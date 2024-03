„Die Grundlage des Weltfriedens ist das Mitgefühl“, sagt der Dalai Lama. Doch Mitgefühl verlangt Verständnis, und genau das sollte bei den Lernenden des Gymnasiums Spaichingen während eines Sozialpraktikums geweckt beziehungsweise vertieft werden. Dabei half auch moderne Technik den Schülern, sich in alte Menschen - mit dem ganzen Körper - einzufühlen.

Anzug simuliert Einschränkungen

Vorbereitend auf das Praktikum werden Workshops veranstaltet. Neben dem Erwerb von Kenntnissen, etwa in der Ersten Hilfe, konnten die Schülerinnen und Schüler dabei in einen sogenannten „Altersanzug“ schlüpfen.

Ein Anzug, der mittels Gewichten simuliert, wie eingeschränkt der Bewegungsradius von älteren Menschen ist. Oder wie anstrengend: „Ich hab mir absolut nicht vorgestellt, dass es so schwer ist“, berichtet Luana Chima von ihrer Erfahrung mit dem Anzug: „Ich bin die Treppe rauf und runter und war danach klatschnass geschwitzt“, erzählt die 15-Jährige. Sie könne jetzt wesentlich besser nachvollziehen, warum so mancher Senior vielleicht auch im Supermarkt mal langsam ist. „Es schult das Verständnis“, fasst Schneeberger das Experiment zusammen.

„Das waren die tollsten Tage während meiner Schulzeit“, schwärmt Melis Sahon in Erinnerung an das Sozialpraktikum im letzten Jahr. Voller Begeisterung erzählt die 15-jährige Schülerin von den Erfahrungen, die sie in dieser Zeit im Kindergarten in Aldingen sammeln durfte. Die nächsten Praktikanten, die in der ersten Juliwoche ihr Sozialpraktikum starten werden, hören interessiert zu.

Schwellen abbauen als Ziel

Am Gymnasium heißt die Praxiszeit „Bogy“ und steht für „Berufsorientierung am Gymnasium“. Sie ist für die Klassen 9–11 verpflichtend. Ganz anders das Sozialpraktikum: „Hier gibt es keine Pflicht“, erklärt Linda Schneeberger, Lehrerin am Gymnasium Spaichingen und neben Miriam Andersen Mit-Initiatorin des Projektes: „Hier ist alles freiwillig, und dennoch machen alle bis auf ganz wenige Schüler mit.“ Die Idee dahinter sei vor allem gewesen: Schwellen abzubauen und Berührungen sowie Verständnis schaffen.

Wie auch Luana, hat sich Melis von Anfang an wohlgefühlt in ihrem Praktikum im Aldinger Kindergarten. Doch wirklich neu war der Umgang mit Kindern in diesem Alter für die Schülerin nicht, immerhin lebt sie mit ihren Eltern, Großeltern, Cousinen und Cousins zusammen einem Drei-Familien-Haus: „Da gibt es immer jemanden, auf den man gerade aufpassen muss“, lacht sie. Beide können sich auch vorstellen, mal irgendwann einen Beruf in diesem Bereich auszuüben. Vielleicht als Psychologin? Sozialpädagogin? Alles noch offen, aber der Bereich stimmt.

Ganz anders empfand Vanessa Lujic ihr Praktikum: „Ich habe wirklich größten Respekt vor der Arbeit, die Menschen in diesem Bereich leisten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich täglich die Empathie aufbringe, die diese Patienten verdienen.“ Große Worte für eine 15-Jährige.

Es geht aber ebenso darum, Berührungsängste mit Menschen mit Handicap abzubauen. Linda Schneeberger

Vanessa half während ihrer sozialen Arbeit in der häuslichen Palliativpflege. Sie erhielt während dieser Zeit nicht nur Einblicke in die Geschichten der Betroffenen, sondern erlebte auch, wie zwei Patienten während ihrer Hospitationszeit verstarben. Dennoch ist sie froh, dieses Praktikum gemacht zu haben, und nein, es hab sie nicht emotional überlastet. Sie habe jetzt einfach allergrößten Respekt vor den Mitarbeitern, wolle aber selbst lieber Polizistin oder Architektin werden.

„Ein Ziel des Sozialprojektes ist es, auch einen Blick für soziale Arbeit zu schaffen“, erläutert Linda Schneeberger nochmal den Grundgedanken: „Es geht aber ebenso darum, Berührungsängste mit Menschen mit Handicap abzubauen. Am Gymnasium ist oftmals zu wenig Platz für Praxis.“

Jemand, bei dem es offenbar gut geklappt hat, ist Serafina Uhl. Die Schülerin der 10. Klasse verbrachte ihr Praktikum in der Stiftung Liebenau in Spaichingen. Sie war beeindruckt, wie selbstverständlich und liebevoll der Umgang zwischen Betreuern, Pflegepersonal und Heimbewohner war.

Work-Life-Balance wichtiger als Geld

Im Laufe des Gespräches mit den Schülerinnen wird immer deutlicher: Es ist nicht das Geld, was als Erstes bei der Berufswahl ins Gewicht fällt. Sondern den Teenagern ist schon heute eine Work-Life-Balance sehr wichtig. „Ich will ja neben dem Beruf auch noch leben können“, stellt zum Beispiel Melis klar.

Daher muss ihr Beruf sie mit Menschen in Kontakt bringen, das „sei ihr Ding“. In einem Berufsranking habe man außerdem herausgefunden, dass auch die „Sinnhaftigkeit“ eine wichtige Rolle spiele, ergänzt Schneeberger. Diesbezüglich dürfte ein Sozialpraktikum sicherlich einige neue Facetten aufzeigen und den Schüler*innen neue Perspektiven eröffnen. Folgt man darüber hinaus dem Dalai Lama, trägt es außerdem sogar zum Weltfrieden bei.