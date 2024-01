Die dm-Filiale im Spaichinger Primtalcenter ist seit einiger Zeit vorübergehend geschlossen. Der Grund: Die Filiale wird zur Zeit umgebaut und erhält ein neues Gesicht. Das wird besonders auch Eltern freuen.

Die Drogerie ist seit der Eröffnung des Primtalcenters im Jahr 2007 fester Bestandteil des Einkaufszentrums an der Europastraße. Am 12. Juli 2007 war die Filiale eröffnet worden. Seit der Insolvenz der Drogeriekette Schlecker im Jahr 2012 ist dm der einzige ausschließliche Drogeriemarkt in Spaichingen.

dm will längerfristig in Spaichingen bleiben

Die Drogeriekette sei „sehr zufrieden mit dem Zuspruch“ in der Filiale, wie aus der dm-Pressezentrale verlautet. Daher wolle dm „nach dem Umbau auch weiterhin langfristig in Spaichingen“ bleiben, wie dm-Gebietsverantwortliche Claudia Keller-Fröhlich in einem Statement gegenüber unserer Zeitung sagt.

Wie viel dm in seine Spaichinger Filiale investiert, will das Unternehmen zwar nicht verraten. Aber so viel ist aus der Firmenzentrale zu erfahren: Der Markt werde modernisiert und erhält das neue dm-Design, das derzeit nach und nach in allen Filialen deutschlandweit umgesetzt wird.

Aufgefrischtes Erscheinungsbild

So soll sich für die „Kunden ein aufgefrischtes Erscheinungsbild“ ergeben.

2022 hatte die Drogeriekette beschlossen, sich in Zusammenarbeit mit einem „Ladendramaturgen“ ein neues Gesicht zu geben, und das neue Designkonzept in einem Pilot-Markt in Karlsruhe (wo dm 1973 auch gegründet wurde) erstmals umgesetzt. Wie die Fachzeitschrift „Lebensmittelzeitung“ berichtet, will die Drogeriekette mit dem neuen Design ihre Flächenproduktivität steigern und die Waren „emotionaler“ präsentieren.

Warme Farben und mehr Emotion

Ziel sei es, die Aufenthaltsqualität in den Läden zu erhöhen. Im neuen Ladenbild spielten warme Farben und die Orientierung eine wichtige Rolle. Das neue Ladendesign baut zwar auf dem vorherigen aus dem Jahr 2010 auf, sei aber „emotionaler und zarter“.

dm will bis 2029 alle seine rund 2100 deutschen Märkte auf das neue Design umstellen, wie die Lebensmittelzeitung berichtet, und dafür insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Alle dm-Märkte, die aktuell oder in naher Zukunft umgebaut werden, erhalten das neue Ladendesign. Im Landkreis Tuttlingen seien aktuell jedoch keine weiteren Umbauten geplant, so die Gebietsleiterin.

Das Gefühl „Glory“

Auch in Spaichingen soll mit dem Umbau die bisherige „Schönheitstheke“ nun durch eine sogenannte „Beauty-Insel“ in Form eines überdimensionierten Schminktischs ergänzt werden, an der die neuesten Duft- und Kosmetiktrends präsentiert werden. Wie die Lebensmittelzeitung schreibt, soll das Sondermöbel „durch Farbe, Design und Beleuchtung das Gefühl ,Glory’ wecken, bei dem sich der Kunde laut dem Ladendramaturgen Christian Mikunda als Teil von etwas Großartigem empfindet“.

Was Eltern freuen wird: Auch die dm-Kinderwelt wird umgestaltet. Mit dem neuen Ladendesign soll diese zu einem „Wohlfühlort für Familien“ werden.

Spielecke für Kinder

Sie bietet eine Spielecke für die Kinder, in der unter anderem auch ein Schaukelpferd stehen wird.

Der Termin der Wiedereröffnung steht bereits fest: Am Samstag, 23. März, will das bisherige, eingespielte dm-Team die Kundinnen und Kunden zur Wiedereröffnung begrüßen.