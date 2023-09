Probe der Kinderkantorei beginnt bereits am 13. September

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres beginnen auch die Chorgruppen der katholischen Kirchengemeinde wieder mit den Proben.

Nach den Ferien ist ein guter Zeitpunkt, in eine der bestehenden Chorgruppen ein zu steigen. In einem Chor zu singen, ist eine Schule für das Leben: Man lernt, wie man sich ausdrücken kann, man lernt, auf Andere zu hören, erlebt Gemeinschaft, erfährt, wie man sorgsam mit seiner Stimme umgeht und hat jede Menge Spaß am Spielen, das am Ende von jeder unserer Proben steht.

Schon am Mittwoch vor der Einschulung, am 13. September, sind alle Erstklässler eingeladen zur Probe der Kinderkantorei zu kommen, die jeden Mittwoch von 14 bis 15 Uhr im Edith–Stein–Haus (Hintereingang) stattfindet.

Stimmbildung und Grundlagen der Musiklehre gehören ebenso zum Programm wie das Singen geistlicher und weltlicher Lieder, die regelmäßig in Gottesdiensten, dem Krippenspiel an Weihnachten oder bei einem Musical zur Aufführung kommen.

Die Kinder müssen nicht angemeldet werden, man kann einfach vorbei kommen. Auch Quereinsteiger sind willkommen.

Weitere Informationen gibt der Kirchenmusikdirektor Georg Fehrenbacher (Telefon 07424/9584012 / Mail [email protected])

Klassen 1-3