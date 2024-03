Nach dem gescheiterten Putschversuch - über dessen wahre Hintergründe immer noch gerätselt wird - am 15. Juli 2016 ist für das Ehepaar M. (aus Schutz für die Betroffenen sind die Namen anonymisiert) nichts mehr, wie es war. Der Grund: Die 36-jährige Ehefrau ist früher einmal an einer Gülen-Schule als Lehrerin angestellt gewesen. Jetzt fängt die Familie in Spaichingen ganz neu an.

Das Ereignis, das hier gar nicht so deutlich wahrgenommen wurde, hat die türkische Gesellschaft bis ins Innerste gespalten. Das Erdogan-Regime beschuldigte sofort die Anhänger des einstigen Verbündeten Fetullah Gülen des Terrors.

Wer zu seiner religiös-sozialen Vereinigung mit Nähe zum Sufismus Rumis gehört oder auch nur im Verdacht stand oder unter Verdacht gestellt wurde - musste seinen Posten räumen. Jetzt versuchen die Ms und ihre beiden kleinen Söhne ganz neu anzufangen. Sie leben derzeit in der Erstaufnahme im ehemaligen Krankenhaus Spaichingen.

Säuberungen machen auch Platz für eigene Klientel

Die systematische Säuberung, nach dem 15. Juli 2016 kostete zigtausende, vor allem auch höherrangige Beamte und Gebildete den Job. Damit wurde natürlich auch Platz geschaffen für die eigenen Anhänger.

Was aus Sicht einer autokratischen Regierung eine nützliche Strategie ist, um möglichst viele eigene Anhänger in den staatlichen Institutionen unterzubringen und damit Loyalitäten zu sichern - zumal wenn die wirtschaftliche Entwicklung lahmt - ist aus Sicht der einzelnen „Gesäuberten“ eine Katastrophe.

Kenan und Faiza M. haben Kuchen zum Gespräch im Büro von Integrationsmanager Siegbert Fetzer mitgebracht. Die Eltern bemühen sich auch mit Blick auf ihre Kinder um große Sachlichkeit beim Erzählen und nur ab und zu wird ganz leise eine Träne nebenbei weggewischt.

Gefährliche Flucht

Ihre sieben- und dreijährigen Söhne rutschen auf den Stühlen herum. Sie würden lieber mit einem Fußball draußen toben, als still zu sitzen und eben doch das eine oder andere Belastende zu hören. Wie zum Beispiel von der dramatischen Flucht mit einem völlig überfüllten Boot, was sie selbst noch nicht verarbeitet haben und es auch noch keine psychologische Hilfe gibt.

Das junge Paar ist froh, seine Geschichte erzählen und so mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft in Kontakt treten zu können, obwohl die Sprache noch nicht funktioniert.

„Es sind die Blicke. Man hat das Gefühl, man gehört für die Leute auf der Straße nicht dazu. Und das können wir verstehen, weil die meisten Geflüchteten doch aus Kriegsländern kommen wie Syrien oder Ukraine. Aber Türkei? Die Leute können das nicht nachvollziehen.“

Gut situiert und gebildet - und jetzt im Flüchtlingsheim

Also erzählen sie mit Hilfe der Übersetzung von Gamze Liman, die deutsch-türkisch gemischt geboren wurde und in Tuttlingen ein erfolgreiches Unternehmen hat.

Faiza hatte nach zwei Studienabschlüssen an der Uni als Lehrerin gearbeitet, Kenan nach drei Studienabschlüssen als Beamter im Gericht, eine Art Rechtspfleger. Also gut situierte, gebildete Leute der Mittelschicht. 20 Tage nach dem Putschversuch, sie war gerade mit dem ersten Kind schwanger, wurde Faiza verhaftet und nach einer Nacht wieder entlassen. Sinn der Einschüchterung: Namen und Geständnisse sollten her.

Ein Bild von vor acht Jahren: Türkische Soldaten stehen am Taksim-Platz in Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will nun massiv gegen mutmaßliche Putsch-Unterstützer vorgehen. Foto: Sedat Suna (Foto: Sedat Suna )

Anderen wurde direkt gedroht: „Geben Sie ihre Schuld zu, bevor Ihrem Kind etwas passiert.“ Meist kommt die Polizei im Morgengrauen, durchsucht die Wohnung, überfallartig. Zuvor geachtete Bürger der Gesellschaft, in gutem Kontakt mit den Nachbarn, waren nach dem 15. Juli plötzlich des Terrors verdächtigt und kriminell.

Weil sie an der „falschen“ Schule unterrichteten, das Geld auf der „falschen“ Bank hatten, einer Versammlung beigewohnt, weil sie gespendet hatten, selbst die Gabe eines Kuchens für eine Veranstaltung. Alles Anzeichen, einer „terroristischen Vereinigung“ anzugehören, erzählt Kenan.

Verhöre, Drohungen, Folter

„Dabei habe ich als Mensch das Recht, zu wählen, was ich glaube, mit wem ich mich treffe und anderes“, sagt der 42-Jährige. Doch nicht nur der Verlust dieser Freiheiten sind es, die ihn aufbringen. Auch, dass es nach dem 15. Juli nicht alle gleich traf: Wenn Kinder von AKP-Bürgermeistern an Gülen-Schulen waren, wurden die nicht bestraft.

