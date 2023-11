Anfang November, einige Wochen kurz vor dem ersten Schnee, ist Viehscheid beziehungsweise Albabtrieb, wie zurzeit in Balgheim.

Eng beisammen steht die Tiroler Grauviehherde des Landwirts und Balgheimer Bauhofleiters Erich Bühler unter dem leichten Regen am Weidezaun auf dem Bleichehof der Familie Dreher-Hager und sieht den Menschen zu, die in dem großen Stall des Hofes verschwinden. Dort herrscht eine lustige Atmosphäre. Die Treiber für den in einer Stunde stattfindenden Albabtrieb der Viehherde lassen sich bei Bier und einer Roten ganz gut gehen und stoßen immer wieder mit den Angehörigen der Familie Bühler auf gutes Gelingen an.

Befehl: Würste vertilgen

„Bleicher“ Hubert ist ganz in seinem Element, „für die bevorstehende wichtige Arbeit muss jeder Mann mindestens zwei bis drei Rote vertilgen“, lautet sein Befehl. Bisher herrscht draußen ein richtiges „niesliges“ Herbstwetter und jeder hofft in dem warmen Raum, dass der Regen aufhört.

Kurz vor 15 Uhr kommen die Kinder von Erich Bühler ‐ Nele und ihre beiden Brüder. Für die Kühe und Kälber folgt jetzt der schönste und wichtigste Augenblick. Da die Sommermonate auf den Weiden ohne Unfall verliefen, erhalten einige Tiere Blumenschmuck um ihre Hörner und Köpfe.

Leitkuh mit weißem Kreuz

„Chefin“ und Leitkuh „Berta“ erhält das weiße Kreuz. Still und fast demutsvoll neigt sie ihren Kopf und lässt das Gebinde von ihrer Führerin Nele anbringen. Stolz erhebt sie dann ihr Haupt und zeigt ihren Schmuck der ganzen Herde und nicht zuletzt auch den vielen Besuchern unter ihren Schirmen, die oberhalb der Straße stehen.

Hierbei denkt Berta vermutlich: „O ihr kleinen Menschlein, was habt ihr doch Angst vor dem bisschen Regen. Schaut doch uns an, wir gehen einfach unter dem Regen weiter“.

Vor wenigen Stunden geboren

Einen besonderen Blumenschmuck erhält die schönste Kuh Alma. Sie ist heute die Königin, denn vor genau viereinhalb Stunden hat sie ihren Sohn Arno geboren, der mit einem blumengeschmückten Traktor auf einem weichen Strohlager am Schluss des Albabtriebes dabei sein darf. Inzwischen bekränzt Veronika, eine Nichte des Landwirts, die schwangere Kuh Lise.

Voller Erwartung drängen die Tiere nun an den Ausgang und freuen sich richtig über den Ausruf von Landwirt Erich Bühler: „Lasst sie kommen!“ Fast rennen die Tiere im ersten Impuls die Zuschauer um, denn diese haben sich ganz nahe an den Weidenzaun gestellt. Doch alles läuft dann glatt weiter.

Die Tiere genießen ihre Freiheit und stürmen die Straße entlang, so dass ihre Führer Mühe haben, sie zu bremsen. Auch die Absperrung mit Seilen leistet einen Beitrag dazu.

Der Regen hört allerdings nicht auf, als die Kuhherde jetzt etwas gemächlicher in den Waldweg nach Balgheim einbiegt. Ihre Hufe finden auf dem zum Teil rutschigen Schotterfeldweg kaum Halt. Doch die Kuhglocken klingen gedämpft im Einklang, und die bunten Blumenkränze auf den Viehköpfen bewegen sich im aufkommenden Wind.

Regentropfen wie Perlen

Wie Perlen glänzen die Regentropfen auf dem silbernen Fell der Tiere. Die Tiere sind zwar durchnässt, aber ihre Augen strahlen dennoch eine innere Wärme und Gelassenheit aus.

Immer dichter fällt der Regen aus den grauen Wolken, sodass die mitgehende Bevölkerung Schutz unter Regenmänteln und Schirmen sucht; aber ihre Freude am Albabtrieb lassen sie sich nicht nehmen. Immer wieder stehen am Wegesrand Familien mit Kindern und schließen sich dem Zug an.

Von Fern hört man Musiklaute und manchmal gibt ein Hofhund eines beteiligten Treibers Laut. Dies nehmen die zwei lebhaften männlichen Kälber oft zum Anlass, etwas vom Weg auszuscheren und das lockende Gras zu fressen. Natürlich denken sie nicht an die Treiber, die rasch zur Stelle sind und die Ausreißer einfangen und bändigen.

Alma und ihr schlafender Sohn

Die junge Kuhmutter Alma indessen zeigt sich ganz besorgt um ihren schlafenden Sohn. Sie schubst ihn öfters mit ihrem Maul, doch als sie merkt, dass er auf dem warmen Strohlager hinter dem Traktor ruhig schläft, wird der Herdentrieb in ihr wach und sie springt mit ihrer Führerin wieder ganz schnell nach vorne zu der Herde.

Schnell ist die Grünfläche im Wald erreicht und Erich Bühler ordnet eine kurze Pause an. Die Herde genießt das frische grüne Waldgras. Anschließend bewegt sich die Kuhherde im Gleichschritt den Weg hinunter in das Dorf, als ob sie die Bedeutung des Augenblicks verstünde.

Musik und Kuhglocken

Der Klang der Kuhglocken vermischt sich jetzt mit den Klängen der Musikkapelle, die auf Tier und Mensch oberhalb des Ortes bereits wartet. Fasziniert schauen viele Eltern mit ihren Kindern zu, wie die Kühe in die heimatliche Weide einmarschieren. Es ist ein wunderbares Stimmungsbild von Entschlossenheit, das trotz des ungemütlichen Wetters die Einheit zwischen Mensch und Tier sowie die Schönheit der Natur wiedergibt.

Für die Kühe selbst ist es eine Zeit des Übergangs. Sie fühlen die Freude der Menschen, besitzen aber auch eine gewisse Wehmut, da sie sich von der weitläufigen Weide auf der Bleiche verabschieden müssen. Ihre Blicke zeigt Dankbarkeit für die Freiheit, die sie auf den Weiden genießen durften und auch Vorfreude auf die kommende Wärme und Geborgenheit im Stall. Gut genährt kehren sie in ihre Winterheimat zurück.