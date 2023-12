Primtalsommer findet auch 2024 statt

Nach dem Primtalsommer ist vor dem Primtalsommer. Nach einer sehr erfolgreichen Veranstaltungsreihe im Stadtgarten in diesem Sommer haben sich alle Beteiligten und der Gemeinderat für die Wiederholung des Events ausgesprochen, wie die Stadt mitteilt. Die Anmeldungsfrist ist ab sofort bis zum 7. Februar 2024 möglich.

Nach einem sehr erfolgreichen Start mit dem Stadtfest 2022 ist der Primtalsommer in Spaichingen nicht mehr wegzudenken. Er ist fester Bestandteil des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens geworden und bietet eine lokale Plattform für alle, die dazu etwas beitragen möchten. Im Sommer 2023 fanden unter dem Namen Primtalsommer die Donauschwäbischen Wochen, das dritte Ökumenische Gemeindefest, Lange Einkaufsnacht, Markt on Tour und der Primtalsommer im Stadtgarten an acht Veranstaltungstagen statt.

Die Feste grundsätzlich und der Primtalsommer im Stadtgarten 2023 wurden von allen Besuchern und den Teilnehmer mit Begeisterung an allen Veranstaltungstagen angenommen, so die Stadt. Der Standort Stadtgarten hat sich während der Veranstaltungsreihe einer sehr großen Beliebtheit erfreut und ist für viele Spaichinger ein Ort zum Verweilen geworden. Aufgrund dieser sehr positiven Erfahrung und dem daraus resultierenden Mehrwert für das innenstädtische Kulturleben wird dieses Format beibehalten und im Jahr 2024 der Primtalsommer im Allgemeinen, aber auch am Standort Stadtgarten durchgeführt. Je nach Anmeldung sind Veranstaltungen an folgenden Tagen geplant: Am ersten Wochenende vom 12. bis 14. Juli, am zweiten Wochenende vom 19. bis 21. Juli und am dritten Wochenende vom 26. bis 28. Juli 2024.

Alle, die an einem oder mehreren Tagen teilnehmen möchten, können sich ab sofort bis zum 7. Februar 2024 unter www.primtalsommer.de anmelden. Die angemeldeten Teilenehmer treffen sich im Februar. Bei diesem Treffen werden alle Vorschläge gemeinsam besprochen und entscheiden, wie der jeweilige Veranstaltungstag gestaltet werden könnte. Erst danach wird es für alle verbindlich.