Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht

Die Polizei sucht einen Unbekannter, der am Donnerstag zwischen 16 und 16.45 Uhr in der Straße Obere Wiesen eine Unfallflucht begangen hat. Der Unbekannte streifte mit seinem Auto einen geparkten VW Passat, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes stand. Dabei verursachte er an dessen hinteren Tür der Fahrerseite einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei in Spaichingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 07424/9318‐0 zu melden.