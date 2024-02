Der Regen hat sich verzogen, der Konfettiregen setzt ein, die Party geht los: Schüler, Narren, Schaulustige füllten am Donnerstagvormittag den Spaichinger Marktplatz zum Deichelbohr-Wettkampf der Spaichinger Schulen.

Autor: Frank Czilwa Autor: Frank Czilwa

„Die Schule bleibt zehn Tage zu, und ihr habt endlich Eure Ruh“, begrüßte Prinz Prinz Marc I. von der brennenden Bütt die frisch befreiten Schüler. Doch bevor sie im Lehrergefängnis „leiden“ müssen, mussten Zweier-Lehrer-Teams aus den Spaichinger Schulen erstmal an der Deichel arbeiten.

1 von 10

Die Schillerschule lief diesmal am Ende „außer Konkurrenz“, weil das Team so eindringlich gebohrt hat, dass sie es erstmals geschafft haben, den Bohrer kaputtzumachen. Ansonsten ergab sich das gewohnte Bild: Die Rupert-Mayer-Schule verteidigt ihren Titel, die Realschule folgt dicht auf Platz zwei und das Gymnasium gibt sich Mühe und kommt am Ende auch durch.