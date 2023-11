Spaichingen

Sattelzug und Volvo stoßen in enger Kurve zusammen

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Über 6000 Euro Sachschaden an einem Volvo und an einem Sattelzuganhänger ist die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochvormittag auf der innerörtlichen Umleitungsstrecke der Bundesstraße 14 im Bereich von Hindenburgstraße und Dreifaltigkeitsbergstraße passiert ist, wie die Polizei mitteilt.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 14:24 Von: sz