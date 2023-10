Eltern, die die Entwicklung ihrer Kinder fördern wollen, schicken sie gerne in den Sportverein oder auf die Musikschule. Was dabei manchmal etwas zu kurz kommt, ist die Bildende Kunst. Die Spaichingerin Rike Schweizer, Lehrerin in Elternzeit, füllt diese Lücke mit ihrer „kleinen Kunstgarage“.

Vor ihrer Elternzeit hat sie an der Werkrealschule Löhrschule in Trossingen unterrichtet. Studiert hat sie die Fächer Deutsch und Heimat- und Sachunterricht mit Vertiefung Biologie.

Kreativkurse daheim

Schweizer hat ihre Begeisterung für die bildende Kunst, aber eben auch für die Pädagogik zum halb-professionellen Zweitberuf gemacht und bei sich zuhause eine „Kunstgarage“ eingerichtet. Seit Mai 2022 bietet sie dort kommerziell Kreativkurse für Erwachsene, vor allem aber für Kinder an.

Die Kunstgarage ist in der Tat die umgebaute Garage in ihrem Haus an der Aixheimer Straße. Hier hat sie ein Atelier eingerichtet. Es gibt noch ein zweites Atelier im Haus, in dem überwiegend Kurse für Erwachsene stattfinden.

Ohne Lehrplan und Vorgaben

Während im Kunstunterricht in der Schule immer auch Lehrpläne und Lernziele und damit gewisse Vorgaben eine Rolle spielen, will Rike Schweizer in ihrer Kunstgarage der Kreativität der Kinder freien Lauf lassen.

Dafür stellt sie jeweils eine Auswahl an Materialien zur Verfügung, so dass die Kinder damit experimentieren können. Besonders spannend findet sie das Material Gips.

Wechselnde Zustände faszinieren

Faszinierend ‐ gerade auch für Kinder ‐ sind die wechselnden Zustände des Materials: Zuerst ist es ein trockenes Pulver, dann wird es zu einer formbaren Paste und denn am Ende hart und spröde.

Teilnehmer aus allen Schichten

„Jede/r ist ein/e Künstler/in!“ lautet das Motto und die Überzeugung von Rike Schweizer. Das Bedürfnis nach künstlerisch-kreativer Tätigkeit scheint in der Tat weit verbreitet zu sein.

Ihre Kursteilnehmer seien sozial bunt gemischt, versichert sie, auch Kinder mit migrantischem Hintergrund seien dabei.

Rike Schweizer ist in einem künstlerisch kreativen Elternhaus aufgewachsen. Die Mutter hatte einen Kunsthandwerk-Laden, in dem sie ihre eigenen Basteleien verkaufte, der Vater malte Aquarelle. Da war es auch für sie Angefangen habe es mit Pastellkreide, dann Acrylfarben und Figuren in Modelliermasse.

Ständig weitergebildet

Wie es so ist, wenn einen der künstlerische Virus erfasst hat, hat sie sich ständig weitergebildet und neue Techniken erlernt.

Auch während ihrer Lehrertätigkeit hat sie sich künstlerisch und kunstpädagogisch weitergebildet. Etwa in dem Eltern-Kind-Konzept des „Kunstgartens“ für Kinder von drei bis sechs Jahren, das die Künstlerin Mirja Wellmann 2012 nach dem Vorbild des „Musikgartens“ für Vorschulkinder entwickelt hat, und bei dem die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern kreativ werden.

Traum: Weitermachen

Auch wenn sie nach ihrer Elternzeit wieder in ihren Lehrerberuf zurückkehren wird, will Schweizer ihre „Kunstgarage“ nicht vollständig aufgeben und hat den „Traum, dass es schon irgendwie weitergeht“.

Ein Ziel ihrer Kurse ist es, die Lust am künstlerischen Schaffen jenseits von Schule und Notendruck zu fördern. Wenn sie mit ehemaligen Kursteilnehmerinnen oder deren Eltern spricht, erhalte sie häufig die Rückmeldung: „Wir haben jetzt auch eine Kunstgarage zuhause.“

www.die-kleine-kunstgarage.de