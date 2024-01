Pro Spaichingen will Katzenschutzverordnung

Die Bergsitzung ist traditionell in Spaichingen die Gemeinderatssitzung, wo es auch ein bisschen grundsätzlicher zugehen soll. Mit Blick auf ein in eiseskalter, glasklarer Luft unten liegendes Städtchen ist das am Montag gelungen. Das Experiment, dass die Stadt einen Kleinbus als Shuttle einsetzte, höchstpersönlich gefahren von Unternehmer und Gemeinderat Steffen Oberist, ist aufgegangen. Rund 20 Bürgerinnen und Bürger haben das Angebot angenommen und die eigenen Autos stehen lassen.

Empfangen wurden sie von Glühwein und Sekt draußen und in der Dreifaltigkeitsberg-Wirtschaft von einem verschlankten Programm. Neben der Verabschiedung des Haushalts bei einer Gegenstimme gab es nur den Bericht der Feuerwehr (Bericht folgt). Alle anderen Institutionen werden die Berichte Stück für Stück in späteren Sitzungen vortragen.

Die Jahresreden der Parteien und Fraktionen schlugen ganz unterschiedliche Töne an und setzten unterschiedliche Akzente. Der Anfang 2022 aus der Fraktion der Grünen ausgetretene Einzelrat Zdenko Merkt durfte nach einem nichtöffentlichen Beschluss des Gemeinderats im Jahr 2022 nicht reden - der ebenfalls allein im Rat sitzende Walter Thesz schon, weil er eine Partei vertritt.

Überhaupt sprachen die Räte einige Diskussionen und Vorgänge an, die ganz offensichtlich nichtöffentlich verhandelt worden waren, sodass es den Zuhörern schwer fiel, zu folgen.

Eines: Die Stadt hat das WLZ-Gelände gekauft - offenbar nach mehreren Verhandlungen - damit dort der Kreis Wohncontainer aufstellen kann zur Unterbringung von Geflüchteten. Offenbar hatten Leo Grimm und Heinrich Staudenmayer und ein paar andere Räte einen Akteneinsichtsausschuss beantragt. Wir werden darüber nach Recherche noch berichten.

Auf diesen Akteneinsichtsausschuss ging in seiner Rede - die pointierteste aller Reden - Markus Wissmann für Pro Spaichingen ein. Er wertete diesen Antrag als Versuch, die Verwaltung lahm zu legen. Dies sei auch geschehen während der unfallbedingten Abwesenheit des Bürgermeisters durch die Anzeige von Heinrich Staudenmayer (FW) gegen seinen Stadtratskollegen Harald Niemann (darüber heben wir berichtet). „Es ging darum, dass ein Gartenhaus im Außenbereich angeblich um 4 Kubikmeter zu groß war.“ „Da ging es - so denke ich - ausschließlich darum, die Stadtverwaltung, das Wasserwirtschaftsamt, das Landwirtschaftsamt, den Technischen Ausschuss und vor allem und in erster Linie den Gemeinderatskollegen mit einer Menge zusätzlicher Arbeit und Kosten zu beschäftigen. Unsere Meinung: Das macht man einfach nicht. Überhaupt nicht. Niemals.“

Alle Redner gingen mehr oder weniger ausführlich auf die zurückliegenden Schwerpunkte des Jahres 2023 ein: Innenstadtentwicklung, Fuß- und Radwegekonzept und vor allem die geschlossenen Städtepartnerschaften mit Regis-Breitingen und Darowa. Und im Ausblick fanden alle die Projekte Sozialwohnungen beim Franziskushaus, den Kreisel in der Schuraerstraße und die geplante Barrierefreiheit des Bahnhofs positiv stimmend. Skeptisch und abwartende die Stimmen gegenüber dem neuen Angergarten hinter dem Hotel „Das Q“, das alle begrüßten. Pro Spaichingen kündigte den Antrag auf eine Katzenschutzverordnung an, „um der unkontrollierten Vermehrung der Katzenpopulation Einhalt zu gebieten.“

Wie FW-Fraktionsvorsitzender Werner Reisbeck, der auch von einigen Kollegen noch einmal großes Lob für seine Amtsvertretung in der Abwesenheit des Bürgermeisters bekam, erinnerten die Redner auch an den Primtalsommer, der in diesem Jahr wiederholt werden soll - als zusammenführendes Element, bei dem Spaichingen und sein starkes Ehrenamt wieder gezeigt habe, was in ihnen steckt.

