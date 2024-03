Die Zeiten, in denen man zur Mittagszeit oder spätnachmittags etwa nach einer Sonntagswanderung ohne Anmeldung problemlos Platz in einer der hiesigen Traditionswirtschaften bekommen hat, ist trotz des Zuwachses auf dem Klippeneck und der wieder besetzten Gaststätte Schützenhaus Denkingen vorbei.

Manche Gaststätten haben wegen Personalmangels eingeschränkte Zeiten. Aber der Hauptgrund ist: Sie werden weniger. Das Angebot reduziert sich zusehends mehr: Döner, Pizza, Burger, Asiatisches sind die Hauptspeisen. Aber jetzt setzen Zwei ein „i-Dipfele“ in die kulinarische Landschaft.

Zufriedenheit ist Einstellungssache. Sascha Morgenstern

Was neu hinzukam, ist meist sehr fleischlastig, kalorienreich und manchmal ziemlich standardisiert - wenngleich trotzdem meist sehr, sehr lecker. Aber es gelüstet den alten und neuen Schwaben eben auch zwischendurch nach was Schwäbischem.

Spätzle in Schwaben aus der Packung - geht gar nicht

Und da haben manche Gaststätten ein Problem: Die Spätzle oder Maultaschen stammen aus der Packung. Und das geht in Schwaben definitiv gar nicht, denn „Ausgehen“ ist dann eher ein Abstieg aus der heimischen Küche als etwas Besonderes.

Im Imbisssektor findet man Spätzle und Maultaschen schon zweimal nicht, vor allem nicht hausgemacht, außer in einer Spaichinger Metzgerei an der Mittagstheke.

Eine eigentlich offensichtliche gastronomische Marktlücke, die seit November zwei Spaichingen erkannt und gefüllt haben. Weil da aber nicht nur die leckersten aller schwäbischen Gerichte - Linsen mit Spätzle und Maultaschen mit Kartoffelsalat - angeboten werden, alles, sogar die Maultaschen selbst gemacht, sondern auch pfiffige Variationen wie Pulled-Schäufele-Burger zu finden sind, nennt sich der Imbiss „I-Dipfele“.

Erster Schritt: der Imbisswagen

Noch stehen Sascha Morgenstern (bald 50) und Mark Ulrich (51) mit ihrem Imbisswagen viermal pro Woche auf Märkten - dienstags Spaichingen Bauernmarkt, donnerstags Trossingen, samstags Spaichingen und bei Honer Baustoffe mittwochs.

Aber es ist schon ausgemacht, dass sie dort, wo seit Monaten das ehemalige Ladengeschäft der Metzgerei Becker leer steht, mit ihrem stationären Imbiss einziehen wollen. Nur wann, das ist wegen der nötigen Umbauarbeiten noch nicht klar.

Streetfood kann sogar Michelinstern-Qualität haben

Imbiss muss nicht das sein: standardisiert und meist eher ungesund. In Ländern des Nahen Ostens oder in Asien sind die Imbisse von der Essensqualität meist definitiv echte Restaurants.

Die Imbisskultur dort kommt langsam auch bei uns an. In Bangkok habe eine fast 80-jährige Streetfoodverkäuferin sogar einen Michelin-Stern bekommen, sagt Sascha Morgenstern.

Der in Karlsruhe geborene Morgenstern hat viel beobachtet in der Szene, der er 30 Jahre lang angehörte als gelernter Restaurantfachmann und inzwischen -Meister, als international ausgebildeter und erfahrener Barmixer in Großstädten, aber auch in Trossingen, als erster Wirt im K3 in Spaichingen.

Konzept eigentlich für einen Kunden gemacht - der wollte nicht

Bandscheiben, Corona - jedenfalls kam auch noch eine Selbstständigkeit als Coach für Gastronomen hinzu. Ein Kunde, dessen Geschäft nicht gut lief, wollte ein Konzept - eigentlich für einen American Diner.

Völlig unpassend für die kleine Gemeinde in der Nähe eines großen amerikanischen Fast-Food-Ladens, fand Morgenstern und entwarf das Konzept mit den Spezialitäten aus dem Ländle. Der Kunde wollte es nicht. Zum Glück, finden die I-Dipfele-Kunden.

