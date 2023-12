Spaichingen

Sattelzug übersieht beim Wenden einen Mustang

Spaichingen

Rund 10. 000 Euro Sachschaden an einem Ford Mustang sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag beim Wenden eines Sattelzuglastwagens an der Abzweigung der Bundesstraße 14 und der Straße Obere Wiesen passiert ist.

Veröffentlicht: 06.12.2023