die sich die Tierärzte halten müssen. Die Tierärzte haben sich in den vergangenen Jahrzehnten immer stark für die Tierheime engagiert, auch preislich.

Ausnahmen, von den vorgeschriebenen Gebühren abzuweichen, gebe es fürs Tierheim bei Kastrationen, so Tierärztin Marianne Mattes, mit Standardverträgen würden Impfungen und Standardbehandlungen fürs Tierheim etwas günstiger, aber OPs zum Beispiel dürfen gar nicht günstiger abgerechnet werden, sonst gibt es Ärger für den Arzt, so Mattes.

Der Grund für die Ordnung ist, dass einerseits die Inflationskosten einigermaßen aufgefangen und andererseits die Qualität der Behandlungen durch Fortbildungen, Personal und Ausstattung der Praxen erhalten bleibt.

Demnächst ein Jugendschutzteam - und möglichst neue Sponsoren

Das Tierheim hat ein ganz neues Team und will demnächst eine Jugendtierschutzgruppe aufmachen. Denn „Junge Leute wachsen nicht mehr so selbstverständlich mit Tieren auf, wie die älteren“, hat Schriftführerin Denise Weinmann beobachtet. Auch sie - obwohl aus Spaichingen stammend (geborene Bleier) und über die Vogelfreunde schon vernetzt, ist auch erst seit einem Jahr im Vorstand.

Sie wirbt um Sponsoren, denn die regelmäßigen höheren Spenden sind das, auf deren Basis dann auch Investitionen wie die geplante PV-Anlage oder auch die bereits geschehenen Umbauten - wie die Katzendomizile anstatt eines Vereinsraums unterm Dach ermöglichen. Und natürlich Spenden aller Art.

Vergangenes Jahr wurden 57 Tiere abgegeben und 77 Fundtiere aufgenommen, 75 Tiere wurden vermittelt. Das Heim hatte in den vergangenen Jahren auch 40 Tiere von ukrainischen Geflüchteten aufgenommen und vermittelt, die in den Mietwohnungen nicht gehalten werden durften.

Am 13. Januar ist Winterzauber am Heim

Und noch etwas in Sachen Finanzen: Wenn die Weihnachtstage vorbei sind und nach der ruhigen Zeit vielleicht die Lust am gemütlichen Zusammensein bei Glühwein und Nach-Weihnachtsmarkt-Atmosphäre wieder erwacht:

Am 13. Januar ist von 16.30 bis 21.30 Uhr Winterzauber beim Tierheim mit Hütten und Besuchsmöglichkeit bei den Katzen.

Wenn alles gut geht, dann ist Simon, der Charmeur, dann aber schon bei seinem glücklichen neuen Besitzern.