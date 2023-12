Selbst basteln statt kaufen ist angesagt

Rupert-Mayer-Schule und -Kindergarten öffnen am Samstag, 9. Dezember, ihre Türen wieder für das adventliche Fest. Neben Schülern, Kindergartenkindern und deren Angehörigen sind laut Ankündigung alle Interessierten eingeladen. Das Fest beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Im Anschluss daran warten in Schule und Kindergarten vielfältige Angebote auf die Gäste. Theater und musikalische Darbietungen genießen, sich kulinarisch verwöhnen lassen, sich kreativ betätigen, auf dem Bücherflohmarkt stöbern oder einfach durchs stimmungsvoll geschmückte Haus schlendern: Jeder komme auf seine Kosten, so die Ankündigung weiter. Ein wenig Zeit sollten die Gäste allerdings mitbringen: Hier ist traditionell nicht das Kaufen, sondern Selbermachen angesagt. Jede Klasse stellt ein Muster ihres Projektes aus. Die Utensilien liegen schon fein sortiert gegen einen Unkostenbeitrag bereit, und die Schüler leiten mit großer Freude gerade die erwachsenen Besucher an. Der Erlös kommt einer Schule in Florenzio Varela in Argentinien zugute.