Reisbeck ging aber auch auf die anstehenden Aufgaben bei der Unterbringung von Geflüchteten und der anstehenden Ganztagsbetreuung für Grundschüler ein. Er kritisierte, wie sein Kollege Stephan Stitzenberger das Verteilen von Aufgaben durch Bund und Land, ohne Unterstützung der Kommunen.

Vor den Jahresreden hatte Stadtkämmerer Christian Leute dargelegt, dass der Haushalt 2024 zwar noch ohne Kreditaufnahmen auskomme, die Stadt aber - mit Abschmelzen der Rücklagen - in den Folgejahren in ein strukturelles Defizit segle.

Die vielleicht insgeheime Sorge, die Gemeinderäte könnten im Kommunalwahljahr 2024 Versprechungen machen über das bereits Beschlossene hinaus, war unbegründet. Zwar übte Stitzenberger Kritik, Entscheidungen nicht zu schnell herbeizuführen und die Spielräume für die Schwerpunkte der Fraktionen einzugrenzen. Doch ging Stitzenberger am Grundsätzlichsten auf die gesellschaftlichen Herausforderungen für die Menschen ein. In einer immer schnelllebiger und komplexer werdenden Welt müsse man immer bedenken, dass es nicht die eine einfache Lösung gebe. Er plädierte für Ruhe und Besonnenheit in diesen gehetzten und aufgeregten Zeiten.

Der Gemeinderat habe wegweisende und gute Entscheidungen gefällt, oft einstimmig. In der Zukunft gelte es, sich im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung immer zu fragen: „Was können wir uns leisten? Was ist überhaupt sinnvoll? Muss es immer das Beste sein?“ Und in Bezug auf einen nötigen neuen Kindergarten: „Mit der CDU wird es keine kostspieligen pompösen Neubauten mehr geben.“ Die Umgehungsstraße so Stitzenberger, sei die beste Innenstadtentwicklung und plädierte unter dem Stichwort „30 ist - ob man möchte oder nicht - das neue 50“ für eine Gleichberechtigung des Verkehrs für Auto und Fußgänger, zum Beispiel in der Bahnhofstraße.

Einen anderen Schwerpunkt setzte Leo Grimm für die FDP. Ihm mache die Personalkostenentwicklung Sorge die von 8,5 Millionen in 2020 jetzt auf zwölf Millionen ansteige. In der Industrie würde man sich da fragen, ob die Effizienz stimmt. Positiv bewertete er die Pro Kopf-Verschuldung bezogen auf den Haushalt 2024 von 144 Euro inclusive des Wasserwerks.

Für die Grünen erinnerte Alexander Efinger an die Schwerpunkte zum Klimaschutz, die die Stadt angegangen sei mit Beitritt zum Klimaschutzpakt des Landes und die Weichenstellungen für das Gebiet Hochsteig/Tal. Die Grünen würden sich auch weiterhin für klimafreundliche Projekte einsetzen.

Den Aufruf zur Mäßigung, den schon die CDU betonte, nahm Walter Thesz (SPD) ins Zentrum seiner Rede. „In diesen Zeiten ist es wichtig, den Blick auf das Wesentliche zu richten. Die bezahlbare Grundversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger muss gesichert sein.“ Mit in diesen Gedanken nahm Thesz bezahlbare Kinderbetreuung, aber auch „eine sozial gerechte und ausgewogene Preisfindung für Grund und Boden“ für das Baugebiet Hochsteig/Tal. Auch Thesz erinnerte an die anstehende Kommunalwahl am 9. Juni.

In den meisten Jahresreden, vor allem aber durch die vor allem natürlich in Wissmanns Rede berührend geäußerte Trauer um den so schnell verstorbenen Pro Spaichingen-Fraktionsvorsitzenden Harald Niemann, der geäußerten Bestürzung, dass der CDU-Fraktionsvorsitzende Uli Braun wegen Erkrankung aus dem Rat ausschied und über den schlimmen Unfall von Bürgermeister Markus Hugger schwang diesmal viel Grundsätzlicheres mit als sonst.

Pater Superior Alfons hatte gleich zu Beginn auf dieses viel wesentlichere in einer tiefgründigen Ansprache verwiesen. Er selbst hat eine schwere Erkrankung überstanden. „Viele Beter haben den Himmel bestürmt.“ Und er sei dankbar, dass er da sein dürfe. Trotz Krisen und Kriegen seien Hoffen und Glauben eine gute Basis. Er zitierte den slowenischen Theologen Peter Kuzmic: „Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen.“

Die Bergreden der Fraktionen und Parteien - außer der FDP, die uns nicht zugesandt wurde - plus einer „Talrede“ des Einzelrats Zdenko Merkt finden Sie unter dem Link.