Letztes Jahr war der Winter ja eher ein laaanger Herbst und ist uns in puncto Schnee gekonnt von der Schippe gesprungen. Statt Eiskristall war’s Eis Kris‘ Tal. Sogar auf dem Berg. Aber ehrlicherweise hatte ich mich darüber gefreut, muss ich zugeben. Und er hat prompt beschlossen, jetzt reichlich Schnee zugeben, Pardon zu geben. Sehr cool. Danke auch, he!

So und da stehen wir nun und dürfen uns mit dem Thema der Schneeräumung befassen. An sich schiebe ich Schnee immer ziemlich vor mir her (weil unser öffentlicher Gehweg relativ lang ist). Aber da wir die besten Nachbarn der Welt haben, ist die Geschichte sehr oft schon Schnee von gestern, wenn wir aus dem Fenster schauen:

Sie machen unseren Teil nämlich freundlicherweise mit ihren technischen Gerätschaften gleich mit und wir revanchieren uns dankbar: Im Frühling mit Dank-Waren, da wir voller Dank waren. Außerdem schon während des Winters mit zwischenzeitlichem Schneeschippen von Hand. Von Hand, weil wir keine Fräse haben. Würde mir also jemand zurufen „halt die Fräse“, es würde mich kalt lassen. Weil wir ja keine haben.

Die manuellen Einsätze Hand aber eh nicht die große Häufigkeit (trotz sichtbarer Häufen). Und das bisschen Frühsport ist schon Hockey. Davon sehe ich ja trotzdem nicht aus, als würde demnächst eine Einladung der Schippen-Dales reinschneien...

Ins Schwitzen komme ich dennoch: Meist bereits dann, wenn der Wetterbericht ab 700 m Schnee ankündigt! Da bekommt der Eisbär Flocken! Ich meine, überleg mal! 700 m! In Worten siebenhundert! Da habe ich passenderweise schon morgens um sieben null, null, Interesse dran! Wo sollte der Berg Weiß auch hin?! So unfassbar fiel davon?

Ich erinnere mich noch gut an meine Kindheit: Damals ging mir der Schnee höchstens (buchstäblich) bis zur Hüfte! Und während meiner Kindheit war ich ja Kind! Und heute sind’s mal locker 700 Meter? Da hilft ein Schneebesen ja überhaupt nicht mehr! Aber hey, glücklicherweise braucht man sich auf die Wettervorhersagen ja ohnehin nicht verlassen, gell?

Du ahnst es ja nicht.

Viel eher treffen sogenannte Bauernregeln ins Schwarze, bzw. ins Weiße. Hier meine:

„Schnee musst du schieben, schippen, schaufeln, wenn frühmorgens Neuschnee wird aus Graupeln.“

Schneit‘s tagsüber, gilt folgende:

„Die Sonne lacht und trocknet’s aus, kaum bist du endlich z‘ruck im Haus.“

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Naschereien aus dem Fräs-Korb.