Sechsteilige Babykurse in Spaichingen

Die Katholische Erwachsenenbildung bietet ab Donnerstag, 21. September zwei sechsteilige Kurse in Kooperation mit der Physiotherapeutin Berit Benkert–Utz in der Hebammenpraxis Katharina Uhl, Deilinger Str. 1 in Spaichingen an. Der Babykurs mit Babymassage findet donnerstags von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr statt und vermittelt Eltern mit ihren Säuglingen (ab circa sechs Wochen) viele praktische Ideen, wie das Baby in der Entwicklung in den ersten Wochen und Monaten unterstützt werden kann.

Die Themen des Kurses sind unter anderem Babymassage, Handling des Babys und Sing–Spiele. Im Babykurs „Wahrnehmung“ für Eltern mit ihren Säuglingen ab circa fünf Monaten werden die Sinne, die für eine gesunde motorische Entwicklung wichtig sind, durch Singspiele und Materialbäder gefördert. Handling bei den größeren Säuglingen, Wissenswertes zur motorischen Entwicklung und Griffe aus der Fußreflextherapie sind weitere Kursbestandteile. Der Babykurs „Wahrnehmung“ findet immer donnerstags von 9 Uhr bis 10 Uhr statt.

Die Anmeldung ist unter Telefon 07461/96598020 oder über die Seite der Katholischen Erwachsenenbildung www.keb–tuttlingen.de möglich.