Warum fliehen Menschen aus der Türkei? Über fünf Millionen Mal steigen deutsche Urlauber jährlich in einer türkischen Stadt aus dem Flugzeug, um dort Urlaub zu machen. 2022 waren es laut Statista 5,7 Millionen. 2,9 Millionen Menschen leben in Deutschland mit türkischem Migrationshintergrund, 1.5 Millionen davon mit türkischer Staatsangehörigkeit. Es gibt einen regen Austausch. Was aber sind die Gründe, warum Menschen die Türkei nicht freiwillig verlassen und Schutz in Deutschland suchen? Seit dem 14. November leben 110 Geflüchtete in zwei ehemaligen Bettenstationen des früheren Spaichinger Krankenhauses. Das sind 23 Familien (davon fünf aus Syrien und zwei aus der Ukraine) und zwei alleinstehende Männer. Pro Zimmer leben zwischen drei und sieben Bewohner. Momentan warten die meisten auf einen Sprachkurs, nur 15 bis 20 haben bereits einen Platz. Fünf bis sechs der Bewohner haben bereits Arbeitsstellen, nach drei Monaten dürfen Geflüchtete arbeiten. Allerdings brauchen sie, selbst wenn sie arbeiten, für einen gesicherten Aufenthalt nachgewiesene Sprachkenntnisse. Das Problem: Es gibt zu wenig Verknüpfung in die Spaichinger Gesellschaft, Hausaufgabenhilfe, Beschäftigung für die Kinder, Sprachunterstützung. Denn keines der kleinen Kinder ist bisher im Kindergarten. Trotzdem: Alle Kinder im schulpflichtigen Alter sind an Schulen, sagt Integrationsmanager Siegbert Fetzer, der voll des Lobes über die Zusammenarbeit mit der Schillerschulleitung ist. Angebote für die Kleinen seien aber notwendig: „Diese Kinder haben Power, wollen sich bewegen“, sagt er. Alltagsstruktur helfe auch gegen die traumatischen Erfahrungen, mit denen viele gekommen sind. Denn Behandlungen gegen Depressionen oder Angsststörungen gebe es viel zu wenig bis gar nicht. Warum also fliehen Menschen aus dem Land, in dem wir Urlaub machen? Einige Familien haben uns ihre Geschichte erzählt. Alle hatten eigentlich ein gutes Leben und viele eine höhere Bildung und auch das Erdbeben spielt in diesen Fällen keine Rolle. Aber gravierende andere Dinge.

Oder die Berichte von Stromschlägen, von der Trennung von Eltern und ihren Kindern, selbst Säuglingen, von der dunklen Tüte über dem Kopf bei Verhören, Schlägen bis hin zu Vergewaltigungen - Dinge, die das Paar von Menschen erfahren haben, denen das selbst widerfahren war, also aus erster Hand.

Zu dieser ständigen Bedrohung, verhaftet zu werden, kommt die soziale Ächtung, die Angst, was ein fanatisierter Erdogan-Anhäger den Kindern doch antun könnte. Nachbarn grüßen nicht mehr, Müll wird direkt vor die Haustüre gekippt - solche Sachen sind laufend passiert, berichten sie.

Sie stehen auf der Liste

Ganz abgesehen davon, dass es materiell schwer ist, wenn man plötzlich von einem Tag auf den anderen die Arbeit verliert und bei jeder neuen Stelle der Zeitpunkt kommt, wo jemand den Namen auf der Liste findet und der Arbeitgeber - und sei es, um nicht selbst in Verdacht zu geraten - einen wieder vor die Tür setzt.

Wir wollen dem deutschen Volk ein Mehrwert sein. Kenan M.

Wenn man Ms Namen googelt, stößt man auf diese Liste. Im Grunde sind die da drauf stehen auf eine gewisse Weise vogelfrei. Immer wieder auch beleidigt und beschimpft von AKP-Anhängern auf der Straße.

Sieben Jahre hatten sie durchgehalten, gehofft, dass das Verfahren gegen Faiza niedergeschlagen wird. Gehofft, dass ihre Vorstellung eines spirituell geprägten, friedlichen, toleranten und liebenden Islam - wie das große Vorbild Rumi es in seinen Gedichten und Schriften verkündet - wieder Anerkennung finden würde.

Die Kinder - nur das zählt jetzt

„Wissen Sie, es ist nicht leicht von so einer gesellschaftlichen Position zu kommen und dann alles aufzugeben.“ Aber jetzt haben sie aufgegeben, der Kinder wegen. Sie sollen Bildung haben, die Chance auf ein freies, selbstbestimmtes Leben. In einer Gesellschaft, die die Menschenrechte schützt und wahrt. In Deutschland.

Die Kinder sollen viel lernen und die Eltern wollen das auch. Am liebsten so lange, bis sie wieder in den Berufen arbeiten können, in denen sie so erfolgreich waren. Aber auch für anderes seien sie offen. „Wir wollen dem deutschen Volk ein Mehrwert sein.“