Wir experimentieren schon an einer vegetarischen Maultasche. Die Imbiss-Chefs

Es ist sehr professionell aufgezogen, von dem picobello geführten, gemieteten Imbisswagen über die Küche, die an den Nicht-Schießtagen im Schützenhaus benutzt wird über Dienstkleidung mit Logo, einer Homepage, auf der man später, wenn es stationär losgeht, bestellen und bezahlen kann, bis hin zu Kartenzahlung am Imbisswagen und dem ganzen Einkaufs- und Vermarktungskonzept, das später auch vielleicht einen 24-Stunden-Automaten für regionale Besonderheiten vorsieht, und dass Kunden Waren der Metzgerei Becker dort bestellen und sie von den beiden I-Dipfele mit abgeholt werden.

Denn alle Fleisch- und Wurstwaren werden von Becker bezogen. Überhaupt ist alles möglichst regional eingekauft, was auch ganz transparent kommuniziert wird.

Sogar das Ketchup wird selbst gemacht

Alles soll selber gemacht werden, selbst das Ketchup für die BBQ-Sauce oder das Gurkenrelish. Demnächst soll es auch Schupfnudeln geben - Experimente zum Ansetzen von Sauerkraut liefen schon. Wenn die beiden erzählen, sprudeln die Ideen.

Jetzt sind die vier Speisen meist noch fleischhaltig, aber es sollen vegetarische Varianten dazu kommen. „Wir experimentieren schon an einer vegetarischen Maultasche.“

Noch sind die Maultaschen mit Fleisch gefüllt, aber die beiden i-Dipfele-Wirte experimentieren schon mit einer vegetarischen Variante. (Foto: Eric Nyffenegger )

Ist es nicht ungleich schwerer, das anzubieten, wovon es in jedem schwäbischen Haushalt mindestens ein Geheimrezept gibt und die Ansprüche hoch sind? „Wir nehmen die Anregungen unserer Gäste gerne auf“, sagt Morgenstern. Der wie sein Partner - übrigens auch im Privatleben - riesigen Spaß an diesen kulinarischen Experimenten hat.

Neustart nach Schicksalsschlag

Für den spaichingenstämmigen Mark Ulrich, der bereits auch schon das Vereinsheim der Goldenen Sieben bewirtet hat, bei der er einer der Spitzenspieler war, kommt aber auch noch eine ganz grundsätzliche Überlegung hinzu: Er sei der Zahlenmeister, hat jahrzehntelang in einem Industriebetrieb im Einkauf gearbeitet. Durch einen Schicksalsschlag, den vierfachen Schlaganfall seines Vaters, habe er sich gefragt, ob das Hamsterrad des Berufs wirklich das ist, was dem Leben Sinn gibt.

Und hier trifft sich sein Ansatz wieder mit dem seines Partners: Die Gäste am Stand oder später am Imbiss sind seine Gäste, nicht Kunden. Die Tischchen werden hergerichtet, es gibt Zeit für ein Schwätzchen und man fühlt sich in die Gäste ein. Die Preise sollen moderat bleiben.

Es ist schon sehr herausfordernd. Sascha Morgenstern

Denn: Wenn jemand keine Kantine habe, aber jeden Mittag unter der Woche sein Essen am Imbiss kaufe - das gehe ins Geld, so Morgenstern.

Es geht um Wertschätzung

Es geht um Wertschätzung, sagen sie. Die Spaichinger Gastronomen seien sehr freundlich untereinander. Theo, der mit seinem angestammten Imbisswagen neben den beiden steht, schaut gerade auf ein Schwätzchen vorbei. Neid gebe es nicht untereinander hier in Spaichingen. Die I-Dipfele-Flyer liegen auch bei den Kollegen aus. Aus Sicht der Kunden prima, jede Woche ist eine andere Küche möglich.

Die beiden sind privat und beruflich Partner. Geht das gut? „Es ist schon sehr herausfordernd“, sagt Morgenstern, und wenn man neue Ideen habe, nehme man die natürlich mit heim und spreche darüber. Aber es gehe gut.

Und Morgenstern sagt beiläufig im Verlauf des Gesprächs einen Satz, den man sich merkt: „Zufriedenheit ist Einstellungssache.“