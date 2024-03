Am Freitag, 1. März, um 15 Uhr nehmen Familie, Freunde und sicher auch viele frühere Patienten Abschied vom langjährigen früheren Chefarzt der Chirurgischen Abteilung im Krankenhaus Spaichingen, Dr. med. Hans Krause, mit einer Trauerfeier und anschließender Urnenbeisetzung in Spaichingen. Er war am 19. Februar hochbetagt in seinem 91. Lebensjahr verstorben. In 22 Jahren hat er die Chirurgische Abteilung des Kreiskrankenhauses Spaichingen geprägt und hier viele Spuren hinterlassen.

Seine Chefarzt-Karriere war keineswegs vorgezeichnet. Der Lehrersohn aus einer kleinen Gemeinde in Brandenburg kam mit einem Teil seiner Familie als „Flüchtlingskind“ in den in den Westen. Dass er in Celle, wohin es die Familie verschlagen hatte, es überhaupt ins Gymnasium schaffte und dann 20-jährig das Abitur in einer Klasse mit Klassenkameraden aus alteingesessenen Familien machen konnte, war keineswegs selbstverständlich. Zu Recht war er stolz darauf.

Schwere Schicksale am Ende des Zweiten Weltkriegs

Die Familie war in den Wirren am Ende des zweiten Weltkriegs auseinandergerissenen worden und durch äußerst schwere Zeiten gegangen. Sein älterer Bruder kam als Gefangener der Russen nach dem Kriegsende im KZ Buchenwald bei Weimar elend um, und auch viele seiner Verwandten auf vielfältige, auch brutale und unmenschliche Weise in Polen, in den vorher deutschen Ostgebieten.

Das hat Hans Krause besonders dann im Ruhestand so sehr beschäftigt, dass er dies nach akribischen Forschungen ausführlich für seine Kinder und Enkel aufgearbeitet und niedergeschrieben hat. Ihm lag daran, dass diese schweren Zeiten nicht vergessen werden, welche seine Generation und besonders auch sein Leben geprägt haben.

Nach seinem Medizinstudium war Hans Krause viele Jahre durch eine strenge Chirurgenschule gegangen, in Tuttlingen, in Singen und in Offenburg. Besonders prägte ihn in Singen der überragende Chirurg Prof. Dortenmann, der noch bei „Hofrat Dick“ in Tübingen ausgebildet worden war und von allen seinen ärztlichen Mitarbeitern verlangte, seinen klaren Stil weiterzuführen, einschließlich bestimmter Schnittweisen bei Bauoperationen.

Sehr besorgt um seine Patienten

Nach Jahren als Oberarzt in Offenburg begann Krause am 1. Januar 1976 als Nachfolger von Dr. Hopt in Spaichingen seine segensreiche Tätigkeit als Chefarzt der Chirurgischen Abteilung, ganz ohne eine Übergabe, am Neujahrsfeiertag förmlich „ins kalte Wasser geworfen“.

Während seiner Arbeit fühlte er sich für alle seine Patienten persönlich verantwortlich und verlangte täglich von seinen Assistenzärzten mehrmals Bericht über ihren Gesundheitszustand. Als verantwortlicher Chirurg hatte er oft über Wochen 24 Stunden Dienst, weil keine Vertretung vorhanden war.

Seine meiste Zeit verbrachte er im Operationssaal. Bei der Ausbildung der Assistenzärzte war er streng, aber fair und unterstützte sie durch die Möglichkeit von Jobsharing und Fortbildungen. Bis zu seinem Ausscheiden in den Ruhestand 1998 war er offen für alle Neuerungen in der chirurgischen Entwicklung. Besondere Qualität hatte in Spaichingen die Bauchchirurgie. Hier hatte er seine Stärken, besonders ein unglaublich sensibles Gefühl für das Gewebe.

Zerrissen zwischen Beruf und Begleitung seiner Frau

Durch das große Engagement in der Chirurgie, kam die Familie zu Hause oft zu kurz. Doch sie war auch sein Ruhepol. Bei seiner Familie konnte er sich erholen und neue Kraft schöpfen. Kurz vor dem Ruhestand Ende 1998 traf ihn ein schwerer Schicksalsschlag: Seine Ehefrau, die Mutter seiner vier Kinder, starb elend an einer bösartigen Erkrankung. In dieser schweren Zeit litt er sehr darunter, dass ihn seine Verantwortung daran hinderte, sie so intensiv zu begleiten, wie er es gewollt hätte.

Als dann auch sein bis dahin allein und selbstständig in Spaichingen lebender Vater schwer pflegebedürftig wurde, bat er angesichts seiner dienstlichen Pflichten eine Mitarbeiterin seines besonderen Vertrauens, ihn bei dessen Pflege zu unterstützen.

Das Glück einer zweiten Liebe

Daraus wurde dann allmählich eine zweite große Liebe, welche die lange Ruhestandszeit prägte. Hans Krause und seine wesentlich jüngere Frau Marianne erlebten eine erfüllte, bereichernde Zeit mit Wandern, Reisen, ganz neuen Interessen, neuen Freundschaften und vielen Begegnungen mit seinen früheren Lebens-Gefährten. Mit seinem Hund machte er täglich lange Spaziergänge und freute sich an der Natur.

Er blieb dem Krankenhaus verbunden, als aktives und kompetentes Mitglied in Förderverein Gesundheitszentrum Spaichingen. Vor allem in der Zeit, als die Schließung beschlossen wurde.

Mensch mit Ecken und Kanten

Dr. med. Hans Krause haben seine früheren Kollegen und Patienten als ausgezeichneten Chirurgen in Erinnerung, der sich leidenschaftlich für seine Patienten engagiert hat. Aber auch als Mensch mit Ecken und Kanten, der seine Mitarbeiter jedoch immer loyal unterstützt und gefördert hat und mit ihnen freundschaftlich verbunden war.

„Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Marianne, die ihn bis zum Tod liebevoll und aufopfernd gepflegt hat, und seinen vier Kindern mit ihren Familien.“